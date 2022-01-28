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Майк Флэнеган
Майк Флэнеган
Mike Flanagan
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Майк Флэнеган
Mike Flanagan
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Дата рождения
20 мая 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Продюсер
Место рождения
Салем, Массачусетс, США
Биография Майка Флэнегана
Родился 20 мая 1978 года. Салем, Массачусетс, США.
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Фильмография Майка Флэнегана
Доктор Сон
мистика, ужасы
2019, США
8.0
Игра Джералда
ужасы, триллер
2018, США
6.0
Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер
2016, США
7.0
Сомния
триллер, ужасы
2015, США
7.0
Окулус
ужасы
2013, США
7.0
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Актриса Кейт Сигел сообщила о начале съемок хоррор-сериала «Падение дома Ашеров»
За проект отвечает создатель «Призрака дома на холме» и «Полуночной мессы».
Написать
28 января 2022 11:02
Карла Гуджино, Марк Хэмилл и другие артисты вошли в актерский состав сериала «Падение дома Ашеров»
Разработкой занимается автор «Призрака дома на холме».
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10 декабря 2021 12:45
Майку Флэнегану было бы интересно снять хоррор в рамках «Звездных войн»
На это его вдохновило землетрясение.
Написать
25 октября 2021 15:25
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