Револьвер, 2005

После семи лет тюрьмы Джейк Грин выходит на свободу. В следующие два года он наживает много денег, играя в азартные игры. Теперь он готов отомстить Дороти Мача, склонной к насилию владелице казино, которая отправила Джейка в тюрьму. Он унижает ее перед подчиненными пафосно уходит и... падает на землю. Врачи говорят герою, что он умрет через три дня от редкого и неизлечимого заболевания. Мача также наносит удар по Джейку: ссудные акулы, Зак и Ави, требуют от него денег и полной верности в обмен на защиту. Джейк решает подчиниться, не переставая придумывать новый план мести. Успеет ли герой убрать своих обидчиков за три дня?
Кто такой Сэм Голд и существует ли он в реальности?
На самом деле никакого Голда не существует. Его выдумали комбинаторы Зак и Ави. Но также он вполне себе существует как создатель самой игры, в которой участвуют персонажи фильма.
Почему в фильме постоянно используется образ шахмат?
Скорее всего, это связано не только с сюжетом, но и с предпочтениями самого режиссера (Гай Ричи). На съемках своих картин он постоянно играет с актерами и участниками съемочной группы в перерывах.
Кто такие Ави и Зак?
По сюжету фильма это два заключенных, которые сидели вместе с мистером Грином в тюрьме. Но позже становится ясно, что никаких Зака и Ави в реальности нет, а существуют они лишь в сознании мистера Грина.
Кто взял деньги Джейка? Кто подставил его?
Джейк Грин рассказывает трем Эдди, что его обворовали Ави и Зак, но на самом деле у Грина был план мести, которые он и осуществляет с помощью выдуманных персонажей.
Остросюжетный гангстерский боевик в стиле культового фильма "Карты, деньги, два ствола" о разборках двух конкурирующих мафиозных группировок Лас-Вегаса.
Джейк Грин – везучий азартный игрок. У него куча денег и даже свой личный бухгалтер – старший брат Билли. Однажды ночью Джейка, Билли и их третьего брата Джо приглашают на частную игру, где Джейк должен проиграть некоему Дороти Мача – местному криминальному авторитету и владельцу казино. Его боятся все, поэтому он никогда не проигрывает. Но Джейк не робеет: он выигрывает у босса все, что может, а вдобавок еще и оскорбляет проигравшего. Взбешенный и жаждущий отмщения Дороти "заказывает" Джейка киллеру. На защиту незадачливого игрока становятся братья Ави и Зак, давно ждущие удобного случая наказать зарвавшегося "крестного отца".
Вот это неправда. Здесь драйв - охренительный, да и более глубокий - на всех уровнях:… Читать дальше…