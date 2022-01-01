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Прокатчик Вольга

О прокатчике

Кинокомпания «Вольга» была основана в 2008 году и с тех пор стала одним из безусловных лидеров на отечественном рынке. Она занимается прокатной деятельностью, а также теле- и видеодистрибуцией в России и странах Балтии и СНГ.

«Вольга» сотрудничает с известными зарубежными студиями и дистрибьюторами, в числе которых  Lionsgate, StudioCanal, Focus Features International, Exclusive Media Group и другие.

Компания привозит для проката в России фестивальные и потенциально успешные фильмы ведущих мировых режиссёров. Самыми кассовыми картинами стали 3 части «Голодных игр», «Приключения Паддингтона», «Миллионер из трущоб» и «Маленький принц». Также «Вольга» занимается дистрибуцией отечественного контента. Самым прибыльным русским фильмом стал хоррор «Пиковая дама: Чёрный обряд».

Фильмы
Мой папа – вождь
Мой папа – вождь
комедия, семейный 2022, Россия
0.0
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Кролецып и Хомяк Тьмы
Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
0.0
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После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
драма, мелодрама 2022, США
0.0
По следу хакера
По следу хакера
боевик, драма, триллер 2022, США
0.0
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Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
анимация, приключения 2022, Россия
0.0
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
боевик, анимация, комедия 2022, Великобритания / Китай / США
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Ампир V
Ампир V
фэнтези, драма 2022, Россия
0.0
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
драма, фэнтези, мелодрама 2022, Австралия / США
0.0
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