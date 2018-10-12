Сериал «Призраки дома на холме» — шоу для фанатов жанра ужасов с запутанным сюжетом, заигрывающим со временем. В начале 90-х многодетная семейная пара — супруги и пятеро малолетних отпрысков — переезжает в свое временное жилище. Это старое здание, которое они хотят отремонтировать и сбыть на рынке по более высокой цене, чтобы после отстроить собственный дом по проекту жены Оливии. Однакособытия развиваются не по плану. Произошедшее на этом проклятом месте не перестанет преследовать этих людей и через четверть века.