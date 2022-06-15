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Генри Голдинг
Генри Голдинг
Henry Golding
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Генри Голдинг
Henry Golding
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Дата рождения
5 февраля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Генри Голдинга
Родился 5 февраля 1987 года. Саравак, Малайзия.
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Фильмография Генри Голдинга
Доводы рассудка
драма, мелодрама
2022, США
5.0
G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
боевик, фантастика
2021, США
6.0
Джентльмены
боевик, криминал
2020, США
8.0
Рождество на двоих
мелодрама, комедия
2019, США
8.0
Безумно богатые азиаты
комедия
2018, США
7.0
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Дакота Джонсон не может сойтись со своим возлюбленным в трейлере мелодрамы «Доводы рассудка»
«Не позволяйте никому говориться вам, как жить и кого любить», – говорит героиня Джонсон в ролике.
Написать
15 июня 2022 09:43
Ума Турман и Генри Голдинг сыграют в «Бессмертной гвардии 2»
Неубиенного полку прибыло.
Написать
13 июня 2022 10:16
Генри Голдинг сыграет человека с амнезией в триллер-сериале по циклу книг Дина Кунца
Над проектом будут работать продюсеры «Любой ценой» и «Линкольна для адвоката».
Написать
8 декабря 2021 11:42
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Звезда «Джентльменов» Генри Голдинг впервые стал отцом и показал фото из роддома
О пополнении в семье стало известно в ноябре прошлого года.
Написать
6 апреля 2021 16:13
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