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Постер к сериалу Новый вишневый вкус
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Новый вишневый вкус
Новый вишневый вкус (2021 - 2021) Brand New Cherry Flavor 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

«Новый вишневый вкус» — хоррор-сериал, созданием которого занималась стриминговая корпорация Netflix. Действие разворачивается в шестидесятых годах. Главная героиня — юная режиссерка по имени Лиза, которая надеется стать настоящей голливудской звездой. Она активно занимается своим новым фильмом — артхаусным ужастиком, способным доказать всем ее талант. Ее проектом интересуется известный постановщик, который не снимал ничего интересного уже много лет. Он обещает Лизе связи и активное сотрудничество, но на деле просто хочет украсть ее фильм и выдать за свой. Оставшись не удел, главная героиня знакомится с могущественной ведьмой — женщина обещает ей помочь отомстить обидчику и вернуть ускользнувшую славу.

Новый вишневый вкус - дублированный трейлер
Новый вишневый вкус
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Ник Антоска
Ник Антоска
Ленор Зион
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кэтрин Кинер
Кэтрин Кинер
Эрик Ланж
Эрик Ланж Lou Burke
Роза Салазар
Роза Салазар Lisa Nova
Дэниэл Доэни
Марк Эчесон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Новый вишневый вкус - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
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Кадры из сериала
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