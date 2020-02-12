Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Джентльмены - trailer 2
Киноафиша Трейлеры Джентльмены. Trailer 2

Джентльмены. Trailer 2

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 24 декабря 2019
Джентльмены – Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную дерзость, придумал нелегальную схему обогащения, используя поместья обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который точно не обойдется без перестрелок и парочки несчастных случаев…
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Аня Артёменко 12 февраля 2020, 17:08
Оценка
Лучший фильм Гая Ричи за последнее время! Яркий, стильный, колоритный, до краев наполнен английским юмором и матом.
Отличнейший актёрский состав - Чарли Ханнэм с уморительной бородкой и очечами, Мэттью Макконахи с экранной жёнушкой Мишель Докери (Леди Мэри из «Аббатство Даунтон»), много Хью Гранта, Колин Фаррелл или физрук здорового человека и Джереми Стронг (я ещё сейчас смотрю «Наследников» и он там тоже знатно отжигает), сплошной восторг!
Очень рекомендую не пропустить фильмец!
12 февраля 2020, 17:08 Ответить
Рамазан Шамхалов 13 февраля 2020, 14:26
В этом году лучший фильм что я смотрел!
13 февраля 2020, 14:26 Ответить
Яна Ким 13 февраля 2020, 18:13
Фильм полный отстой, сюжет наркоманский. Деградация для нашей молодёжи!!!
13 февраля 2020, 18:13 Ответить
zernokon 13 февраля 2020, 19:16
Оценка
Гай Ричи это Гай Ричи. Этот фильмы не исключение. И юмор, и экшн, и напряжение, и развязка. Ну и конечно игра актеров. Все на высшем уровне. Фильм смотрел на одном дыхании. Советую. Ни разу не пожалеете о том что посмотрели этот шедевр на большом экране.
13 февраля 2020, 19:16 Ответить
mb2022 13 февраля 2020, 19:29
Кайф
13 февраля 2020, 19:29 Ответить
publica 14 февраля 2020, 08:51
Оценка
Где-то в сети проскочило: на законодательном уровне запретить Гаю Риччи снимать что-либо кроме криминальных комедий. Я - за! Я смотрел Карты, деньги, два ствола и Большой куш, а теперь - и Джентльмены. И хочу ещё!
14 февраля 2020, 08:51 Ответить
ferula2011 14 февраля 2020, 12:48
Оценка
Фильм в духе Ричи,перевод оставлет желать лучшего
14 февраля 2020, 12:48 Ответить
leontevna.olga 14 февраля 2020, 14:28
Оценка
Это лучший фильм Гая, смотрела на одном дыхании, советую.
14 февраля 2020, 14:28 Ответить
Body_Bogdan 15 февраля 2020, 11:47
Оценка
В этом фильме хорошо все, кроме, пожалуй, одного - прослеживается слегка неприкрытая тема "своеобразной героизации" выращивания и продажи каннабиса и "идеализации" действия марихуаны на организм в сравнении с остальными наркотиками. Каннабиноиды, какими бы они ни были (фито- или синтетические), не намного безопаснее остальных наркотиков и в ряде случаев их употребление может привести к необратимым для здоровья человека последствиям. Хоть и заявлен фильм в категории 18+, его могут и будут смотреть подростки, для которых такая подача информации может сыграть злую шутку.
Но если отвлечься от этого условного недостатка, и смотреть картину в целом, то я получил удовольствие от просмотра, поскольку, на мой взгляд, представлено шикарное, стильно снятое кино с отличной подборкой актеров и безукоризненно сыгранными ими ролями.
15 февраля 2020, 11:47 Ответить
Сергей Рыжов 15 февраля 2020, 16:10
Гай Ричи вернулся к себе настоящему. И этим всё сказано)
15 февраля 2020, 16:10 Ответить
Дмитрий Михайлов 15 февраля 2020, 18:43
Оценка
Все по ГаяРически , фильм просто бомба 💣
15 февраля 2020, 18:43 Ответить
logunova_ya 15 февраля 2020, 21:04
Отличнейший фильм! Все в нем вкусно : и стиль, и юмор, и криминал, и достойная игра актеров! 10 из 10
15 февраля 2020, 21:04 Ответить
eduard691006 16 февраля 2020, 00:03
Оценка
Выбирали между Джентельменами и лед-2,посмотрели Джентельменов и не разочаровались.даже жене фильм понравился) Гай как всегда на высоте,советую к просмотру!
16 февраля 2020, 00:03 Ответить
helen-kisa 16 февраля 2020, 00:33
Шикарное кинцо)))) И посмеяться есть над чем!!! Советую
16 февраля 2020, 00:33 Ответить
VetalIn 16 февраля 2020, 16:46
Оценка
Культовый фильм ! На одном дыхании ! Работа на высоте !
