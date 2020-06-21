«Перри Мейсон» – американский драматический детективный сериал, в основу которого легли произведения Эрла Стэнли Гарднера. Главный герой, частный детектив Перри Мейсон, переживает нелегкий период в своей жизни. Денег катастрофически не хватает, бывшая жена Мейсона, Линда, запрещает видеться с сыном, дают знать о себе психологические травмы, полученные во время Первой мировой… Жизнь и карьера Мейсона стремительно идут под откос, но новое дело, которое подбрасывает детективу его наставник, адвокат Э.Б. Джонатан, заставляет его встряхнуться. У небогатой и религиозной семейной пары похищают младенца. Злоумышленники требуют выкуп, но, получив нужную сумму, возвращают ребенка уже мертвым. Герман Бэггерли, один из спонсоров евангелической церкви, в которой состоят родители мальчика, нанимает Джонатана и его команду для расследования, а также берет на себя финансовые расходы. Поиски истины осложняет то, что главных подозреваемых вскоре находят мертвыми. Выясняется, что к загадочному делу причастен детектив полиции Джо Эннис. Но как именно? Что за финансовые махинации велись в стенах церкви? И как они связаны с похищением малыша? Ответы на эти вопросы и предстоит найти Перри Мейсону и его помощникам.