Прокатчик Вольга

Кинокомпания «Вольга» была основана в 2008 году и с тех пор стала одним из безусловных лидеров на отечественном рынке. Она занимается прокатной деятельностью, а также теле- и видеодистрибуцией в России и странах Балтии и СНГ.

«Вольга» сотрудничает с известными зарубежными студиями и дистрибьюторами, в числе которых Lionsgate, StudioCanal, Focus Features International, Exclusive Media Group и другие.

Компания привозит для проката в России фестивальные и потенциально успешные фильмы ведущих мировых режиссёров. Самыми кассовыми картинами стали 3 части «Голодных игр», «Приключения Паддингтона», «Миллионер из трущоб» и «Маленький принц». Также «Вольга» занимается дистрибуцией отечественного контента. Самым прибыльным русским фильмом стал хоррор «Пиковая дама: Чёрный обряд».