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Джордж А. Ромеро
Джордж А. Ромеро
George A. Romero
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Джордж А. Ромеро
George A. Romero
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Дата рождения
4 февраля 1940
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
17 июля 2017
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Джордж А. Ромеро
Родился 4 февраля, 1940 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джордж А. Ромеро
Дневники мертвецов 2
ужасы
2009, США
0.0
Спасение мертвецов
ужасы
2009, США
5.0
Дневники мертвецов
ужасы, триллер
2007, США
6.0
Земля мертвых
триллер, боевик, драма, ужасы
2005, США / Канада / Франция
6.0
День мертвецов
ужасы
1985, США
7.0
Калейдоскоп ужасов
фэнтези, ужасы, анимация, комедия
1982, США
6.0
Рыцари-наездники
боевик, драма, приключения
1981, США
6.0
Рассвет мертвецов
ужасы, триллер
1978, Италия
7.0
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Обнаружена режиссерская версия фильма ужасов Джорджа Ромеро «Мартин»
Пленка передана специалистам для реставрации и последующего распространения.
Написать
2 ноября 2021 16:22
Наследие Джорджа Ромеро продолжает жить: вышел трейлер зомби-сериала «День мертвецов»
Шоу расскажет о шести горожанах, которые пытаются выбраться из охваченного зомби-апокалипсисом пригорода.
Написать
12 октября 2021 15:33
Вышел трейлер мультфильма «Ночь анимационных мертвецов» по знаменитому зомби-хоррору Джорджа Ромеро
В ремейке будет несколько совершенно новых сцен.
Написать
12 августа 2021 15:31
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