Содержание:

Гильермо дель Торо - Фильмография

- Гильермо дель Торо - «Лабиринт фавна»

- Гильермо дель Торо - «Штамм»

- Гильермо дель Торо - «Багровый пик»

- Гильермо дель Торо - «Форма воды»

Гильермо дель Торо - Личная жизнь

Гильермо дель Торо родился 9 октября 1964 года в Гвадалахаре (Мексика). Его воспитывала бабушка, которая была очень набожной католичкой. Кино он заинтересовался еще будучи подростком, начав с создания грима и спецэффектов. Будущий режиссер проработал гримером около 10 лет, а позже создал собственную компанию «Некропия». Параллельно он продюсировал мексиканские телепрограммы и был одним из основателей кинофестиваля у себя на родине.



Гильермо дель Торо - Фильмография

Первым успешным фильмом дель Торо стал «Хронос» 1993 года - фильм ужасов об алхимике, который создает магическое устройство, дающее бессмертие. Чтобы получить этот дар, его обладатель должен пить человеческую кровь, однако это не останавливает охотников за бессмертием. Свою первую голливудскую картину «Мутанты» режиссер снял через 4 года, и это снова был фильм ужасов, на этот раз о генномодифицированных насекомых.

В 2001 году дель Торо берется за свою трилогию о гражданской войне в Испании. Первый фильм «Хребет дьявола» рассказывает о 12-летнем Карлосе, который остается без родителей и попадает в приют «Санта-Люсия» в дне ходьбы от ближайшего города и там встречает привидение по имени Санти. Однако режиссер не разрывает свои отношения с Голливудом, и в следующем году снимает «Блейда-2» с Уэсли Снайпсом в главной роли, а еще через 2 года экранизирует комикс «Хеллбой».



Гильермо дель Торо - «Лабиринт фавна»

Самый свой знаменитый на сегодняшний день фильм дель Торо снял в 2006 году. «Лабиринт фавна» - это фэнтезийная драма по мотивам произведений Артура Мейчена, посвященная гражданской войне в Испании. 10-тилетняя Офелия (Ивана Бакеро) переезжает вместе со своей беременной матерью в военный лагерь отчима, воюющего с повстанцами. Сбегая от жестокой реальности, Офелия обитает в мире волшебных сказок и вскоре находит старинный заброшенный лабиринт, по которому ее ведет фея. Там она встречает Фавна (Даг Джонс), который правит этим подземельем, и он рассказывает ей, что она потерянная принцесса волшебного королевства. Но чтобы вернуться туда, она должна пройти три испытания до полуночи. Многие отмечают в фильме параллели с «Алисой в стране чудес».



Гильермо дель Торо - «Штамм»

В 2014 году дель Торо создал проект «Штамм», в котором выступил сразу режиссером, сценаристом и продюсером. Это хоррор-сериал, выдержавший на канале FX 4 сезона, об эпидемии вампиризма, которая распространяется по Нью-Йорку. Дель Торо дал себе волю в изображении монстров, в последние годы принявших в поп-культуре романтичный и привлекательный облик - у него вампиры уродливые, жестокие твари, убивающие все на своем пути и к тому же лишенные половых органов. Вампиризм распространяется как опасный вирус, который передают черви, очень натуралистично изображенные в сериале, как и многочисленные размозженные головы.



Гильермо дель Торо - «Багровый пик»

Сам режиссер называет фильм, снятый в 2015 году, готической мелодрамой. Картина «Багровый пик», полная мрачной красоты, саспенса и романтики, получила премию «Сатурн» как лучший фильм ужасов. Молодая Эдит (Миа Васиковска) после загадочной смерти отца приезжает со своим мужем в поместье Аллердэйл, где снег становится кроваво-красным из-за залежей глины. Старый особняк пугает ее своими скрипами и призраками, а сестра мужа Люсиль (Джессика Честейн) не дает дубликаты ключей и запрещает спускаться на нижний этаж. Постепенно тьма вокруг Эдит сгущается, она начинает кашлять кровью, а муж Томас (Том Хиддлстон) постоянно куда-то пропадает по ночам, но самые страшные тайны для героини еще впереди.



Гильермо дель Торо - «Форма воды»

Триумфом дель Торо стал фильм 2017 года «Форма воды», получивший сразу и «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, и «Золотой глобус». Главные роли в картине сыграли Салли Хокинс и Даг Джонс. Эта необычная мелодрама пронизана магическим реализмом и повествует о любви тихой невзрачной сироты Элайзы и фантастического существа, которого привозят в закрытую лабораторию в Балтиморе. Немая с детства Элайза находит родственную душу в человеке-амфибии, с которым общается языком жестов, и когда она узнает, что ему угрожает опасность, решает похитить возлюбленного.



Гильермо дель Торо - Личная жизнь

Дель Торо с 1986 года женат на художнице Лоренце Ньютон, с которой у них родилось двое дочерей - Марианна и Мариса. На сегодняшний день семейство проживает в доме в Лос-Анжелесе.