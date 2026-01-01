Норман Ридус - американский актер, сценарист и фотомодель. Он родился 6 января 1969 в Холливуде, штат Флорида, но вырос в Лос-Анджелесе. В возрасте 12 лет Норман перебрался в Лондон, а еще чуть позже в Японию. Ридус успел пожить в разных странах и попробовать себя в разных сферах: до того, как стать актером, он работал продавцом в магазине, фотографом, художником и скульптором.

Фильмы с Норманом Ридусом

Первый актерский опыт Нормана состоялся на сцене, когда он сыграл в постановке «Карты для утопающих», который представляли в театре Тиффани. В кино Ридус дебютировал в 1997, это была эпизодическая роль Джереми в картине «Мутанты». Норману повезло: сразу после такой незначительной роли ему предложили главную роль в ленте «Кровь с молоком» Адама Бернстайна. Вместе с Ридусом в фильме снялись Айзек Хейз и Дебора Харри. По сюжету персонаж Нормана, Одум, был покладистым и скромным мальчиком, который находился под тотальным контролем своей матери, в результате чего у него стали возникать неконтролируемые вспышки гнева и насилия.

В 1998 году Ридус появился в трех картинах: «Тёмная гавань», «Я тебя теряю» и «Нарушитель спокойствия», а в 1999 - в «Закон и порядок», «Плавание», «Пусть Дьявол носит чёрное» и «Восемь миллиметров».

Норман Ридус - «Святые из Бундока»

Одна из ярких ролей Нормана Ридуса – роль Мерфи МакМануса, одного из главных персонажей криминального триллера «Святые из Бундока» (1999). Этот фильм рассказывает о двух братьях, Мерфи и Конноре (его сыграл Шон Патрик Фланери), которые, получив послание от Бога, решили стать «народными мстителями» и вершат правосудие, очищая родной город от зла и криминала.

За первую половину 2000-х актер принял участие в съемках множества проектов, однако большая часть из них остались малоизвестными. Самыми яркими лентами в фильмографии Нормана того периода называют триллер «Сплетня» (2000) и комикс-фантастику «Блэйд 2» Гилльермо Дель Торо (2002). Кроме того, критики положительно отзывались о том, как Ридус справился с главной ролью в триллере «Дикая Удача» (2003), где по сюжету его персонаж был отчаявшимся мелким вором, устроившимся работать в цирк. Помимо фильмов Норман мелькал в телесериалах, таких как «Зачарованные», «Мастера ужасов» и «Суп».

Во второй половине 2000-х актера утверждали по большей части на роли второго плана. Например, его можно увидеть в фантастическом ужастике «Пандорум» (2009) и триллере «Заговорщица» (2010). В 2009 он снова вернулся к своему персонажу роль Мерфи МакМануса в продолжении «Святых из Бундока», однако этот фильм не имел такого успеха, как первый.

Норман Ридус - «Ходячие мертвецы»

В 2010 году на телеэкраны вышел сериал «Ходячие мертвецы», экранизация одноименного комикса. Это постапокалиптический сериал, который рассказывает о небольшой группе людей, пытающихся выжить во время зомби-апокалипсиса, а Норман Ридус исполняет роль одного из важных членов этой группы - Дэри Диксона. На данный момент показано 7 сезонов сериала, проект продлен еще на сезон. Создатели сериала говорят, что хотели бы продолжать съемки до 2030 года.

Личная жизнь Нормана Ридуса

С 1998 по 2003 год Ридус был женат на модели Хелене Кристинсен, у пары есть сын - Мингус Лусьен.

Норман Ридус и Диана Крюгер

В 2017 году папарацци подловили несколько свиданий Нормана с актрисой Дианой Крюгер. Слухи об их романе начались еще в 2016 году, когда Крюгер ушла от Джошуа Джексона. Писали, что актриса оставила своего мужа ради Ридуса, однако сама Диана эту информацию никак не комментировала.