«Новый вишневый вкус» — хоррор-сериал, созданием которого занималась стриминговая корпорация Netflix. Действие разворачивается в шестидесятых годах. Главная героиня — юная режиссерка по имени Лиза, которая надеется стать настоящей голливудской звездой. Она активно занимается своим новым фильмом — артхаусным ужастиком, способным доказать всем ее талант. Ее проектом интересуется известный постановщик, который не снимал ничего интересного уже много лет. Он обещает Лизе связи и активное сотрудничество, но на деле просто хочет украсть ее фильм и выдать за свой. Оставшись не удел, главная героиня знакомится с могущественной ведьмой — женщина обещает ей помочь отомстить обидчику и вернуть ускользнувшую славу.