16 февраля 2020, 16:46 Ответить
lushkazara 17 февраля 2020, 07:57
Оценка
Шикарный фильм !!
17 февраля 2020, 07:57 Ответить
SKY 17 февраля 2020, 13:06
Оценка
Кино просто бомба!!! 10/10
17 февраля 2020, 13:06 Ответить
gorod-74 18 февраля 2020, 16:11
Просто вышка! Сюжет,диалоги,экшн,юмор! Очень вкусно! Бегите в кино👍👍👍
18 февраля 2020, 16:11 Ответить
Лев 18 февраля 2020, 19:48
в ответ на сообщение publica от 14 февраля 2020, 08:51
Если не смотрел Револьвер и Рок-н-рольщик то обязательно посмотри
18 февраля 2020, 19:48 Ответить
Наталья 18 февраля 2020, 21:33
Оценка
Фильм супер!
18 февраля 2020, 21:33 Ответить
lea1212 19 февраля 2020, 00:58
Оценка
Смотрится с интересом,понравился!
19 февраля 2020, 00:58 Ответить
als210 19 февраля 2020, 10:18
Оценка
Фильм очень понравился, будет интересно посмотреть ещё раз.
19 февраля 2020, 10:18 Ответить
ЕфимШифрин 20 февраля 2020, 06:46
Оценка
хорошее кино. таких фильмов сейчас почти не снимают. обязательно к просмотру. жду в переводе гоблина!!!
20 февраля 2020, 06:46 Ответить
САНСАНЫЧ XXX 20 февраля 2020, 13:41
Оценка
какие то бандиты слишком няшные и разговорчивые
20 февраля 2020, 13:41 Ответить
Zamulina1 20 февраля 2020, 22:00
Оценка
10 из 10 , лучшее , что посиотрели в жто году
20 февраля 2020, 22:00 Ответить
bazukk 22 февраля 2020, 04:29
в ответ на сообщение Body_Bogdan от 15 февраля 2020, 11:47
Ага, а "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" тогда вообще запретить надо! И заодно компьютерные игры все фильмы про войну и бандитов (там ведь подростки научатся убивать!!!) ... Не несите чушь!
22 февраля 2020, 04:29 Ответить
Олег 22 февраля 2020, 09:41
Оценка
Отличный фильм
22 февраля 2020, 09:41 Ответить
LGD.KILL 22 февраля 2020, 16:01
Фильм офигенный! Актёрская игра, юмор топ! Сюжет немного предсказуем, но фильм стоит того что бы его посмотреть! Рекомендую!
22 февраля 2020, 16:01 Ответить
Юрич Шилов 22 февраля 2020, 21:44
Оценка
Обалденный фильм! Лучший за последние годы!
22 февраля 2020, 21:44 Ответить
Евгения Онегина 23 февраля 2020, 10:30
Оценка
Лучший фильм, кто еще не был обязательно сходите!!!
23 февраля 2020, 10:30 Ответить
crj008 23 февраля 2020, 10:33
Оценка
Шикарный фильм от любимого режиссера, сюжет сначала непонятный, вялый, но потом все так лихо раскручивается, что сидишь как прикованный и интрига сохраняется практически до последней минуты фильма. После просмотра захотелось даже сходить еще!
23 февраля 2020, 10:33 Ответить
Вячеслав Нохрин 23 февраля 2020, 21:40
Оценка
Гай Ричи в своем репертуаре. С матом, с оскорблениями и унижениями русских и китайцев. С глумлением над умирающими наркоманами. Фильм прославляет прекрасный бизнес по изготовлению и распространению наркотиков. Ха-ха в зале над вылетающими мозгами и словечками "сосать", "член", "хер" и пр. америкосовской ерундой. И что особенно настораживает - это всё многократно нравится зрителю... Хи-хи на ха-ха после каждой матерной фразы... Россия! Куда же ты катишься на этом прекрасном кинопрокате?!
23 февраля 2020, 21:40 Ответить
Марина Ушакова 24 февраля 2020, 13:06
Оценка
Фильм не интересный, не советую тратить время и деньги!!!!! Реальный отзыв
24 февраля 2020, 13:06 Ответить
silva6666 25 февраля 2020, 04:29
Жанр фильма для меня непривычный, но было интересно и смешно, юмор правда моментами уж слишком черный
25 февраля 2020, 04:29 Ответить
Juli Privalova 26 февраля 2020, 08:17
Отличное кино! Отличный режжисер ! Не стыдно порекомендовать к просмотру.
Тонкий не пошлый юмор. Интересный сюжет. Хорошие актеры.
26 февраля 2020, 08:17 Ответить
Кирилл Серебрюков 26 февраля 2020, 14:34
Оценка
На любителя. Половина фильма нудно, вторая половина повеселее.
