Фильмы про мафию

В этом списке вы найдете самые увлекательные остросюжетные фильмы про гангстеров и мафию – от 30-х и 60-х годов прошлого века до современности.

Обаятельные и жуткие мафиози, роковые красотки, криминальные авторитеты, хитрые двойные агенты, готовые при первой же возможности сдать своих подельников полиции, – вся эта эстетика составляет огромный пласт мирового кинематографа, популярный во все времена.

Кино про русскую и итальянскую мафию, уличные разборки бандитов в Чикаго, торговлю наркотиками и войны за территорию в американских гетто – вы сможете подобрать фильм на любой вкус: от «Легенды» про двух братьев-гангстеров до «Крестного отца», повествующего о целом преступном клане.