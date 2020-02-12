Джентльмены
– Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев…
Отличнейший актёрский состав - Чарли Ханнэм с уморительной бородкой и очечами, Мэттью Макконахи с экранной жёнушкой Мишель Докери (Леди Мэри из «Аббатство Даунтон»), много Хью Гранта, Колин Фаррелл или физрук здорового человека и Джереми Стронг (я ещё сейчас смотрю «Наследников» и он там тоже знатно отжигает), сплошной восторг!
Очень рекомендую не пропустить фильмец!
Но если отвлечься от этого условного недостатка, и смотреть картину в целом, то я получил удовольствие от просмотра, поскольку, на мой взгляд, представлено шикарное, стильно снятое кино с отличной подборкой актеров и безукоризненно сыгранными ими ролями.
Тонкий не пошлый юмор. Интересный сюжет. Хорошие актеры.
Тонкий юмор, закрученный сюжет, потрясающая игра актеров... настоятельно рекомендую👌
Это не кино! Это Произведение искуства. Кто и как и под чем писал весь фильм и дилоги ?
