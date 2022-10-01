Ночь живых мертвецов, 1968

Барбра и её брат Джонни приезжают на кладбище, расположенное в уединённом загородном месте. Неожиданно на них совершают нападение существа, напоминающие мертвецов, восставших из могил. Барбра укрывается в расположенном неподалёку доме, где также находят убежище темнокожий парень по имени Бен, супруги Гарри и Хелен Куперы с дочерью Карен, а также возлюбленные Том и Джуди. Лишь спустя время им удаётся узнать, что причиной катастрофы, уже принявшей планетарный масштаб, является радиоактивное излучение, занесённое с Венеры одним из космических кораблей НАСА.