26 февраля 2020, 14:34 Ответить
9121068887 26 февраля 2020, 17:36
Ооооочень классный фильм!!! Позитив на весь день!
26 февраля 2020, 17:36 Ответить
vas.elena241 26 февраля 2020, 21:45
Шикарный фильм в стиле Гая Ричи !
26 февраля 2020, 21:45 Ответить
Римма Зайнуллина 27 февраля 2020, 00:56
Оценка
5 из 5👍
Тонкий юмор, закрученный сюжет, потрясающая игра актеров... настоятельно рекомендую👌
27 февраля 2020, 00:56 Ответить
Pablo Escobar 27 февраля 2020, 17:39
Оценка
Я так понял ,что все положительные отзывы купленные ???! на такой шлак столько восхитительных эмоций в коментариях !!!
27 февраля 2020, 17:39 Ответить
rasimabl09 29 февраля 2020, 22:04
Оценка
Хороший фильм! Понравился очень !
29 февраля 2020, 22:04 Ответить
gusakova_vika 1 марта 2020, 09:36
Оценка
Помимо наслаждения прекрасной игрой блистательных актеров, получаешь наслаждение от диалогов и выражений героев! Просто бальзам на сердце и мелодия для ушей!!!!!!
1 марта 2020, 09:36 Ответить
lobzhenidze07 1 марта 2020, 23:46
Оценка
Обычно не люблю длинные фильмы. . Но этот фильм посмотрела бы и третий раз.
1 марта 2020, 23:46 Ответить
Натали Никитина 2 марта 2020, 19:34
Оценка
Самый стремный фильм, на который я ходила
2 марта 2020, 19:34 Ответить
multiksg93 3 марта 2020, 13:29
👍👍👍👍
3 марта 2020, 13:29 Ответить
malyshka--09 3 марта 2020, 19:59
Оценка
Самые лучшие 2 часа моей жизни за последние 2 недели! Фильм очень интересный, на одном дыхании просмотрела ! Мы остались в восторге. 10 из 10👌
3 марта 2020, 19:59 Ответить
Валентия 4 марта 2020, 12:49
Оценка
Фильм категорически не понравился, скучный, занудный, много не понять - в общем этот фильм не для всех. В первые 15-20 минут хотела даже уйти.
4 марта 2020, 12:49 Ответить
rg0205 4 марта 2020, 19:15
Оценка
Фильм просто ваааауууу! Пойду еще раз! Игра актёров, сюжет, постановка- выше всех похвал!
4 марта 2020, 19:15 Ответить
Андрей Чистяков 6 марта 2020, 13:24
Оценка
Не знаю, что и написать под этими отзывыми. То что пришлось авторизоваться это о чем то говорит ?!
Это не кино! Это Произведение искуства. Кто и как и под чем писал весь фильм и дилоги ?
6 марта 2020, 13:24 Ответить
Виктория Справедливая 6 марта 2020, 18:26
Супер, супер, супер фильм!!!
6 марта 2020, 18:26 Ответить
Анна Литовченко 7 марта 2020, 09:34
Стоит посмотреть, очень классный фильм 10/10!!!
7 марта 2020, 09:34 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 7 марта 2020, 16:18
Оценка
Почитала отзывы и пошла, хрень полная, на первой половине фильма с подругами чуть не уснули, нудная болтовня, потом стало чуть поживее, вообщем жаль потраченных денег и времени
7 марта 2020, 16:18 Ответить
meruzh 7 марта 2020, 20:49
Оценка
Один из самых лучших фильмов последних нескольких лет на мое субъективное мнение. Когда смотришь и не хочешь, чтобы фильм заканчивался.
7 марта 2020, 20:49 Ответить
meruzh 7 марта 2020, 20:52
в ответ на сообщение Pablo Escobar от 27 февраля 2020, 17:39
Оценка
Мой отзы не куплен, а Ваш?
7 марта 2020, 20:52 Ответить
kudyakova63 8 марта 2020, 14:07
Фильм шедевр. Любители Холопа, проходите мимо
8 марта 2020, 14:07 Ответить
tel.89603383333 14 марта 2020, 14:25
Оценка
Дерьмо собачье ... говнофильм ! Как только люди ведуться ?! 😱 вышел на пол - фильме ! Ничуть не сожалею !
14 марта 2020, 14:25 Ответить
angel1.84 15 марта 2020, 10:21
Фильм огонь!посмотрела бы еще раз,очень явно было показано уважение к женщине в то время как в подобных сюжетах показывают богатых мужиков и шлюх))) фильм крутой с юмором!
