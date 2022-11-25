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Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск
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The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск, 2022

2022 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 25 ноября 2022
Премьера в мире 25 ноября 2022
Стрим-сервис Disney+
Режиссер
Джеймс Ганн
Джеймс Ганн
В ролях
Крис Пратт
Крис Пратт
Зои Салдана
Зои Салдана
Дэйв Батиста
Дэйв Батиста
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Вин Дизель
Вин Дизель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск 1 постер
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Дракс похищает Кевина Бейкона в трейлере праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики» В ролике огласили дату премьеры и показали еще одного нового персонажа.
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26 октября 2022 10:58
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