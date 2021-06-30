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Квентин Дюпьё
Квентин Дюпьё
Quentin Dupieux
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Квентин Дюпьё
Quentin Dupieux
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Дата рождения
14 апреля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Квентина Дюпьё
Родился 14 апреля 1974 года. Париж, Франция.
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Фильмография Квентина Дюпьё
Невероятно, но правда
комедия
2022, Франция
7.0
Жвалы
комедия, фэнтези
2020, Франция
5.0
Оленья кожа
комедия
2019, Франция
6.0
Реальность
комедия
2014, Франция
6.0
Неправильные копы
комедия
2013, США
5.0
Wrong
комедия, драма
2012, США / Франция
4.0
Шина
фантастика, комедия, ужасы, драма
2010, Франция
5.0
Смени лицо!
комедия, фантастика
2007, Франция
5.0
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30 июня 2021 15:51
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