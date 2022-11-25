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Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск
The Guardians of the Galaxy Holiday Special
Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск, 2022
2022 / США
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Год выпуска
2022
Премьера онлайн
25 ноября 2022
Премьера в мире
25 ноября 2022
Стрим-сервис
Disney+
Режиссер
Джеймс Ганн
В ролях
Крис Пратт
Зои Салдана
Дэйв Батиста
Брэдли Купер
Вин Дизель
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Дракс похищает Кевина Бейкона в трейлере праздничного спецвыпуска «Стражей Галактики»
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26 октября 2022 10:58
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