Люди, которые поддаются жадности, могут забыть о морали и нравственных принципах. Режиссеры фильмов уверены, что лучшие человеческие качества отходят на второй план, если речь идет о крупной сумме денег. Шанс завладеть богатством способен превратить обычного человека в жестокого и хитроумного преступника.

Пять лучших фильмов про жадность

Главные герои фильмов поддались искушению завладеть деньгами, ничего при этом не делая. Их жадность запустила цепь событий, которые уже невозможно остановить. Стремление завладеть большими деньгами привело многих персонажей к тому, что они лишились даже того, что когда-то имели.

Достать ножи

Популярный писатель Харлан Тромби прожил долгую и плодотворную жизнь. На празднование его 85-летнего юбилея собралась вся семья. А ночью, когда все спали в своих постелях, мужчина покончил с собой. По крайней мере, именно так сначала решили полицейские. Но расследование его загадочной гибели раскроет множество тайн, в том числе секрет настоящих отношений писателя с его детьми и внуками. Когда юрист огласит новое завещание покойного, члены семьи окончательно сойдут с ума.

Ведь тот оставил деньги, издательство и дом своей сиделке Марте.

Все деньги мира

В основу сценария легла реальная история похищения, которая затем была описана в книге. Главную роль в ленте первоначально исполнил Кевин Спейси. Но после завершения съемок актер стал участником скандала о сексуальных домогательствах. Поэтому студия полностью пересняла сцены с ним, задействовав другого актера. Жан Пол Гетти – самый богатый человек в 70-х годах прошлого века. Внука нефтяного магната похищают в Риме и требуют выкуп в размере 17 млн долларов. Мужчина отказывается платить, поскольку считает, что похищение организовал сам подросток. Он поручает расследовать дело сотруднику службы безопасности.

Джентльмены

Очередная криминальная комедия от неподражаемого режиссера Гая Ричи, написанная им по собственному сценарию, рассказывает историю Майкла Пирсона. Родившийся в бедной американской семье парень сумел стать одним из самых влиятельных людей Лондона. Он организовал целую подпольную империю по выращиванию и продаже марихуаны. Но спустя годы решил уйти на покой. Майкл решает продать свое дело за баснословную сумму – 400 млн фунтов стерлингов.

Вот только сделка может быть сорвана из-за неожиданных обстоятельств.

Сокровища Сьерра Мадре

Картина является экранизацией одноименного романа Бруно Травена. Отец и сын Джон и Уолтер Хьюстоны получили за съемки по «Оскару» – как лучший режиссер и лучший актер второго плана. В центре сюжета история двух бедных американцев. Они отправляются на заработки в небольшой мексиканский город. Здесь главные герои берутся за любую работу, но не оставляют надежды когда-нибудь разбогатеть. Однажды от золотоискателя они узнают о жиле, которая скрывает большие сокровища. Старик предупреждает их, что золото меняет людей. Они не верят ему, но вскоре начнут подозревать друг друга в попытке единолично завладеть богатством.

Жмот

Французская комедия знакомит зрителей с главным героем – скрипачом Франсуа. Всю жизнь мужчина считает каждую монету, которая попадает к нему в кошелек. Он экономит на всем – начиная от транспорта, заканчивая продуктами. Отношения с женщинами у главного героя не ладятся, ведь он не представляет, что в ресторане ему придется платить не только за себя, но и за избранницу. И вот однажды на пороге его дома появляется Валери. Молодая девушка заявляет, что Франсуа – ее отец.