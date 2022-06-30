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Артем Ткаченко

Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
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Дата рождения
30 апреля 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Место рождения
Калининград, СССР (Россия)
Рост
175 см
Личные связи
Равшана Куркова
Равшана Куркова
были в браке с 2004 по 2008
Биография Артема Ткаченко

Артем Ткаченко – российский актер театра и кино, родился 30 апреля 1982 в Калининграде. До 9 класса Артем учился в обычной средней школе и не думал об актерской карьере, а позже, когда перед ним встал выбор будущей профессии, мама рекомендовала ему поступить либо в цирковое училище, либо перейти в класс с театральным уколом. Так как оценки Артема были не самыми лучшими, а ни точные, ни гуманитарные науки его не привлекали, он решил воспользоваться советом своей мамы. Последние школьные годы он посещал театральную студию, после которой сделал выбор в пользу актерской профессии. После школы Артем поступил в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина в Москве, вместе с ним учились также известные актрисы Ольга и Татьяна Арнгольц. По окончании училища в 2002 году Ткаченко с 2003 по 2005 год играл на сцене московского еврейского театра «Шалом».

Фильмы с Артемом Ткаченко

Впервые Артем появился на экране, будучи еще студентом второго курса театрального, в картине «Мечтать не вредно» (2000). Первую заметную роль он исполнил в молодежной комедии Руслана Бальтцера «Даже не думай 2: Тень независимости» (2004).  Фильм повествует о жизни трех друзей, одного из которых и сыграл Ткаченко.

Годом позже Артем Ткаченко познакомился с популярным режиссером Александром Цабадзе, который предложил тому роль в успешном мини-сериале «Бухта Филиппа» (2005). В 2007 году Артем вновь работал с режиссером, на этот раз исполнив главную роль в его картине «Русский треугольник». Лента была высоко оценена критиками и зрителями, участвовала в конкурсной программе XXIX Московского международного кинофестиваля и получила Специальный приз жюри «Серебряный Георгий», а в 2008 году - премию «Ника» как лучший фильм стран СНГ и Балтии.

 Артем Ткаченко  - «Меченосец»

Прорывным для актерской карьеры Артема Ткаченко стал фантастический триллер Филиппа Янковского «Меченосец», где он появился в главной роли, а его партнершей стала Чулпан Хаматова.  Артем исполнил роль Саши, который с ранних лет наделен  сверхспособностью — он может выпускать из своей правой руки лезвие меча, и многие люди хотят использовать его силу в своих целях. Эта сложная роль убийцы поневоле сделала Ткаченко яркой личностью в мире российского кино.

Позже Артем Ткаченко принял участие в таких проектах, как «Индиго» (2008), «Малая Москва» (2008), криминальном сериале «Петровка, 38. Команда Петровского» (2009). За свою актерскую карьеру он снялся более чем в 50 кино- и телефильмах и сериалах. Самыми яркими проектами Артема после «Меченосца» стали криминальный сериал «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (2011), романтическая комедия «Zолушка» (2012), 12-серийный остросюжетный детектив «Синдром дракона» (2012), мини-сериал «Мотыльки» (2013), «Форт Росс: В поисках приключений» (2014).

В 2016 году на Первом канале состоялась премьера российско-украинского телесериала «Красная королева», который рассказывает о любви и трагической известной манекенщицы СССР Регины Збарской, а Артем исполнил роль ее супруга Льва Барского. Сериал был отмечен несколькими наградами, включая премию «Silver screen» на Церемонии «49 US International Film & Video Festival» в категории «Лучший сериал».

Личная жизнь Артема Ткаченко

Первой женой Ткаченко стала российская актриса Равшана Куркова, известная по сериалам «Барвиха» и «Золотые. Барвиха 2». Свои отношения они узаконили в 2004 году, а в 2008 их брак распался. Несмотря на это, актеры поддерживают дружеские отношения. В 2012 году Артем женился на модели и начинающей актрисе Евгении Храповицкой. Зимой 2013 году у супругов родился сын Тихон. В 2015 году Артем и Евгения развелись из-за ее романа с Игорем Верником. С 2015 года Ткаченко встречается с актрисой Екатериной Стеблиной, летом 2016го у них родился сын Степан.

Интересные факты о Артеме Ткаченко

- Когда Ткаченко начал посещать театральную студию, педагоги с надеждой говорили, что он, может быть, еще подрастет, так как тогда его рост был всего 165 см и мог помешать его карьере. Сейчас его рост 175 см.

- В сентябре 2015 года Артем принял участие в театрализованных онлайн-чтениях произведений А. П. Чехова «Чехов жив».

Фильмография Артема Ткаченко
Либерея: Охотники за сокровищами
Либерея: Охотники за сокровищами
приключения, боевик 2022, Россия
0.0
Нейро
фантастика, триллер 2022, Россия
0.0
Своя война: Шторм в пустыне
Своя война: Шторм в пустыне
боевик, драма 2022, Россия
8.0
Один вдох
Один вдох
спорт, драма 2020, Россия
7.0
Ключ времени
Ключ времени
фэнтези, приключения 2020, Россия
0.0
Эбигейл
Эбигейл
фэнтези 2019, Россия
5.0
Гоголь. Страшная месть
Гоголь. Страшная месть
драма, исторический, мистика 2018, Россия
7.0
Гоголь. Вий
Гоголь. Вий
мистика, драма, исторический 2018, Россия
6.0
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Фотографии Артема Ткаченко Все фотографии
Артем Ткаченко Артем Ткаченко Артем Ткаченко Артем Ткаченко с женой
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Равшана Куркова
Равшана Куркова
были в браке с 2004 по 2008
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