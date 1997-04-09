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Постер к сериалу Королевство
Постер к сериалу Королевство
Постер к сериалу Королевство
Постер к сериалу Королевство
Постер к сериалу Королевство
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Королевство

Королевство (1994 - …)

Riget 18+
Год выпуска 1994
Страна Дания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал DR1
Стрим-сервис Viaplay
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

Действие происходит в Королевском госпитале. Больница находится на болотах, где когда-то располагались резервуары со стиральным порошком. Каждый день там замачивали уйму одежды, а пар обволакивал местность. Затем там построили госпиталь, а место прачек заняли медики. Среди выдающихся врачей – доктор Крюгер. Именно он в 1919 году убил в стенах госпиталя свою внебрачную дочь. Спустя много лет обитатели Королевства слышат стоны девочки. В больнице появляется мадам Друссе, увлекающаяся спиритизмом...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард The Swedish lawyer
Удо Кир
Удо Кир Aage Krüger / Little Brother
Гита Нёрбю
Гита Нёрбю Rigmor
Бор Ове Prof. Palle Bondo
Петер Мюгинд Mogge
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Королевство - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1994, 4 эпизода
 
Королевство - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1997, 4 эпизода
 
Королевство - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Кадры из сериала
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