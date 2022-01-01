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Киноафиша Сериалы Впусти меня
Впусти меня (2022 - …) Let the Right One In
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал Showtime
О чем сериал

Американский драматический сериал «Let the Right One In» — это история о мужчине по имени Марк и его 12-летней дочери Элеоноре, жизнь которых резко изменилась 10 лет назад, когда девочка превратилась в вампира. Теперь они вынуждены вести замкнутый образ жизни, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и не выдать свою страшную тайну. Элеонора выходит на улицу только под покровом ночи. А Марк делает все возможное, чтобы обеспечить свою дочь человеческой кровью, которая нужна ей для продолжения существования.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Аника Нони Роуз
Аника Нони Роуз
Ник Стал
Ник Стал
Демиан Бичир
Демиан Бичир
Грэйс Гаммер
Грэйс Гаммер
Кевин Кэрролл
Кевин Кэрролл
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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