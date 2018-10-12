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Постер к сериалу Призраки дома на холме
Постер к сериалу Призраки дома на холме
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 8.6
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2 постера
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы Призраки дома на холме
Призраки дома на холме (2018 - 2018) The Haunting of Hill House 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 10 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Призраки дома на холме» — шоу для фанатов жанра ужасов с запутанным сюжетом, заигрывающим со временем. В начале 90-х многодетная семейная пара — супруги и пятеро малолетних отпрысков — переезжает в свое временное жилище. Это старое здание, которое они хотят отремонтировать и сбыть на рынке по более высокой цене, чтобы после отстроить собственный дом по проекту жены Оливии. Однакособытия развиваются не по плану. Произошедшее на этом проклятом месте не перестанет преследовать этих людей и через четверть века.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Майк Флэнеган
Майк Флэнеган
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Карла Гуджино
Карла Гуджино Olivia Crain
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон Hugh Crain
Генри Томас
Генри Томас Young Hugh Crain
Элизабет Ризер
Элизабет Ризер Shirley Crain
Оливер Джексон-Коэн
Оливер Джексон-Коэн Luke Crain
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Призраки дома на холме - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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