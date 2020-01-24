Никогда, редко, иногда, всегда, 2020

Актерский дебют Сидни Фланиган, которая обошла сотни актрис, претендующих на роль Отэм, не имея опыта в кино.

Во время подготовки сценария режиссер Элиза Хиттман посетила несколько клиник, где общалась с социальными работниками по вопросам абортов.

В одном из вариантов сценария Отем проходила через все описанные в фильме события одна, и у нее не было поддержки в лице двоюродной сестры.

Режиссер Элиза Хиттман встретила Сидни Фланиган случайно, во время съемок короткометражки Скотта Каммингса Buffalo Juggalos.

Роль социального работника, с которым общается Отем, исполнила реальный социальный работник по имени Келли Чепмен, с которой режиссер Элиза Хиттман консультировалась по вопросам аборта. Эта роль могла бы достаться Лесли Джонс или Джулианне Мур, но Хиттман настояла на том, чтобы ее отдали Чапман.

Первоначально фильм получил рейтинг R (подростки до 17 лет могут смотреть только в присутствии родителей), но, вопреки опасениям режиссера, не из-за противоречивости поднятой в фильме темы абортов, а из-за чрезмерного использования ненормативной лексики. Хотя в России к просмотру фильма допущены зрители от 16 лет, в США после внесения нескольких изменений в картину рейтинг был сменен на PG-13 (детям до 13 лет просмотр не желателен).

Роль досталась Райану Эгголду в том числе потому, что режиссер Элиза Хиттман была впечатлена его работой в фильме «Черный клановец». Так как «Никогда, редко, иногда, всегда» снимался в Пенсильвании, первоначально она планировала найти на роль Теда местного жителя.

В сцене, где Отем и Скайлар идут в центр планирования семьи, протест возле него — не постановка. В день съемок там действительно прошла демонстрация.

Идея для фильма возникла у Элизы Хиттман в 2012 году, когда в газете она прочитала о Савите Халаппанавар из Ирландии, которая скончалась после того, как ей отказали в аборте даже после затянувшегося выкидыша.