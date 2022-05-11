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Лиза Джой
Лиза Джой
Lisa Joy
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Лиза Джой
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Дата рождения
10 мая 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Нью-Джерси, США
Биография Лиза Джой
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Фильмография Лиза Джой
Воспоминания
фантастика, триллер, мелодрама
2021, США
7.0
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Четвертый сезон «Мира Дикого Запада» получил трейлер и дату премьеры
В ролике много устрашающих сцен.
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11 мая 2022 10:31
Уолтон Гоггинс получил ведущую роль в сериале по видеоигре Fallout
За проект отвечают создатели «Мира Дикого Запада» и Amazon.
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21 февраля 2022 11:00
Производство сериала по видеоигре Fallout начнется уже в этом году
В качестве режиссера выступит соавтор «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан.
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10 января 2022 10:56
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