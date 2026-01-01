Содержание:

Ларс фон Триер - биография

Ларс фон Триер – Фильмы

- «Идиоты» – Ларс фон Триер

- Ларс фон Триер – «Антихрист»

- «Меланхолия» Ларса фон Триера

- Ларс фон Триер – «Нимфоманка»

Ларс фон Триер – Личная жизнь



Ларс фон Триер - биография

Датский кинорежиссер, сценарист, лауреат Каннского кинофестиваля (2000), соавтор манифеста «Догма 95» Ларс Триер родился 30 апреля 1956 года в Копенгагене. Родители Ларса – отец Ульф и мать Ингер – госслужащие. Перед смертью мать Ларса призналась, что его настоящим отцом был ее работодатель, немец Фриц Михаэль Хартман.

Интерес с кинематографу мальчик стал проявлять с ранних лет: в 11 он создал свой первый мультипликационный фильм «Путешествие в Тыквенную страну» (1967). Мать всячески поддерживала увлечение сына: приносила с работы старые плёнки, а также отдала ему восьмимиллиметровую камеру.

В 17 лет Триер пытался поступить в Копенгагенскую киношколу, но ему было отказано. Тогда Ларс присоединился к ассоциации кинолюбителей и устроился на работу в Датский кинофонд. В 1983 году закончил Датскую киношколу.



Ларс фон Триер – Фильмы

Будучи редактором в Датском кинофонде, Триер создал короткометражные ленты «Садовник, выращивающий орхидеи» (1977) и «Блаженная Менте» (1979). В большое кино начинающий режиссер пришел с картиной «Элемент преступления» (1984), получившую призы на различных кинофестивалях. Затем последовали фильмы «Эпидемия» (1987), «Европа» (1991), телесериал «Королевство» (1994), прозванный европейским «Твин Пиксом».

В 1995 году Триер представил текст манифеста «Догма 95», следуя которому стал снимать свои картины. Следующим крупным и успешным кинопроектом режиссера стала трилогия «Золотое сердце», в которую вошли фильмы: «Рассекая волны» (1996), «Идиоты» (1998) и «Танцующая в темноте» (2000).

В 2000-ых режиссер занялся трилогией «США – страна возможностей». Первую картину «Догвилль» с Николь Кидман в главной роли представил в 2003 году. За ней последовал фильм «Мандерлей» (2005) с Брайс Даллас Ховард. Заключительная лента «Вашингтон» осталась нереализованной. Фильмы снимались на сцене и были максимально стилизованы под театральную постановку.



«Идиоты» – Ларс фон Триер

Первый фильм режиссера, снятый по положениям манифеста «Догма 95». Лента рассказывает о психически здоровых людях, изображающих умственно отсталых. Они стараются раскрыть в себе «внутреннего идиота». Картина, вышедшая в 1995 году, была неоднозначно воспринята кинокритиками из-за обилия откровенных сексуальных сцен и неоднозначной тематики.



Ларс фон Триер – «Антихрист»

Первый фильм «трилогии депрессии» «Антихрист» режиссер представил на Каннском кинофестивале в 2009 году. Лента рассказывает о семейной паре (Шарлотта Генсбур и Уиллем Дефо), потерявшей ребенка и уединившейся в лесу, чтобы пережить трагедию. В фильме полно сцен садизма и насилия, антихристианской символики. Картина вызвала скандал и была неоднозначно принят кинокритиками.



«Меланхолия» Ларса фон Триера

Вторая картина «трилогии депрессии» была показана на Каннском кинофестивале 2011 года. В преддверии катаклизма, грозящего уничтожить все живое на планете, режиссер противопоставляет поведение «нормальной» героини (Шарлотта Генсбур) и фаталистки в депрессии (Кирстен Данст). Данст получила в Каннах приз за лучшую женскую роль.



Ларс фон Триер – «Нимфоманка»

Заключительную часть «трилогии депрессии» Триер показал в 2013 году. В режиссерской версии картина состоит из двух частей: первая была показана на Берлинском кинофестивале в 2014 году, вторая – на 71-м кинофестивале в Венеции (2014). Французский журнал «Кайе дю синема» признал картину лучшим фильмом 2014 года. По сюжету избитая незнакомка, страдающая нимфоманией (Шарлотта Генсбур) рассказывает случайному прохожему Джо Селигману (Стеллан Скарсгорд) свою историю жизни.



Ларс фон Триер – Личная жизнь

От первого брака (1987) с режиссером детских фильмов Сессилией Хольбек родились дочери Агнес и Сельма. В 1995 году пара развелась. В 1997 году фон Триер женился во второй раз: его избранницей стала Бенте Фрёге. В том же году она родила двух близнецов: Людвига и Беньямина.