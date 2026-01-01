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Норман Ридус

Norman Reedus

Дата рождения
6 января 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Холливуд, США
Рост
179 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Герой боевиков

Биография Нормана Ридуса

Норман Ридус - американский актер, сценарист и фотомодель. Он родился  6 января 1969 в  Холливуде, штат Флорида, но вырос в Лос-Анджелесе. В возрасте 12 лет Норман  перебрался в Лондон, а еще чуть позже в Японию. Ридус успел пожить в разных странах и попробовать себя в разных сферах: до того, как стать актером, он работал продавцом в магазине, фотографом, художником и скульптором.

Фильмы с Норманом Ридусом

Первый актерский опыт Нормана состоялся на сцене, когда он сыграл в постановке «Карты для утопающих», который представляли в театре Тиффани. В кино Ридус  дебютировал в 1997, это была эпизодическая роль Джереми в картине «Мутанты». Норману повезло: сразу после такой незначительной роли ему предложили главную роль в ленте «Кровь с молоком» Адама Бернстайна. Вместе с Ридусом в фильме снялись Айзек Хейз и Дебора Харри. По сюжету персонаж Нормана, Одум, был покладистым и скромным мальчиком, который находился под тотальным контролем своей матери, в результате чего у него стали возникать неконтролируемые вспышки гнева и насилия.

В 1998 году Ридус появился в трех картинах: «Тёмная гавань», «Я тебя теряю» и «Нарушитель спокойствия», а в 1999 - в «Закон и порядок», «Плавание», «Пусть Дьявол носит чёрное» и «Восемь миллиметров».

Норман Ридус - «Святые из Бундока»

Одна из ярких ролей Нормана Ридуса – роль Мерфи МакМануса, одного из главных персонажей криминального триллера «Святые из Бундока» (1999). Этот фильм рассказывает о двух братьях, Мерфи и Конноре (его сыграл Шон Патрик Фланери), которые, получив послание от Бога, решили стать «народными мстителями» и вершат правосудие, очищая родной город от зла и криминала.

За первую половину 2000-х актер принял участие в съемках множества проектов, однако большая часть из них остались малоизвестными. Самыми яркими лентами в фильмографии Нормана того периода называют триллер «Сплетня» (2000) и комикс-фантастику «Блэйд 2» Гилльермо Дель Торо (2002). Кроме того, критики положительно отзывались о том, как Ридус справился с главной ролью в триллере «Дикая Удача» (2003), где по сюжету его персонаж был отчаявшимся мелким вором, устроившимся работать в цирк. Помимо фильмов Норман мелькал в телесериалах, таких как «Зачарованные», «Мастера ужасов» и «Суп».

Во второй половине 2000-х актера утверждали по большей части на роли второго плана. Например, его можно увидеть в фантастическом ужастике «Пандорум» (2009) и триллере «Заговорщица» (2010). В 2009 он снова вернулся к своему персонажу роль Мерфи МакМануса в продолжении «Святых из Бундока», однако этот фильм не имел такого успеха, как первый.

Норман Ридус - «Ходячие мертвецы»

В 2010 году на телеэкраны вышел сериал «Ходячие мертвецы», экранизация одноименного комикса. Это постапокалиптический сериал, который рассказывает о небольшой группе людей, пытающихся выжить во время зомби-апокалипсиса, а Норман Ридус исполняет роль одного из важных членов этой группы - Дэри Диксона. На данный момент показано 7 сезонов сериала, проект продлен еще на сезон. Создатели сериала говорят, что хотели бы продолжать съемки до 2030 года.

Личная жизнь Нормана Ридуса

С 1998 по 2003 год Ридус был женат на модели Хелене Кристинсен, у пары есть сын - Мингус Лусьен.

Норман Ридус и Диана Крюгер

В 2017 году папарацци подловили несколько свиданий Нормана с актрисой Дианой Крюгер. Слухи об их романе начались еще в 2016 году, когда Крюгер ушла от Джошуа Джексона. Писали, что актриса оставила своего мужа ради Ридуса, однако сама Диана эту информацию никак не комментировала.

Связи Нормана Ридуса
Диана Крюгер
вместе с 2016 года Диана Крюгер

Популярные фильмы

Блэйд 2 8.1
Блэйд 2 (2002)
Ходячие мертвецы 8.0
Ходячие мертвецы (2010)
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон 8.0
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон (2023)

Фильмография Нормана Ридуса

Маятник
Маятник Pendulum
ужасы, детектив, триллер 2027, США
Балерина 7.3
Балерина Ballerina
боевик, триллер 2025, США
Смотреть трейлер Рецензия
Байкеры 7.6
Байкеры The Bikeriders
криминал, драма 2024, США
Смотреть трейлер
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон 8
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
драма, боевик, ужасы 2023, США
Ходячие мертвецы: Начало 7.3
Ходячие мертвецы: Начало
документальный 2021, США
Мастера мяча: 9009 6.7
Мастера мяча: 9009
комедия, спорт 2018, США
По дороге с Норманом Ридусом 7.9
По дороге с Норманом Ридусом
телешоу 2016, США
Вторжение пришельцев: S.U.M.1 4.2
Вторжение пришельцев: S.U.M.1 Sum1
фантастика 2016, Германия
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Интересные факты о Нормане Ридусе

- Норман Ридус имеет большой опыт работы в качестве модели. В разные годы он был моделью таких брендов как Prada, Alessandro Dell'Acqua, Morgenthal Fredrics, Durban, Levi's и Lexus.

- Также актера можно увидеть в музыкальных клипах, к примеру, он снимался у LadyGaga и Bjork

- В 2005 году в Германии Норман попал в аварию и теперь ходит с титановой пластиной в области левого глаза.

- Норман - фотохудожник и часто выставляет свои работы на выставках.

Фотографии Нормана Ридуса

Норман Ридус Норман Ридус Норман Ридус Норман Ридус Норман Ридус Норман Ридус
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