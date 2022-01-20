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Александр Яценко

Aleksandr Yatsenko
Александр Яценко
Александр Яценко Aleksandr Yatsenko
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Дата рождения
22 мая 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Волгоград, СССР (Россия)
Рост
183 см
Биография Александра Яценко

Содержание:

Александр Яценко — Фильмы
Александр Яценко — Сериалы
Александр Яценко  — «Ненастье»
Александр Яценко — Личная жизнь

Российский актер театра и кино, лауреат премии «Ника» Александр Викторович Яценко родился 22 мая 1977 года в городе Волгограде, СССР. После школы планировал поступать на радиофизика. Впрочем, вскоре Александр передумал и подал документы в Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина на режиссерско-театральное отделение. После выпуска продолжил обучение на курсе Марка Захарова в ГИТИСе. Однако окончить ГИТИС Александр не смог: на последнем курсе его отчислили за драку с преподавателем.

Александр Яценко Фильмы 

Александр дебютировал в полнометражном игровом кино еще будучи студентом ГИТИСа. Первой ролью студента стал Штырь — житель небольшого приморского городка, один из троих закадычных приятелей в картине Бахтиёра Худойназарова «Шик» (2003). В ленте также снялись Андрей Панин, Ингеборга Дапкунайте и Николай Фоменко. Через два года Яценко получил главную роль в драме «Солдатский декамерон» Андрея Прошкина. Игра актера принесла ему приз за лучшую мужскую роль на фестивале «Московская премьера».

Прорывом молодого артиста стала работа в картине Алексея Балабанова «Мне не больно» (2006), где Яценко работал вместе с Ренатой Литвиновой, Дмитрием Дюжевым, Никитой Михалковым, Сергеем Маковецким. Актерские работы Яценко и Литвиновой были удостоены наград «Кинотавра».

С 2006 года началось сотрудничества Александра Яценко с режиссером Борисом Хлебниковым. В картине «Свободное плавание» (2006) Яценко получил главную роль — двадцатилетнего Лени, который постоянно меняет работу и в итоге устраивается ремонтную бригаду. Затем Александр сыграл эпизодическую роль в трагикомедии Хлебникова «Сумасшедшая помощь» (2009). Следующей работой у Хлебникова стала роль официанта в кинокомедии «Пока ночь не разлучит нас» (2012). В 2013 году вышла социальная драма Хлебникова «Долгая счастливая жизнь», где Александру досталась роль молодого предпринимателя-фермера. Лента вошла в основной конкурс Берлинского кинофестиваля.  Очередной творческой удачей Хлебникова и Яценко стала картина «Аритмия» (2017), получившая Гран-при «Кинотавра» и приз за лучшую мужскую роль. В фильме Александр Яценко и Ирина Горбачева сыграли супружескую чету врачей скорой помощи, переживающих кризис на работе и в личной жизни.

В 2009 году вышел сборник новелл молодых российских режиссеров «Короткое замыкание», в котором приняли участие Борис Хлебников, Кирилл Серебренников, Иван Вырыпаев, Петр Буслов и Алексей Герман-младший. Яценко сыграл журналиста в новелле Хлебникова «Позор».

Александр Яценко Сериалы

Актер часто снимается в телевизионных проектах. Он запомнился зрителям следующими работами: лейтенант Летягин («Смерть шпионам», 2007), Егор Мячин («Оттепель», 2013), Петр III («Екатерина», 2014), Сережа «Берем-и-Едем» («Фарца», 2015), Мишка Кошевой («Тихий Дон», 2015), Сергей Филин («Доктор Рихтер», 2017).

Александр Яценко «Ненастье»

Телесериал, снятый по мотивам одноименного романа Алексея Иванова, рассказывает о непростом времени: 90-ых годах прошлого века. Главный герой «Ненастья» — бывший участник афганской войны, а ныне водитель инкассаторской машины Герман Неволин (Александр Яценко). Герман похищает деньги местного воротилы и прячется в поселке под названием Ненастье.

Александр Яценко Личная жизнь

Александр женат на гримере Марине Яценко. Супруги воспитывают сына.

Интересные факты о Александре Яценко
  • В детстве Александр Яценко мечтал стать капитаном корабля;
  • Будучи студентом Александр Яценко ездил с однокурсниками на подработку в Германию. Артисты жили в палатках и устраивали представления для туристов;
  • Александр сам принимал роды у своей жены Марины. Женщина решила рожать дома, но роды начались заранее установленного срока, акушерки застряли в пробке. Когда они добрались до дома Марины и Александра, ребенок уже лежал на груди матери.
Фильмография Александра Яценко
Воланд
Воланд
драма, фэнтези 2022, Россия
0.0
День слепого Валентина
День слепого Валентина
комедия, мелодрама 2022, Россия
4.0
Капитан Волконогов бежал
Капитан Волконогов бежал
триллер, драма 2021, Россия / Эстония / Франция
6.0
Оторви и выбрось
Оторви и выбрось
драма 2021, Россия
0.0
Стрельцов
Стрельцов
биография, спорт, драма 2020, Россия
6.0
Молодое вино
Молодое вино
драма 2019, Россия
2.0
Человек, который удивил всех
Человек, который удивил всех
драма 2018, Россия / Эстония / Франция
7.0
Коридор бессмертия
Коридор бессмертия
драма, военный 2018, Россия
7.0
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13 ноября 2018 12:33
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