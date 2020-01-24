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Никогда, редко, иногда, всегда Никогда, редко, иногда, всегда
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Never Rarely Sometimes Always

Никогда, редко, иногда, всегда, 2020

2020 / США / Великобритания
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Драма о двух девочках-подростках из провинциального городка, уехавших по неотложным делам в Нью-Йорк.
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Отем вместе со своей двоюродной сестрой Скайлар едет из сонного маленького городка в Пенсильвании в большой и безразличный Нью-Йорк, чтобы сделать аборт.

Первый фильм в актерской карьере Сидни Фланиган стал для нее и всех причастных к его созданию успехом: на Берлинском кинофестивале 2020 года картина была удостоена гран-при жюри. Режиссер Элиза Хиттман получила наибольшую известность благодаря сериалу «13 причин почему», но и другие ее работы рассказывают о подростках, которые практически в одиночку вынуждены сталкиваться с вещами, которые не всем взрослым под силу, и в случае «Никогда, редко, иногда, всегда» такой вещью становится аборт.

Живущая в небольшом городе в Пенсильвании Отем узнает о том, что беременна. Но так как она несовершеннолетняя, сделать аборт без разрешения родителей она не может, а для них это недопустимо. Тогда вместе со своей двоюродной сестрой Скайлар в качестве группы поддержки она едет в Нью-Йорк, как и многие другие девушки в ее ситуации. Здесь законодательство об абортах действует иначе, однако и прожить двум беззащитным «деревенским» девочкам почти без денег здесь сложно. Отем предстоит ответить на неловкие и совершенно безличные вопросы из анкеты, чтобы убедить других людей позволить ей распоряжаться своим телом самостоятельно.

 

Актерский дебют Сидни Фланиган, которая обошла сотни актрис, претендующих на роль Отэм, не имея опыта в кино.

Во время подготовки сценария режиссер Элиза Хиттман посетила несколько клиник, где общалась с социальными работниками по вопросам абортов.

В одном из вариантов сценария Отем проходила через все описанные в фильме события одна, и у нее не было поддержки в лице двоюродной сестры.

Режиссер Элиза Хиттман встретила Сидни Фланиган случайно, во время съемок короткометражки Скотта Каммингса Buffalo Juggalos.

Роль социального работника, с которым общается Отем, исполнила реальный социальный работник по имени Келли Чепмен, с которой режиссер Элиза Хиттман консультировалась по вопросам аборта. Эта роль могла бы достаться Лесли Джонс или Джулианне Мур, но Хиттман настояла на том, чтобы ее отдали Чапман.

Первоначально фильм получил рейтинг R (подростки до 17 лет могут смотреть только в присутствии родителей), но, вопреки опасениям режиссера, не из-за противоречивости поднятой в фильме темы абортов, а из-за чрезмерного использования ненормативной лексики. Хотя в России к просмотру фильма допущены зрители от 16 лет, в США после внесения нескольких изменений в картину рейтинг был сменен на PG-13 (детям до 13 лет просмотр не желателен).

Роль досталась Райану Эгголду в том числе потому, что режиссер Элиза Хиттман была впечатлена его работой в фильме «Черный клановец». Так как «Никогда, редко, иногда, всегда» снимался в Пенсильвании, первоначально она планировала найти на роль Теда местного жителя.

В сцене, где Отем и Скайлар идут в центр планирования семьи, протест возле него — не постановка. В день съемок там действительно прошла демонстрация.

Идея для фильма возникла у Элизы Хиттман в 2012 году, когда в газете она прочитала о Савите Халаппанавар из Ирландии, которая скончалась после того, как ей отказали в аборте даже после затянувшегося выкидыша.

 

Легко ли быть девушкой в современном мире? Кто придет на помощь, если ты попадешь в беду? Как решиться на отчаянный поступок, который навсегда изменит твою жизнь? Сложные, порой нежеланные ответы на эти и многие другие вопросы о взрослении найдут сестры Отем и Скайлар на пути из родного городка в Нью-Йорк. 

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 сентября 2020
Премьера онлайн 3 апреля 2020
Премьера в мире 24 января 2020
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Элиза Хиттман
Элиза Хиттман
В ролях
Теодор Пеллерен
Теодор Пеллерен
Шэрон Ван Эттен
Шэрон Ван Эттен
Талия Райдер
Талия Райдер
Райан Эгголд
Райан Эгголд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Никогда, редко, иногда, всегда 3 постера
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Лауреат Берлинского кинофестиваля картина «Никогда, редко, иногда, всегда» добралась до российских кинотеатров. Элиза Хиттман возвращается к своей главной теме — подростки и их проблемы в современном обществе. Рассказываем, за что все-таки фильм получил Гран-при жюри в феврале. Девушка-подросток Отем живет с матерью и отчимом в небольшом американском городке. Она мечтает стать певицей, но получает одни насмешки со стороны сверстников. Ее не особо учили правилам настоящего…
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саундтрек фильма Никогда, редко, иногда, всегда
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