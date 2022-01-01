Американский драматический сериал «Let the Right One In» — это история о мужчине по имени Марк и его 12-летней дочери Элеоноре, жизнь которых резко изменилась 10 лет назад, когда девочка превратилась в вампира. Теперь они вынуждены вести замкнутый образ жизни, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания и не выдать свою страшную тайну. Элеонора выходит на улицу только под покровом ночи. А Марк делает все возможное, чтобы обеспечить свою дочь человеческой кровью, которая нужна ей для продолжения существования.