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Лучшие чёрные комедии

Чёрная комедия — жанр для тех, кто не боится смеяться над тем, что обычно вызывает тревогу. Смерть, война, насилие, социальные катастрофы — здесь всё это становится источником абсурдного, едкого и порой очень неудобного юмора. Такие фильмы заставляют нас одновременно ужасаться и хохотать, а после просмотра — долго размышлять о том, что мы только что увидели .

В этой подборке мы собрали лучшие чёрные комедии — от культовой классики до современных шедевров. Здесь вы найдёте фильмы братьев Коэн («Фарго», «Большой Лебовски»), Квентина Тарантино («Бешеные псы»), Гая Ричи («Карты, деньги, два ствола»), а также едкие сатиры Стэнли Кубрика, Тайки Вайтити и других мастеров жанра.

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Я иду искать 2
Я иду искать 2
ужасы, триллер, комедия 2026, США
7.0
Опасные отношения
Опасные отношения
триллер, боевик, комедия 2026, США / Канада
7.0
Модная братва
Модная братва
приключения, комедия, фантастика, криминал 2026, США
7.0
Бугония
Бугония
комедия, фантастика 2025, США / Ирландия / Южная Корея / Канада
7.0
Наследник
Наследник
комедия, драма, триллер 2025, Франция / Великобритания / США
7.0
Ночь с психопатом
Ночь с психопатом
триллер, комедия 2025, Канада / США
5.0
Метод исключения
Метод исключения
комедия, криминал, драма 2025, Южная Корея / Франция
8.0
Дело семейное
Дело семейное
комедия, криминал, драма 2025, США
6.0
Битлджус Битлджус
Битлджус Битлджус
комедия, фэнтези, ужасы 2024, США
7.0
Чокнутые
Чокнутые
комедия, криминал 2024, США
5.0
Кокаиновый медведь
Кокаиновый медведь
триллер 2023, США
6.0
Джентльмены
Джентльмены
боевик, криминал 2020, США
8.0
Кролик Джоджо
Кролик Джоджо
комедия 2019, США
8.0
Паразиты
Паразиты
драма, триллер 2019, Южная Корея
8.0
Я иду искать
Я иду искать
ужасы, триллер, детектив 2019, США
7.0
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
Три билборда на границе Эббинга, Миссури
драма, триллер, криминал 2017, США / Великобритания
8.0
Скауты против зомби
Скауты против зомби
ужасы, комедия 2015, США
6.0
Голоса
Голоса
криминал, триллер, комедия 2014, США / Германия
7.0
Кровью и потом: Анаболики
Кровью и потом: Анаболики
драма, боевик, комедия 2013, США
6.0
Семь психопатов
Семь психопатов
комедия 2012, США / Великобритания
7.0
Серьезный человек
Серьезный человек
комедия 2009, США
7.0
Убойные каникулы
Убойные каникулы
комедия, триллер 2009, Канада
7.0
Залечь на дно в Брюгге
Залечь на дно в Брюгге
драма, комедия 2008, Великобритания / Бельгия
7.0
Удушье
Удушье
драма, комедия 2008, США
5.0
Жмурки
Жмурки
комедия 2005, Россия
7.0
Зомби по имени Шон
Зомби по имени Шон
ужасы, комедия 2004, Великобритания / Франция / США
7.0
Американский психопат
Американский психопат
ужасы, триллер, драма 2000, США / Канада
7.0
Большой Лебовски
Большой Лебовски
комедия, криминал 1998, США / Великобритания
8.0
Карты, деньги, два ствола
Карты, деньги, два ствола
криминал, триллер 1998, Великобритания
7.0
Очень дикие штучки
Очень дикие штучки
комедия, криминал, триллер 1998, США
6.0
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Вопросы и ответы о чёрных комедиях

Чёрная комедия — жанр, который часто вызывает вопросы: что это вообще такое, почему это считается смешным и с каких фильмов лучше начать? Отвечаем на самые частые вопросы.

Что такое чёрная комедия простыми словами?

Чёрная комедия — это фильм, который высмеивает темы, обычно считающиеся серьёзными, мрачными или табуированными: смерть, насилие, болезни, войну, религию, социальные катастрофы. Смех здесь возникает не от жестокости, а от абсурдности ситуации, неожиданного контраста или едкой сатиры на общественные нормы.

Проще говоря: в чёрной комедии вы смеётесь там, где обычно должно быть страшно или грустно.

Чем чёрная комедия отличается от обычной комедии?

Обычная комедия избегает болезненных тем и стремится к лёгкому, беззаботному юмору. Чёрная комедия, наоборот, берёт самые мрачные сюжеты и находит в них абсурдную, ироничную или гротескную сторону. Она не боится сделать смешным то, что в реальной жизни вызывает ужас или отвращение.

Это жестоко? Почему люди вообще смеются над такими вещами?

Смех в чёрной комедии — это защитная реакция психики. Когда мы сталкиваемся с чем-то пугающим или болезненным, смех помогает снизить напряжение. Кроме того, многие чёрные комедии содержат острую социальную сатиру: они высмеивают не саму смерть или насилие, а человеческую глупость, лицемерие, бюрократию или общественные пороки, которые к ним привели.

С каких фильмов лучше начать знакомство с жанром?

Если вы никогда не смотрели чёрные комедии и не уверены, зайдёт ли вам жанр, начните с этих фильмов — они считаются «входными» и при этом признанными шедеврами:

  • «Зомби по имени Шон» (2004) — британский юмор + зомби-апокалипсис. Смешно, не слишком жестоко.
  • «Джентльмены» (2019) — стильная криминальная комедия Гая Ричи. Очень динамично и остроумно.
  • «Большой Лебовски» (1998) — абсурдная нуар-комедия братьев Коэн. Смех без крови.
  • «Кролик Джоджо» (2019) — сатира на нацизм глазами ребёнка. Трогательно и смешно одновременно.

А есть ли сериалы с чёрным юмором?

Да, и их много. У нас есть отдельная подборка «Сериалы с чёрным юмором» — от классики до новинок. Если любите длинные истории, над которыми можно мрачно посмеяться — переходите по ссылке.

Последняя дата обновления подборки: 29.05.2026

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