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Постер к сериалу Перри Мейсон
Постер к сериалу Перри Мейсон
Постер к сериалу Перри Мейсон
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
3 постера
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Перри Мейсон
Перри Мейсон (2020 - …) Perry Mason 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал HBO
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Перри Мейсон» – американский драматический детективный сериал, в основу которого легли произведения Эрла Стэнли Гарднера. Главный герой, частный детектив Перри Мейсон, переживает нелегкий период в своей жизни. Денег катастрофически не хватает, бывшая жена Мейсона, Линда, запрещает видеться с сыном, дают знать о себе психологические травмы, полученные во время Первой мировой… Жизнь и карьера Мейсона стремительно идут под откос, но новое дело, которое подбрасывает детективу его наставник, адвокат Э.Б. Джонатан, заставляет его встряхнуться. У небогатой и религиозной семейной пары похищают младенца. Злоумышленники требуют выкуп, но, получив нужную сумму, возвращают ребенка уже мертвым. Герман Бэггерли, один из спонсоров евангелической церкви, в которой состоят родители мальчика, нанимает Джонатана и его команду для расследования, а также берет на себя финансовые расходы. Поиски истины осложняет то, что главных подозреваемых вскоре находят мертвыми. Выясняется, что к загадочному делу причастен детектив полиции Джо Эннис. Но как именно? Что за финансовые махинации велись в стенах церкви? И как они связаны с похищением малыша? Ответы на эти вопросы и предстоит найти Перри Мейсону и его помощникам.

Перри Мейсон - трейлер
Перри Мейсон
трейлер
В ролях Персонажи
Автор идеи
Рон Фицджералд
Ролин Джонс
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стивен Рут
Стивен Рут
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Мэттью Риз
Мэттью Риз Perry Mason
Джон Литгоу
Джон Литгоу Elias Birchard "E.B." Jonathan
Лили Тейлор
Лили Тейлор
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Перри Мейсон - Сезон 1 Сезон 1
2020, 8 эпизодов
 
2
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Перри Мейсон
Кадры из сериала
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