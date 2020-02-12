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Джентльмены Джентльмены
Киноафиша Фильмы Джентльмены Отзывы о фильме «Джентльмены»
The Gentlemen Джентльмены 2020 / США
8.7 Оцените
273 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Джентльмены»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Микки Пирсон придумал совершенно новый способ выращивать марихуану. Он усовершенствовал технологию, а заодно нашёл скрытые и весьма просторные территории для посадок. Но постепенно Микки устал от своей работы и решил продать бизнес. Конечно же, сделка не могла пройти гладко, в процесс вмешались те, кто может испортить всё дело. А вот о том, кто за этим стоит, и хочет рассказать помощнику Микки частный сыщик Флетчер. Разумеется, за деньги. «Гай Ричи возвращается к любимому стилю»,…

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Аня Артёменко 12 февраля 2020, 17:08
Оценка
Лучший фильм Гая Ричи за последнее время! Яркий, стильный, колоритный, до краев наполнен английским юмором и матом.
Отличнейший актёрский состав - Чарли Ханнэм с уморительной бородкой и очечами, Мэттью Макконахи с экранной жёнушкой Мишель Докери (Леди Мэри из «Аббатство Даунтон»), много Хью Гранта, Колин Фаррелл или физрук здорового человека и Джереми Стронг (я ещё сейчас смотрю «Наследников» и он там тоже знатно отжигает), сплошной восторг!
Очень рекомендую не пропустить фильмец!
12 февраля 2020, 17:08 Ответить
Рамазан Шамхалов 13 февраля 2020, 14:26
В этом году лучший фильм что я смотрел!
13 февраля 2020, 14:26 Ответить
Яна Ким 13 февраля 2020, 18:13
Фильм полный отстой, сюжет наркоманский. Деградация для нашей молодёжи!!!
13 февраля 2020, 18:13 Ответить
zernokon 13 февраля 2020, 19:16
Оценка
Гай Ричи это Гай Ричи. Этот фильмы не исключение. И юмор, и экшн, и напряжение, и развязка. Ну и конечно игра актеров. Все на высшем уровне. Фильм смотрел на одном дыхании. Советую. Ни разу не пожалеете о том что посмотрели этот шедевр на большом экране.
13 февраля 2020, 19:16 Ответить
mb2022 13 февраля 2020, 19:29
Кайф
13 февраля 2020, 19:29 Ответить
publica 14 февраля 2020, 08:51
Оценка
Где-то в сети проскочило: на законодательном уровне запретить Гаю Риччи снимать что-либо кроме криминальных комедий. Я - за! Я смотрел Карты, деньги, два ствола и Большой куш, а теперь - и Джентльмены. И хочу ещё!
14 февраля 2020, 08:51 Ответить
ferula2011 14 февраля 2020, 12:48
Оценка
Фильм в духе Ричи,перевод оставлет желать лучшего
14 февраля 2020, 12:48 Ответить
leontevna.olga 14 февраля 2020, 14:28
Оценка
Это лучший фильм Гая, смотрела на одном дыхании, советую.
14 февраля 2020, 14:28 Ответить
Body_Bogdan 15 февраля 2020, 11:47
Оценка
В этом фильме хорошо все, кроме, пожалуй, одного - прослеживается слегка неприкрытая тема "своеобразной героизации" выращивания и продажи каннабиса и "идеализации" действия марихуаны на организм в сравнении с остальными наркотиками. Каннабиноиды, какими бы они ни были (фито- или синтетические), не намного безопаснее остальных наркотиков и в ряде случаев их употребление может привести к необратимым для здоровья человека последствиям. Хоть и заявлен фильм в категории 18+, его могут и будут смотреть подростки, для которых такая подача информации может сыграть злую шутку.
Но если отвлечься от этого условного недостатка, и смотреть картину в целом, то я получил удовольствие от просмотра, поскольку, на мой взгляд, представлено шикарное, стильно снятое кино с отличной подборкой актеров и безукоризненно сыгранными ими ролями.
15 февраля 2020, 11:47 Ответить
Сергей Рыжов 15 февраля 2020, 16:10
Гай Ричи вернулся к себе настоящему. И этим всё сказано)
15 февраля 2020, 16:10 Ответить
Дмитрий Михайлов 15 февраля 2020, 18:43
Оценка
Все по ГаяРически , фильм просто бомба 💣
15 февраля 2020, 18:43 Ответить
logunova_ya 15 февраля 2020, 21:04
Отличнейший фильм! Все в нем вкусно : и стиль, и юмор, и криминал, и достойная игра актеров! 10 из 10
15 февраля 2020, 21:04 Ответить
eduard691006 16 февраля 2020, 00:03
Оценка
Выбирали между Джентельменами и лед-2,посмотрели Джентельменов и не разочаровались.даже жене фильм понравился) Гай как всегда на высоте,советую к просмотру!
