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Ночь живых мертвецов Ночь живых мертвецов
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Night of the Living Dead

Ночь живых мертвецов, 1968

1968 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

Барбра и её брат Джонни приезжают на кладбище, расположенное в уединённом загородном месте. Неожиданно на них совершают нападение существа, напоминающие мертвецов, восставших из могил. Барбра укрывается в расположенном неподалёку доме, где также находят убежище темнокожий парень по имени Бен, супруги Гарри и Хелен Куперы с дочерью Карен, а также возлюбленные Том и Джуди. Лишь спустя время им удаётся узнать, что причиной катастрофы, уже принявшей планетарный масштаб, является радиоактивное излучение, занесённое с Венеры одним из космических кораблей НАСА.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1968
Премьера в мире 1 октября 1968
Возраст 16+
Режиссер
Джордж А. Ромеро
Джордж А. Ромеро
В ролях
Дуэйн Джонс
Джудит О’Дэй
Карл Хардмен
Мэрилин Истман
Кит Уэйн
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ночь живых мертвецов 2 постера
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саундтрек фильма Ночь живых мертвецов
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