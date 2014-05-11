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Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Постер к сериалу Страшные сказки
Рейтинги
мало голосов
Оцените
19 постеров
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Страшные сказки
Страшные сказки (2014 - 2016) Penny Dreadful 18+
Год выпуска 2014
Страна Ирландия/Великобритания/США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 27 часов 0 минут
О чем сериал

«Страшные сказки» — британо-американский сериал, выходящий на телеканале Showtime. Название шоу отсылает к популярному некогда виду литературы — так называемым страшилкам, главными героями которых становились ведьмы, монстры, вурдалаки, живые мертвецы и вампиры. Действие сериала разворачивается в Лондоне девятнадцатого века. Известный путешественник собирает вокруг себя различных личностей, именно они, по его усмотрению, должны помочь в поисках похищенной девушки Мины. Среди приглашенных гостей есть загадочный экстрасенс по имени Ванесса, мастерски владеющий оружием Итан Чандлер, а также профессор анатомии Виктор Франкенштейн.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт Ethan Chandler
Ева Грин
Ева Грин Vanessa Ives
Тимоти Далтон
Тимоти Далтон Sir Malcolm Murray
Хелен МакКрори
Хелен МакКрори
Рори Киннер
Рори Киннер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Страшные сказки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 8 эпизодов
 
Страшные сказки - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2015, 10 эпизодов
 
Страшные сказки - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2016, 9 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Страшные сказки
Кадры из сериала
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