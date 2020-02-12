Микки Пирсон придумал совершенно новый способ выращивать марихуану. Он усовершенствовал технологию, а заодно нашёл скрытые и весьма просторные территории для посадок. Но постепенно Микки устал от своей работы и решил продать бизнес. Конечно же, сделка не могла пройти гладко, в процесс вмешались те, кто может испортить всё дело. А вот о том, кто за этим стоит, и хочет рассказать помощнику Микки частный сыщик Флетчер. Разумеется, за деньги. «Гай Ричи возвращается к любимому стилю»,…
Отличнейший актёрский состав - Чарли Ханнэм с уморительной бородкой и очечами, Мэттью Макконахи с экранной жёнушкой Мишель Докери (Леди Мэри из «Аббатство Даунтон»), много Хью Гранта, Колин Фаррелл или физрук здорового человека и Джереми Стронг (я ещё сейчас смотрю «Наследников» и он там тоже знатно отжигает), сплошной восторг!
Очень рекомендую не пропустить фильмец!
Но если отвлечься от этого условного недостатка, и смотреть картину в целом, то я получил удовольствие от просмотра, поскольку, на мой взгляд, представлено шикарное, стильно снятое кино с отличной подборкой актеров и безукоризненно сыгранными ими ролями.
Тонкий не пошлый юмор. Интересный сюжет. Хорошие актеры.
Тонкий юмор, закрученный сюжет, потрясающая игра актеров... настоятельно рекомендую👌
Это не кино! Это Произведение искуства. Кто и как и под чем писал весь фильм и дилоги ?
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