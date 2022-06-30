Артем Ткаченко – российский актер театра и кино, родился 30 апреля 1982 в Калининграде. До 9 класса Артем учился в обычной средней школе и не думал об актерской карьере, а позже, когда перед ним встал выбор будущей профессии, мама рекомендовала ему поступить либо в цирковое училище, либо перейти в класс с театральным уколом. Так как оценки Артема были не самыми лучшими, а ни точные, ни гуманитарные науки его не привлекали, он решил воспользоваться советом своей мамы. Последние школьные годы он посещал театральную студию, после которой сделал выбор в пользу актерской профессии. После школы Артем поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина в Москве, вместе с ним учились также известные актрисы Ольга и Татьяна Арнгольц. По окончании училища в 2002 году Ткаченко с 2003 по 2005 год играл на сцене московского еврейского театра «Шалом».

Фильмы с Артемом Ткаченко

Впервые Артем появился на экране, будучи еще студентом второго курса театрального, в картине «Мечтать не вредно» (2000). Первую заметную роль он исполнил в молодежной комедии Руслана Бальтцера «Даже не думай 2: Тень независимости» (2004). Фильм повествует о жизни трех друзей, одного из которых и сыграл Ткаченко.

Годом позже Артем Ткаченко познакомился с популярным режиссером Александром Цабадзе, который предложил тому роль в успешном мини-сериале «Бухта Филиппа» (2005). В 2007 году Артем вновь работал с режиссером, на этот раз исполнив главную роль в его картине «Русский треугольник». Лента была высоко оценена критиками и зрителями, участвовала в конкурсной программе XXIX Московского международного кинофестиваля и получила Специальный приз жюри «Серебряный Георгий», а в 2008 году - премию «Ника» как лучший фильм стран СНГ и Балтии.

Артем Ткаченко - «Меченосец»

Прорывным для актерской карьеры Артема Ткаченко стал фантастический триллер Филиппа Янковского «Меченосец», где он появился в главной роли, а его партнершей стала Чулпан Хаматова. Артем исполнил роль Саши, который с ранних лет наделен сверхспособностью — он может выпускать из своей правой руки лезвие меча, и многие люди хотят использовать его силу в своих целях. Эта сложная роль убийцы поневоле сделала Ткаченко яркой личностью в мире российского кино.

Позже Артем Ткаченко принял участие в таких проектах, как «Индиго» (2008), «Малая Москва» (2008), криминальном сериале «Петровка, 38. Команда Петровского» (2009). За свою актерскую карьеру он снялся более чем в 50 кино- и телефильмах и сериалах. Самыми яркими проектами Артема после «Меченосца» стали криминальный сериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011), романтическая комедия «Zолушка» (2012), 12-серийный остросюжетный детектив «Синдром дракона» (2012), мини-сериал «Мотыльки» (2013), «Форт Росс: В поисках приключений» (2014).

В 2016 году на Первом канале состоялась премьера российско-украинского телесериала «Красная королева», который рассказывает о любви и трагической известной манекенщицы СССР Регины Збарской, а Артем исполнил роль ее супруга Льва Барского. Сериал был отмечен несколькими наградами, включая премию «Silver screen» на Церемонии «49 US International Film & Video Festival» в категории «Лучший сериал».

Личная жизнь Артема Ткаченко

Первой женой Ткаченко стала российская актриса Равшана Куркова, известная по сериалам «Барвиха» и «Золотые. Барвиха 2». Свои отношения они узаконили в 2004 году, а в 2008 их брак распался. Несмотря на это, актеры поддерживают дружеские отношения. В 2012 году Артем женился на модели и начинающей актрисе Евгении Храповицкой. Зимой 2013 году у супругов родился сын Тихон. В 2015 году Артем и Евгения развелись из-за ее романа с Игорем Верником. С 2015 года Ткаченко встречается с актрисой Екатериной Стеблиной, летом 2016го у них родился сын Степан.