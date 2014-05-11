«Страшные сказки» — британо-американский сериал, выходящий на телеканале Showtime. Название шоу отсылает к популярному некогда виду литературы — так называемым страшилкам, главными героями которых становились ведьмы, монстры, вурдалаки, живые мертвецы и вампиры. Действие сериала разворачивается в Лондоне девятнадцатого века. Известный путешественник собирает вокруг себя различных личностей, именно они, по его усмотрению, должны помочь в поисках похищенной девушки Мины. Среди приглашенных гостей есть загадочный экстрасенс по имени Ванесса, мастерски владеющий оружием Итан Чандлер, а также профессор анатомии Виктор Франкенштейн.