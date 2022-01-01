Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фильмы про мафию
Киноафиша Подборки Фильмы про мафию

Фильмы про мафию

Все 119 Онлайн
По году
Сбросить
По году По рейтингу По названию
Криминальный город 2
Криминальный город 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
криминал
2022, Корея
Мафия: Смертельная игра
Мафия: Смертельная игра
7.0
криминал, триллер
2021, США
Мейер Лански
Мейер Лански
Смотреть за 1 рубль
6.0
биография, криминал, драма
2021, США
Принцесса Якудза
Принцесса Якудза
Смотреть за 1 рубль
4.0
триллер
2021, Бразилия
Капоне. Лицо со шрамом
Капоне. Лицо со шрамом
3.0
криминал, драма
2020, США
Джентльмены
Джентльмены
Смотреть онлайн
8.0
боевик, криминал
2020, США
Ночная жизнь
Ночная жизнь
Смотреть за 1 рубль
5.0
мелодрама, комедия
2020, Германия
Криминальные боссы
Криминальные боссы
5.0
триллер, драма, криминал
2020, США
Последние дни американской преступности
Последние дни американской преступности
3.0
боевик, триллер, криминал
2020, США
Сорвать куш
Сорвать куш
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, криминал, триллер
2020, США
Пистолера
Пистолера
1.0
боевик, драма
2020, США
Девятый калибр
Девятый калибр
Смотреть за 1 рубль
3.0
боевик, криминал, триллер
2020, Италия / Бельгия
Легенда об острове женщины-оборотня
Легенда об острове женщины-оборотня
Смотреть за 1 рубль
3.0
триллер
2020, США
Джон Уик 3
Джон Уик 3
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик
2019, США
Ирландец
Ирландец
8.0
криминал, драма, биография
2019, США
Крипто
Крипто
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер, криминал, драма
2019, США
Счастливое число 5
Счастливое число 5
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, комедия
2019, Бельгия / Италия / Франция
Предатель
Предатель
6.0
драма, криминал, детектив
2019, Италия / Франция / Бразилия / Германия
Гангстер, коп и дьявол
Гангстер, коп и дьявол
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, триллер, криминал
2019, Корея
Безбашенная пуля
Безбашенная пуля
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик
2019, США
Показать еще
Сбросить
Жанр
Все Криминал Триллер Биография Драма Боевик Мелодрама Комедия Исторический Детектив Мистика Приключения Анимация
Страна
Все Корея Бразилия США Италия Бельгия Германия Ирландия Россия Украина Франция Испания Аргентина Колумбия Финляндия Канада Великобритания Индия Нидерланды Мексика Австралия Япония СССР Польша
Год
Все 1930-1939 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2009 2010-2019 2020-2022

В этом списке вы найдете самые увлекательные остросюжетные фильмы про гангстеров и мафию – от 30-х и 60-х годов прошлого века до современности.

Обаятельные и жуткие мафиози, роковые красотки, криминальные авторитеты, хитрые двойные агенты, готовые при первой же возможности сдать своих подельников полиции, – вся эта эстетика составляет огромный пласт мирового кинематографа, популярный во все времена.

Кино про русскую и итальянскую мафию, уличные разборки бандитов в Чикаго, торговлю наркотиками и войны за территорию в американских гетто – вы сможете подобрать фильм на любой вкус: от «Легенды» про двух братьев-гангстеров до «Крестного отца», повествующего о целом преступном клане.

Выбор редакции
«КИНОТЕРАПИЯ» от Каро.Арт: 10 фильмов, которые стоит пересмотреть на большом экране
«КИНОТЕРАПИЯ» от Каро.Арт: 10 фильмов, которые стоит пересмотреть на большом экране
5 отличных фильмов от Amazon на любой вкус
5 отличных фильмов от Amazon на любой вкус
10 психологических сериалов для тех, кому нравится «Триггер»
10 психологических сериалов для тех, кому нравится «Триггер»
Related video
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Повел себя некорректно: из-за чего Моргунов поссорился с Гайдаем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
«Запад завидовал»: звезда «В бой идут одни старики» напомнил о важном
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Приложение киноафиши