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Киноафиша Сериалы Друг семьи
Друг семьи ( - …) A Friend of the Family
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Peacock
О чем сериал

«Друг семьи» – это американский драматический триллер, основанный на реальных событиях. Единственную любимую дочь семейства Броберг – двенадцатилетнюю девочку по имени Джен – кто-то похищает. Вскоре она возвращается домой, но ведет себя очень странно и ненавидит своих родителей. Через два года история повторяется. Всем очевидно, что за похищениями стоит близкий друг семьи Роберт Берхтольд, но доказать это невозможно. Харизматичный мужчина ловко использует слабости Бробергов, чтобы настроить их друг против друга.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анна Пакуин
Анна Пакуин
Колин Хэнкс
Колин Хэнкс
Джейк Лэси
Джейк Лэси
Анали Типтон
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Друг семьи»
TBA
Сезон 1 Серия 1
6 октября 2022
График выхода новых серий
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2022, 1 эпизод
 
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