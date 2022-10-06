«Друг семьи» – это американский драматический триллер, основанный на реальных событиях. Единственную любимую дочь семейства Броберг – двенадцатилетнюю девочку по имени Джен – кто-то похищает. Вскоре она возвращается домой, но ведет себя очень странно и ненавидит своих родителей. Через два года история повторяется. Всем очевидно, что за похищениями стоит близкий друг семьи Роберт Берхтольд, но доказать это невозможно. Харизматичный мужчина ловко использует слабости Бробергов, чтобы настроить их друг против друга.