16 февраля 2020, 00:03 Ответить
helen-kisa 16 февраля 2020, 00:33
Шикарное кинцо)))) И посмеяться есть над чем!!! Советую
16 февраля 2020, 00:33 Ответить
VetalIn 16 февраля 2020, 16:46
Оценка
Культовый фильм ! На одном дыхании ! Работа на высоте !
16 февраля 2020, 16:46 Ответить
lushkazara 17 февраля 2020, 07:57
Оценка
Шикарный фильм !!
17 февраля 2020, 07:57 Ответить
SKY 17 февраля 2020, 13:06
Оценка
Кино просто бомба!!! 10/10
17 февраля 2020, 13:06 Ответить
gorod-74 18 февраля 2020, 16:11
Просто вышка! Сюжет,диалоги,экшн,юмор! Очень вкусно! Бегите в кино👍👍👍
18 февраля 2020, 16:11 Ответить
Лев 18 февраля 2020, 19:48
в ответ на сообщение publica от 14 февраля 2020, 08:51
Если не смотрел Револьвер и Рок-н-рольщик то обязательно посмотри
18 февраля 2020, 19:48 Ответить
Наталья 18 февраля 2020, 21:33
Оценка
Фильм супер!
18 февраля 2020, 21:33 Ответить
lea1212 19 февраля 2020, 00:58
Оценка
Смотрится с интересом,понравился!
19 февраля 2020, 00:58 Ответить
als210 19 февраля 2020, 10:18
Оценка
Фильм очень понравился, будет интересно посмотреть ещё раз.
19 февраля 2020, 10:18 Ответить
ЕфимШифрин 20 февраля 2020, 06:46
Оценка
хорошее кино. таких фильмов сейчас почти не снимают. обязательно к просмотру. жду в переводе гоблина!!!
20 февраля 2020, 06:46 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 20 февраля 2020, 13:41
Оценка
какие то бандиты слишком няшные и разговорчивые
20 февраля 2020, 13:41 Ответить
Zamulina1 20 февраля 2020, 22:00
Оценка
10 из 10 , лучшее , что посиотрели в жто году
20 февраля 2020, 22:00 Ответить
bazukk 22 февраля 2020, 04:29
в ответ на сообщение Body_Bogdan от 15 февраля 2020, 11:47
Ага, а "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" тогда вообще запретить надо! И заодно компьютерные игры все фильмы про войну и бандитов (там ведь подростки научатся убивать!!!) ... Не несите чушь!
22 февраля 2020, 04:29 Ответить
Олег 22 февраля 2020, 09:41
Оценка
Отличный фильм
22 февраля 2020, 09:41 Ответить
LGD.KILL 22 февраля 2020, 16:01
Фильм офигенный! Актёрская игра, юмор топ! Сюжет немного предсказуем, но фильм стоит того что бы его посмотреть! Рекомендую!
22 февраля 2020, 16:01 Ответить
Юрич Шилов 22 февраля 2020, 21:44
Оценка
Обалденный фильм! Лучший за последние годы!
22 февраля 2020, 21:44 Ответить
Евгения Онегина 23 февраля 2020, 10:30
Оценка
Лучший фильм, кто еще не был обязательно сходите!!!
23 февраля 2020, 10:30 Ответить
crj008 23 февраля 2020, 10:33
Оценка
Шикарный фильм от любимого режиссера, сюжет сначала непонятный, вялый, но потом все так лихо раскручивается, что сидишь как прикованный и интрига сохраняется практически до последней минуты фильма. После просмотра захотелось даже сходить еще!
23 февраля 2020, 10:33 Ответить
Вячеслав Нохрин 23 февраля 2020, 21:40
Оценка
Гай Ричи в своем репертуаре. С матом, с оскорблениями и унижениями русских и китайцев. С глумлением над умирающими наркоманами. Фильм прославляет прекрасный бизнес по изготовлению и распространению наркотиков. Ха-ха в зале над вылетающими мозгами и словечками "сосать", "член", "хер" и пр. америкосовской ерундой. И что особенно настораживает - это всё многократно нравится зрителю... Хи-хи на ха-ха после каждой матерной фразы... Россия! Куда же ты катишься на этом прекрасном кинопрокате?!
