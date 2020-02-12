Наша рецензия

Микки Пирсон придумал совершенно новый способ выращивать марихуану. Он усовершенствовал технологию, а заодно нашёл скрытые и весьма просторные территории для посадок. Но постепенно Микки устал от своей работы и решил продать бизнес. Конечно же, сделка не могла пройти гладко, в процесс вмешались те, кто может испортить всё дело. А вот о том, кто за этим стоит, и хочет рассказать помощнику Микки частный сыщик Флетчер. Разумеется, за деньги. «Гай Ричи возвращается к любимому стилю»,…