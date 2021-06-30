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Квентин Дюпьё

Quentin Dupieux
Квентин Дюпьё
Квентин Дюпьё Quentin Dupieux
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Дата рождения
14 апреля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Квентина Дюпьё

Родился 14 апреля 1974 года. Париж, Франция.

Фильмография Квентина Дюпьё
Невероятно, но правда
Невероятно, но правда
комедия 2022, Франция
7.0
Жвалы
Жвалы
комедия, фэнтези 2020, Франция
5.0
Оленья кожа
Оленья кожа
комедия 2019, Франция
6.0
Реальность
Реальность
комедия 2014, Франция
6.0
Неправильные копы
Неправильные копы
комедия 2013, США
5.0
Wrong
Wrong
комедия, драма 2012, США / Франция
4.0
Шина
Шина
фантастика, комедия, ужасы, драма 2010, Франция
5.0
Смени лицо!
Смени лицо!
комедия, фантастика 2007, Франция
5.0
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30 июня 2021 15:51
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