23 февраля 2020, 21:40 Ответить
Марина Ушакова 24 февраля 2020, 13:06
Оценка
Фильм не интересный, не советую тратить время и деньги!!!!! Реальный отзыв
24 февраля 2020, 13:06 Ответить
silva6666 25 февраля 2020, 04:29
Жанр фильма для меня непривычный, но было интересно и смешно, юмор правда моментами уж слишком черный
25 февраля 2020, 04:29 Ответить
Juli Privalova 26 февраля 2020, 08:17
Отличное кино! Отличный режжисер ! Не стыдно порекомендовать к просмотру.
Тонкий не пошлый юмор. Интересный сюжет. Хорошие актеры.
26 февраля 2020, 08:17 Ответить
Кирилл Серебрюков 26 февраля 2020, 14:34
Оценка
На любителя. Половина фильма нудно, вторая половина повеселее.
26 февраля 2020, 14:34 Ответить
9121068887 26 февраля 2020, 17:36
Ооооочень классный фильм!!! Позитив на весь день!
26 февраля 2020, 17:36 Ответить
vas.elena241 26 февраля 2020, 21:45
Шикарный фильм в стиле Гая Ричи !
26 февраля 2020, 21:45 Ответить
Римма Зайнуллина 27 февраля 2020, 00:56
Оценка
5 из 5👍
Тонкий юмор, закрученный сюжет, потрясающая игра актеров... настоятельно рекомендую👌
27 февраля 2020, 00:56 Ответить
Pablo Escobar 27 февраля 2020, 17:39
Оценка
Я так понял ,что все положительные отзывы купленные ???! на такой шлак столько восхитительных эмоций в коментариях !!!
27 февраля 2020, 17:39 Ответить
rasimabl09 29 февраля 2020, 22:04
Оценка
Хороший фильм! Понравился очень !
29 февраля 2020, 22:04 Ответить
gusakova_vika 1 марта 2020, 09:36
Оценка
Помимо наслаждения прекрасной игрой блистательных актеров, получаешь наслаждение от диалогов и выражений героев! Просто бальзам на сердце и мелодия для ушей!!!!!!
1 марта 2020, 09:36 Ответить
lobzhenidze07 1 марта 2020, 23:46
Оценка
Обычно не люблю длинные фильмы. . Но этот фильм посмотрела бы и третий раз.
1 марта 2020, 23:46 Ответить
Натали Никитина 2 марта 2020, 19:34
Оценка
Самый стремный фильм, на который я ходила
2 марта 2020, 19:34 Ответить
multiksg93 3 марта 2020, 13:29
👍👍👍👍
3 марта 2020, 13:29 Ответить
malyshka--09 3 марта 2020, 19:59
Оценка
Самые лучшие 2 часа моей жизни за последние 2 недели! Фильм очень интересный, на одном дыхании просмотрела ! Мы остались в восторге. 10 из 10👌
3 марта 2020, 19:59 Ответить
Валентия 4 марта 2020, 12:49
Оценка
Фильм категорически не понравился, скучный, занудный, много не понять - в общем этот фильм не для всех. В первые 15-20 минут хотела даже уйти.
4 марта 2020, 12:49 Ответить
rg0205 4 марта 2020, 19:15
Оценка
Фильм просто ваааауууу! Пойду еще раз! Игра актёров, сюжет, постановка- выше всех похвал!
4 марта 2020, 19:15 Ответить
Андрей Чистяков 6 марта 2020, 13:24
Оценка
Не знаю, что и написать под этими отзывыми. То что пришлось авторизоваться это о чем то говорит ?!
Это не кино! Это Произведение искуства. Кто и как и под чем писал весь фильм и дилоги ?
6 марта 2020, 13:24 Ответить
Виктория Справедливая 6 марта 2020, 18:26
Супер, супер, супер фильм!!!
6 марта 2020, 18:26 Ответить
Анна Литовченко 7 марта 2020, 09:34
Стоит посмотреть, очень классный фильм 10/10!!!
7 марта 2020, 09:34 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 7 марта 2020, 16:18
Оценка
Почитала отзывы и пошла, хрень полная, на первой половине фильма с подругами чуть не уснули, нудная болтовня, потом стало чуть поживее, вообщем жаль потраченных денег и времени
7 марта 2020, 16:18 Ответить
meruzh 7 марта 2020, 20:49
Оценка
Один из самых лучших фильмов последних нескольких лет на мое субъективное мнение. Когда смотришь и не хочешь, чтобы фильм заканчивался.
