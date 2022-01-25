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Кэтрин Хардвик
Кэтрин Хардвик
Catherine Hardwicke
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Кэтрин Хардвик
Catherine Hardwicke
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Дата рождения
21 октября 1955
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Режиссер, Продюсер
Биография Кэтрин Хардвик
Родилась 21 октября 1955 года. Штат Техас, США.
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Фильмография Кэтрин Хардвик
Мисс Пуля
боевик, триллер, драма
2019, США
5.0
Меня зовут Хит Леджер
документальный
2017, Канада
7.0
Уже скучаю по тебе
мелодрама, комедия, драма
2015, Великобритания
6.0
Зажги меня
триллер
2013, США
6.0
В поисках Джо
документальный
2011, США
7.0
Красная шапочка
драма, триллер, фэнтези
2011, США
7.0
Сумерки
фэнтези, мелодрама
2008, США
8.0
Божественное рождение
драма
2006, США
6.0
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