15 марта 2020, 10:21 Ответить
tel.89603383333 16 марта 2020, 15:52
Оценка
На пол фильме свалили , Потому что это - безвкусица, белиберда , нет сюжетной линии и всё запутано так что хрен проссышь
16 марта 2020, 15:52 Ответить
Аня Овсянникова 18 марта 2020, 19:43
Оценка
10 из 10. Весь стиль и красоту творчества Гая Ричи можно прочувствовать уже с начальными титрами. Игра каждого актера выше всяких похвал! Схожу на жтот фильм в кино еще
18 марта 2020, 19:43 Ответить
Артём Ефремов 19 марта 2020, 19:28
👍
19 марта 2020, 19:28 Ответить
Селин Циммер 24 марта 2020, 23:47
Одно слово: ПО-ТРЯ-СА-Ю-ЩЕ. Бегите в кино)))
24 марта 2020, 23:47 Ответить
Виктория Бетехтина 8 апреля 2020, 14:37
Оценка
Супер
8 апреля 2020, 14:37 Ответить
Виктория Бетехтина 8 апреля 2020, 14:41
Оценка
Потрясающий фильм !
8 апреля 2020, 14:41 Ответить
Natashka🌷🌷🌷 Rudenko 18 июня 2020, 22:54
Оценка
Обалденнейший фильм!!!!!Впрочем,как и все фильмы Гая.Ообязательно к просмотру.!!!100%!
18 июня 2020, 22:54 Ответить
malika_yusupova_1999 30 сентября 2020, 02:06
Оценка
Да уж( не тратьте свое время. Очень расстроена, фильм ни о чем!!! Скучный, нудный, местами непонятный
30 сентября 2020, 02:06 Ответить
Лиля Лачкова 7 ноября 2020, 14:17
Оценка
Достойный фильм, пересмотрела его несколько раз. Вообще Гай Ричи хорошо постарался над этим фильмом, начиная от подобранных актёров, заканчивая костюмами. Вообще мне очень понравилась эта тема с элегантными мужчинами, которые решают конфликты не силой, как раньше это было принято, а стратегическими решениями ( мозгами вообщем ). Да и за сюжетом очень легко следить, считайте на одном дыхании смотрится фильм. Так что всем рекомендую!
7 ноября 2020, 14:17 Ответить
Сергей Калинин 9 февраля 2021, 11:45
Говно то ещё!
9 февраля 2021, 11:45 Ответить
Дмитрий Одинцов 25 июля 2021, 17:01
Оценка
Гай Ричи снял очередной шедевр. Наверное это лучший фильм за последнее время в прокате
25 июля 2021, 17:01 Ответить
Влад Котов 1 августа 2021, 13:34
Оценка
Что нужно для идеального боевика? Правильно, как минимум Гай Ричи и такой классный и идеальный актерский состав, филь заставляет пересматривать его снова и снова
1 августа 2021, 13:34 Ответить
Виктор Принципов 2 августа 2021, 10:58
Оценка
Отличный фильм Гая Ричи, который всех оставляет под большим впечатлением. Многие после просмотра носили такие же костюмы в клетку.
2 августа 2021, 10:58 Ответить
Медведь 31 октября 2022, 18:45
Оценка
Гай Ричи, как и всегда, выше всяких похвал. Смотреть надо внимательно, множество отсылок и быстрая смена действий, а также витиеватый сюжет с множеством пересечений линий - закачаешься. Ну а тренер и вовсе покорил интернет
31 октября 2022, 18:45 Ответить
Perfect blue 29 октября 2024, 14:15
Не впечатлил, нужна озвучка Гоблина
29 октября 2024, 14:15 Ответить
ghg04197 30 октября 2024, 12:24
Лучший!
30 октября 2024, 12:24 Ответить
ghg04197 30 октября 2024, 12:25
в ответ на сообщение Perfect blue от 29 октября 2024, 14:15
Фильм не так уж плох и в обычной озвучке 😡
30 октября 2024, 12:25 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

8.3 Джентльмены
Джентльмены боевик, криминал, 2020, США
Космическая собака Лида - трейлер 01:55
Космическая собака Лида  трейлер
Мальчик и птица - дублированный трейлер. перевыпуск 00:59
Мальчик и птица  дублированный трейлер. перевыпуск
Своя в доску - тизер-трейлер 01:03
Своя в доску  тизер-трейлер
Чудо-юдо - тизер 00:59
Чудо-юдо  тизер
Лекарь 2: Наследие Авиценны - дублированный трейлер 02:10
Лекарь 2: Наследие Авиценны  дублированный трейлер
Твое сердце будет разбито - трейлер 01:55
Твое сердце будет разбито  трейлер
Рождение империи - тизер-трейлер 01:42
Рождение империи  тизер-трейлер
Невеста! - дублированный трейлер 02:23
Невеста!  дублированный трейлер
Хоттабыч - тизер 00:46
Хоттабыч  тизер
Охота за тенью - дублированный трейлер 01:34
Охота за тенью  дублированный трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше