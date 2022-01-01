В реальности бандиты пугают обычных людей. Но в фильмах их образы настолько харизматичны, что героям хочется сопереживать, даже если они нарушают закон.

Пять лучших фильмов про братву

Самым популярным российским фильмом про братву уже долгие годы остается «Бригада». Главные герои совершили столько преступлений, что хватит не на один тюремный срок. Но зрители продолжают сопереживать им и все прощать. А все потому, что на экране они предстают обычными людьми – с их пороками, желаниями и страстями.

Карты, деньги, два ствола

Культовая лента Гая Ричи, которую он снял первой, принесла режиссеру настоящую славу. В дальнейшем он будет работать в том же жанре криминальной комедии, который ему удается лучше всего.

В центре сюжета история нескольких жителей Лондона. Парни подрабатывают мелкими аферами и однажды решают заработать много денег. Они скидываются по 25 тысяч фунтов, чтобы один из них попал на подпольный карточный турнир. Но Эдди, который обещал выиграть, не только спустил все деньги, но и задолжал в 5 раз больше местному гангстеру.

Чтобы собрать нужную сумму, у начинающих бандитов всего одна неделя.

Большой куш

В очередной криминальной комедии Гая Ричи снялись известные актеры. Брэд Питт так хотел поработать с известным режиссером, что был согласен на любую роль. Оказалось, что актер не может сымитировать английский акцент, поэтому в фильме он сыграл роль цыгана Микки с неразборчивой речью.

Из еврейской конторы украден крупнейший алмаз. Его должны переправить в Америку. Но бандит, который должен это сделать, ставит камень на подпольном бойцовском поединке. Запущенный маховик событий уже не остановить.

Когда основной боец внезапно оказывается в больнице, главным героям предстоит решать, как они выпутаются из ситуации.

Ширли-мырли

Фарсовая российская комедия до сих пор считается одной из лучших в своем жанре. Период 90-х годов с бандитскими разборками здесь показан достоверно, но с юмором. Главный герой ленты – мошенник Василий Кроликов. К нему в руки попадает огромный алмаз. После продажи камня вся страна может безбедно жить на протяжении нескольких лет.

Охоту за алмазом начинают не только органы правопорядка, но и бандиты. Кроликов глотает сокровище. По нелепой случайности в больницу вместе с ним попадает всемирно известный дирижер Иннокентий Шниперсон, который невероятно похож на мошенника. Кроликов решает поменяться с ним местами.

Теперь за дирижером охотятся бандиты, а мошенник отправляется на свадьбу вместо него.

Все и сразу

Еще одна криминальная комедия российского производства рассказывает историю двух друзей-неудачников. Тим и Дэн живут в маленьком провинциальном городке, где нет шансов построить карьеру. К тому же молодые люди не стремятся зарабатывать на жизнь честным путем. Им по душе легкие деньги.

Главная мечта приятелей – получить крупную сумму, ничего при этом не делая. И вот однажды им выпадает шанс. Сестру Дэна разыскивает полиция. Местный криминальный авторитет обещает помочь ей сбежать. Но друзья должны ограбить наркокурьера.

И тогда получат еще 5 тысяч долларов. Однако их план сразу начинает трещать по швам.

Медальон

В этом фильме главную роль исполнил Николас Кейдж. Он воплотил на экране образ бывшего вора в законе Уилла Монтгомери. Мужчина провел в тюрьме 8 лет после ограбления. А теперь бывший подельник решает похитить его дочь, чтобы требовать выкуп.

В обмен на жизнь девушки преступник требует 10 миллионов долларов. Он уверен, что Уилл спрятал деньги с последнего ограбления до того, как его арестовали. И дает бывшему подельнику 12 часов на то, чтобы доставить их ему.