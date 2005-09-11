Револьвер, 2005

После семи лет тюрьмы Джейк Грин выходит на свободу. В следующие два года он наживает много денег, играя в азартные игры. Теперь он готов отомстить Дороти Мача, склонной к насилию владелице казино, которая отправила Джейка в тюрьму. Он унижает ее перед подчиненными пафосно уходит и... падает на землю. Врачи говорят герою, что он умрет через три дня от редкого и неизлечимого заболевания. Мача также наносит удар по Джейку: ссудные акулы, Зак и Ави, требуют от него денег и полной верности в обмен на защиту. Джейк решает подчиниться, не переставая придумывать новый план мести. Успеет ли герой убрать своих обидчиков за три дня?