7 марта 2020, 20:49 Ответить
meruzh 7 марта 2020, 20:52
в ответ на сообщение Pablo Escobar от 27 февраля 2020, 17:39
Оценка
Мой отзы не куплен, а Ваш?
7 марта 2020, 20:52 Ответить
kudyakova63 8 марта 2020, 14:07
Фильм шедевр. Любители Холопа, проходите мимо
8 марта 2020, 14:07 Ответить
tel.89603383333 14 марта 2020, 14:25
Оценка
Дерьмо собачье ... говнофильм ! Как только люди ведуться ?! 😱 вышел на пол - фильме ! Ничуть не сожалею !
14 марта 2020, 14:25 Ответить
angel1.84 15 марта 2020, 10:21
Фильм огонь!посмотрела бы еще раз,очень явно было показано уважение к женщине в то время как в подобных сюжетах показывают богатых мужиков и шлюх))) фильм крутой с юмором!
15 марта 2020, 10:21 Ответить
tel.89603383333 16 марта 2020, 15:52
Оценка
На пол фильме свалили , Потому что это - безвкусица, белиберда , нет сюжетной линии и всё запутано так что хрен проссышь
16 марта 2020, 15:52 Ответить
Аня Овсянникова 18 марта 2020, 19:43
Оценка
10 из 10. Весь стиль и красоту творчества Гая Ричи можно прочувствовать уже с начальными титрами. Игра каждого актера выше всяких похвал! Схожу на жтот фильм в кино еще
18 марта 2020, 19:43 Ответить
Артём Ефремов 19 марта 2020, 19:28
👍
19 марта 2020, 19:28 Ответить
Селин Циммер 24 марта 2020, 23:47
Одно слово: ПО-ТРЯ-СА-Ю-ЩЕ. Бегите в кино)))
24 марта 2020, 23:47 Ответить
Виктория Бетехтина 8 апреля 2020, 14:37
Оценка
Супер
8 апреля 2020, 14:37 Ответить
Виктория Бетехтина 8 апреля 2020, 14:41
Оценка
Потрясающий фильм !
8 апреля 2020, 14:41 Ответить
Natashka🌷🌷🌷 Rudenko 18 июня 2020, 22:54
Оценка
Обалденнейший фильм!!!!!Впрочем,как и все фильмы Гая.Ообязательно к просмотру.!!!100%!
18 июня 2020, 22:54 Ответить
malika_yusupova_1999 30 сентября 2020, 02:06
Оценка
Да уж( не тратьте свое время. Очень расстроена, фильм ни о чем!!! Скучный, нудный, местами непонятный
30 сентября 2020, 02:06 Ответить
Лиля Лачкова 7 ноября 2020, 14:17
Оценка
Достойный фильм, пересмотрела его несколько раз. Вообще Гай Ричи хорошо постарался над этим фильмом, начиная от подобранных актёров, заканчивая костюмами. Вообще мне очень понравилась эта тема с элегантными мужчинами, которые решают конфликты не силой, как раньше это было принято, а стратегическими решениями ( мозгами вообщем ). Да и за сюжетом очень легко следить, считайте на одном дыхании смотрится фильм. Так что всем рекомендую!
7 ноября 2020, 14:17 Ответить
Сергей Калинин 9 февраля 2021, 11:45
Говно то ещё!
9 февраля 2021, 11:45 Ответить
Дмитрий Одинцов 25 июля 2021, 17:01
Оценка
Гай Ричи снял очередной шедевр. Наверное это лучший фильм за последнее время в прокате
25 июля 2021, 17:01 Ответить
Влад Котов 1 августа 2021, 13:34
Оценка
Что нужно для идеального боевика? Правильно, как минимум Гай Ричи и такой классный и идеальный актерский состав, филь заставляет пересматривать его снова и снова
1 августа 2021, 13:34 Ответить
Виктор Принципов 2 августа 2021, 10:58
Оценка
Отличный фильм Гая Ричи, который всех оставляет под большим впечатлением. Многие после просмотра носили такие же костюмы в клетку.
2 августа 2021, 10:58 Ответить
Медведь 31 октября 2022, 18:45
Оценка
Гай Ричи, как и всегда, выше всяких похвал. Смотреть надо внимательно, множество отсылок и быстрая смена действий, а также витиеватый сюжет с множеством пересечений линий - закачаешься. Ну а тренер и вовсе покорил интернет
31 октября 2022, 18:45 Ответить
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