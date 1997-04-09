Действие происходит в Королевском госпитале. Больница находится на болотах, где когда-то располагались резервуары со стиральным порошком. Каждый день там замачивали уйму одежды, а пар обволакивал местность. Затем там построили госпиталь, а место прачек заняли медики. Среди выдающихся врачей – доктор Крюгер. Именно он в 1919 году убил в стенах госпиталя свою внебрачную дочь. Спустя много лет обитатели Королевства слышат стоны девочки. В больнице появляется мадам Друссе, увлекающаяся спиритизмом...