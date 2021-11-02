Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джордж А. Ромеро

Джордж А. Ромеро

George A. Romero
Джордж А. Ромеро
Джордж А. Ромеро George A. Romero
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
4 февраля 1940
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
17 июля 2017
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Джордж А. Ромеро

Родился 4 февраля, 1940 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Джордж А. Ромеро
Дневники мертвецов 2
Дневники мертвецов 2
ужасы 2009, США
0.0
Спасение мертвецов
Спасение мертвецов
ужасы 2009, США
5.0
Дневники мертвецов
Дневники мертвецов
ужасы, триллер 2007, США
6.0
Земля мертвых
Земля мертвых
триллер, боевик, драма, ужасы 2005, США / Канада / Франция
6.0
День мертвецов
День мертвецов
ужасы 1985, США
7.0
Калейдоскоп ужасов
Калейдоскоп ужасов
фэнтези, ужасы, анимация, комедия 1982, США
6.0
Рыцари-наездники
Рыцари-наездники
боевик, драма, приключения 1981, США
6.0
Рассвет мертвецов
Рассвет мертвецов
ужасы, триллер 1978, Италия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Обнаружена режиссерская версия фильма ужасов Джорджа Ромеро «Мартин» Пленка передана специалистам для реставрации и последующего распространения.
Написать
2 ноября 2021 16:22
Наследие Джорджа Ромеро продолжает жить: вышел трейлер зомби-сериала «День мертвецов» Шоу расскажет о шести горожанах, которые пытаются выбраться из охваченного зомби-апокалипсисом пригорода.
Написать
12 октября 2021 15:33
Вышел трейлер мультфильма «Ночь анимационных мертвецов» по знаменитому зомби-хоррору Джорджа Ромеро В ремейке будет несколько совершенно новых сцен.
Написать
12 августа 2021 15:31
Все новости
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши