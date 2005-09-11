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Revolver

Револьвер, 2005

2005 / Франция / Великобритания
7.4 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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После семи лет тюрьмы Джейк Грин выходит на свободу. В следующие два года он наживает много денег, играя в азартные игры. Теперь он готов отомстить Дороти Мача, склонной к насилию владелице казино, которая отправила Джейка в тюрьму. Он унижает ее перед подчиненными пафосно уходит и...  падает на землю. Врачи говорят герою, что он умрет через три дня от редкого и неизлечимого заболевания. Мача также наносит удар по Джейку: ссудные акулы, Зак и Ави, требуют от него денег и полной верности в обмен на защиту. Джейк решает подчиниться, не переставая придумывать новый план мести. Успеет ли герой убрать своих обидчиков за три дня?

  • Были выпущены две версии этого фильма: оригинальная, которая имеет больше смысла и на самом деле представляет собой целостную историю, и вторая версия, выпущенная в Австралии и других странах, содержащая удаленные сцены, а также измененный порядок сцен. В результате вторая версия собрала уничтожающие отзывы критиков. 
  • В соответствии с «шахматной» темой фильма первым, кому герои одолжили деньги, стал мистер Горовиц. И.А. Горовиц был одним из самых известных шахматных гроссмейстеров и шахматных журналистов начала XX века.
  • Самый частый поисковый запрос про фильм в Google гласит: «Кто эта девушка с леденцом на палочке?» Ее зовут Жасмин Леннард, она модель и звезда реалити-шоу.
  • Харви Кейтель был приглашен на проект, но отказался.

Кто такой Сэм Голд и существует ли он в реальности?

На самом деле никакого Голда не существует. Его выдумали комбинаторы Зак и Ави. Но также он вполне себе существует как создатель самой игры, в которой участвуют персонажи фильма.

Почему в фильме постоянно используется образ шахмат?

Скорее всего, это связано не только с сюжетом, но и с предпочтениями самого режиссера (Гай Ричи). На съемках своих картин он постоянно играет с актерами и участниками съемочной группы в перерывах.

Кто такие Ави и Зак?

По сюжету фильма это два заключенных, которые сидели вместе с мистером Грином в тюрьме. Но позже становится ясно, что никаких Зака и Ави в реальности нет, а существуют они лишь в сознании мистера Грина.

Кто взял деньги Джейка? Кто подставил его?

Джейк Грин рассказывает трем Эдди, что его обворовали Ави и Зак, но на самом деле у Грина был план мести, которые он и осуществляет с помощью выдуманных персонажей.

Остросюжетный гангстерский боевик в стиле культового фильма "Карты, деньги, два ствола" о разборках двух конкурирующих мафиозных группировок Лас-Вегаса.

 

Джейк Грин – везучий азартный игрок. У него куча денег и даже свой личный бухгалтер – старший брат Билли. Однажды ночью Джейка, Билли и их третьего брата Джо приглашают на частную игру, где Джейк должен проиграть некоему Дороти Мача – местному криминальному авторитету и владельцу казино. Его боятся все, поэтому он никогда не проигрывает. Но Джейк не робеет: он выигрывает у босса все, что может, а вдобавок еще и оскорбляет проигравшего. Взбешенный и жаждущий отмщения Дороти "заказывает" Джейка киллеру. На защиту незадачливого игрока становятся братья Ави и Зак, давно ждущие удобного случая наказать зарвавшегося "крестного отца".

7.4 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 22 сентября 2005
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 11 сентября 2005
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Гай Ричи
Гай Ричи
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Винсент Пасторе
Андре Бенджамин
Андре Бенджамин
Мем Ферда
Все актеры и съемочная группа
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Револьвер
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Гай Ритчи, похоже, решил больше не обогащать кадр изобильным присутствием собственной супруги, как это случилось в недавнем ремейке старой фрески великой Лины Вертмюллер, и вернулся в родные пенаты тотальной криминальной Игры (именно так, с большой буквы). Но теперь мудрость притчи, до того лишь дарившая легкой усмешкой под густой сюжетной вуалью, определенно превалирует на новом этапе творчества когда-то в одночасье ставшего знаменитым британца над собственно авантюрным действием. Revolver –…
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peacefrog 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (asket, 27/09/2005 - 16:26:19):того, он потерял двайв,

Вот это неправда. Здесь драйв - охренительный, да и более глубокий - на всех уровнях:… Читать дальше…
Prem 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Comon от 15/12/2005 - 19:12:19Приход к Пустоте это приход к Реальности, отсутствию самого "делателя", всё происходит,… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Новый фильм Гая Ричи «Гнев человеческий» получил дату релиза в России Главную роль исполнил Джейсон Стэйтем.
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11 марта 2021 10:35
Джейсон Стэтхэм и Гай Ричи воссоединятся в шпионском боевике Производство новой картины стартует в следующем месяце.
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4 сентября 2020 09:33
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