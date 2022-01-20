Содержание:

Александр Яценко — Фильмы

Александр Яценко — Сериалы

Александр Яценко — «Ненастье»

Александр Яценко — Личная жизнь

Российский актер театра и кино, лауреат премии «Ника» Александр Викторович Яценко родился 22 мая 1977 года в городе Волгограде, СССР. После школы планировал поступать на радиофизика. Впрочем, вскоре Александр передумал и подал документы в Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина на режиссерско-театральное отделение. После выпуска продолжил обучение на курсе Марка Захарова в ГИТИСе. Однако окончить ГИТИС Александр не смог: на последнем курсе его отчислили за драку с преподавателем.

Александр Яценко — Фильмы

Александр дебютировал в полнометражном игровом кино еще будучи студентом ГИТИСа. Первой ролью студента стал Штырь — житель небольшого приморского городка, один из троих закадычных приятелей в картине Бахтиёра Худойназарова «Шик» (2003). В ленте также снялись Андрей Панин, Ингеборга Дапкунайте и Николай Фоменко. Через два года Яценко получил главную роль в драме «Солдатский декамерон» Андрея Прошкина. Игра актера принесла ему приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Московская премьера».

Прорывом молодого артиста стала работа в картине Алексея Балабанова «Мне не больно» (2006), где Яценко работал вместе с Ренатой Литвиновой, Дмитрием Дюжевым, Никитой Михалковым, Сергеем Маковецким. Актерские работы Яценко и Литвиновой были удостоены наград «Кинотавра».

С 2006 года началось сотрудничества Александра Яценко с режиссером Борисом Хлебниковым. В картине «Свободное плавание» (2006) Яценко получил главную роль — двадцатилетнего Лени, который постоянно меняет работу и в итоге устраивается ремонтную бригаду. Затем Александр сыграл эпизодическую роль в трагикомедии Хлебникова «Сумасшедшая помощь» (2009). Следующей работой у Хлебникова стала роль официанта в кинокомедии «Пока ночь не разлучит нас» (2012). В 2013 году вышла социальная драма Хлебникова «Долгая счастливая жизнь», где Александру досталась роль молодого предпринимателя-фермера. Лента вошла в основной конкурс Берлинского кинофестиваля. Очередной творческой удачей Хлебникова и Яценко стала картина «Аритмия» (2017), получившая Гран-при «Кинотавра» и приз за лучшую мужскую роль. В фильме Александр Яценко и Ирина Горбачева сыграли супружескую чету врачей скорой помощи, переживающих кризис на работе и в личной жизни.

В 2009 году вышел сборник новелл молодых российских режиссеров «Короткое замыкание», в котором приняли участие Борис Хлебников, Кирилл Серебренников, Иван Вырыпаев, Петр Буслов и Алексей Герман-младший. Яценко сыграл журналиста в новелле Хлебникова «Позор».

Александр Яценко — Сериалы

Актер часто снимается в телевизионных проектах. Он запомнился зрителям следующими работами: лейтенант Летягин («Смерть шпионам», 2007), Егор Мячин («Оттепель», 2013), Петр III («Екатерина», 2014), Сережа «Берем-и-Едем» («Фарца», 2015), Мишка Кошевой («Тихий Дон», 2015), Сергей Филин («Доктор Рихтер», 2017).

Александр Яценко — «Ненастье»

Телесериал, снятый по мотивам одноименного романа Алексея Иванова, рассказывает о непростом времени: 90-ых годах прошлого века. Главный герой «Ненастья» — бывший участник афганской войны, а ныне водитель инкассаторской машины Герман Неволин (Александр Яценко). Герман похищает деньги местного воротилы и прячется в поселке под названием Ненастье.

Александр Яценко — Личная жизнь

Александр женат на гримере Марине Яценко. Супруги воспитывают сына.