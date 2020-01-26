Аффект, 2020

В своем дебютном фильме режиссер Анейл Кариа погружает зрителя в напряженный триллер, события которого разворачиваются в течение 24 часов. За это время с главным героем произойдет самая мощная трансформация в его жизни. Тихий и скромный Джозеф (Бен Уишоу) ведет скромную жизнь в Лондоне, курсируя между своей квартирой и аэропортом Станстед, где он входит в состав службы безопасности. На работе он просит взволнованных пассажиров проходить проверку, будь то выворачивание карманов или прогон багажа через металлоискатель. Его день рождения остается незамеченным коллегами, даже принесенный им торт они едят, не зная, у кого сегодня на самом деле праздник. При этом его родители тоже не выказывают особого восторга по этому поводу.

Главный герой возвращается домой в маленькую квартирку, где его сосед всю ночь возится с жутко громким мотоциклом. Даже отец Джозефа (Йен Гелдер) пренебрежительно относится к своему сыну. Несмотря на все усилия, которые главный герой прикладывает для того, чтобы жить «обычной» жизнью, вскоре он обнаруживает, что глубоко несчастен, циничен и одинок. Внезапно он решает освободить себя и выпустить всех своих демонов наружу. Тогда его жестокие наклонности выходят на поверхность, и его личность начинает полностью распадаться. Кажется, что что-то закипает в Джозефе. Достаточно нескольких странных происшествий – и он отправляется в безрассудное и невероятное путешествие по улицам города, решив, что для него больше нет границ и преград, мешающих ему жить. И ограбление банка окажется лишь малой долей того, на что он способен.