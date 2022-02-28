Самая дорогая эскортница Франции дебютировала в фильме «Мое прекрасное лето с Софи»

В 2010 году весь мир обсуждал внезапно разразившийся скандал с участием главных французских футболистов во главе с Франком Рибери. В прессе всплыла информация, что известный футболист сборной Франции и ФК «Бавария» был замечен в интимной связи с несовершеннолетней девочкой.