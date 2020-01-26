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Аффект, 2020

2020 / Великобритания
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Напряженный триллер о трансформации личности с Беном Уишоу
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В своем дебютном фильме режиссер Анейл Кариа погружает зрителя в напряженный триллер, события которого разворачиваются в течение 24 часов. За это время с главным героем произойдет самая мощная трансформация в его жизни. Тихий и скромный Джозеф (Бен Уишоу) ведет скромную жизнь в Лондоне, курсируя между своей квартирой и аэропортом Станстед, где он входит в состав службы безопасности. На работе он просит взволнованных пассажиров проходить проверку, будь то выворачивание карманов или прогон багажа через металлоискатель. Его день рождения остается незамеченным коллегами, даже принесенный им торт они едят, не зная, у кого сегодня на самом деле праздник. При этом его родители тоже не выказывают особого восторга по этому поводу.

Главный герой возвращается домой в маленькую квартирку, где его сосед всю ночь возится с жутко громким мотоциклом. Даже отец Джозефа (Йен Гелдер) пренебрежительно относится к своему сыну. Несмотря на все усилия, которые главный герой прикладывает для того, чтобы жить «обычной» жизнью, вскоре он обнаруживает, что глубоко несчастен, циничен и одинок. Внезапно он решает освободить себя и выпустить всех своих демонов наружу. Тогда его жестокие наклонности выходят на поверхность, и его личность начинает полностью распадаться. Кажется, что что-то закипает в Джозефе. Достаточно нескольких странных происшествий – и он отправляется в безрассудное и невероятное путешествие по улицам города,  решив, что для него больше нет границ и преград, мешающих ему жить. И ограбление банка окажется лишь малой долей того, на что он способен.

 

 

 

 

Это первый полнометражный фильм режиссера Анейла Кария.

Анейл Кария учился режиссуре в Национальной школе кино и телевидения, где его дипломная работа «Пролитое молоко» получила студенческую премию Королевского телевизионного общества и даже транслировалась на BBC.

Фильм был показан на кинофестивале в Глазго в 2021 году.

Ранее сюжет уже был изложен в короткометражном фильме режиссера Анейла Кария – Beat 2013 года, в котором также снялся актер Бен Уишоу. Эту картину показали более чем на 40 фестивалях в разных городах, включая Эдинбург, Варшаву, Род-Айленд, Мельбурн, Брест, а также на фестивале Slamdance and Encounters, где фильм получил премию «Новый европейский талант». Позднее Кария решил превратить свою короткометражку в полнометражный фильм.

Сценарий к картине написали Руперт Джонс, известный по своей работе над фильмом Kaleidoscope и Рита Калнеяс, работавшая над сериалами «Испанская принцесса» и «Молочные зубы».

Продюсерами картины выступили Джулия Годзинская и Софи Викерз из Rooks Nest. 

Финансированием ленты занимались кинокомпании BBC Film, BFI, Protagonist Pictures и Split Prism Media.

Фильм также участвовал в программе «Панорама» Международного берлинского кинофестиваля 2020 года и был отобран для участия в кинофестивале в Глазго.

В январе 2021 года компания Vertigo Realising приобрела права на распространение фильма в Великобритании и Ирландии. 

Актер Бен Уишоу получил специальный приз жюри World Cinema Dramatic за актерское мастерство на кинофестивале независимого кино «Сандэнс».

Что если в один день вы больше не захотите мириться с правилами, принятыми в обществе? До какой черты вы готовы дойти на пути к освобождению? Тихоня Джозеф работает в службе безопасности лондонского аэропорта, его дни монотонны, а окружающие демонстрируют неприкрытое равнодушие. Неожиданно он срывается и бросает все, пускаясь в опасные приключения по улицам Лондона, и ограбление банка для него не предел безрассудства.

6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 17 июня 2020
Премьера онлайн 19 ноября 2021
Премьера в мире 26 января 2020
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Энейл Кария
Энейл Кария
В ролях
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Иэн Гелдер
Иэн Гелдер
Жасмин Джобсон
Жасмин Джобсон
Хаммед Анимашон
Хаммед Анимашон
Элли Хаддингтон
Элли Хаддингтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аффект 2 постера
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Аффект
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за 1 рубль
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Любопытная картина «Аффект» дебютанта в большом кино Энейла Карии теперь доступна в российском прокате, правда, в ограниченном формате. Премьера фильма изначально состоялась на прошлогоднем «Санденсе», где Бен Уишоу за исполнение роли главного героя получил специальный приз жюри в рамках программы «Мировое кино». Следом картина успела отправиться на Берлинский кинофестиваль, а потом даже в Глазго, но случилась пандемия, и фестивальное путешествие закончилось.…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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Написать
10 мая 2022 14:42
Очень странные дела в Британии: 7 интересных триллеров Соединенного Королевства На экраны российских кинотеатров выходит дебютный триллер Энейла Карии «Аффект» с Беном Уишоу в главной роли. Упомянутый жанр считается одним из основных в британском кинематографе еще со времен первых работ Альфреда Хичкока (это уже потом в Голливуде он стал массовым режиссером). По такому случаю мы решили собрать несколько очень любопытных триллеров, сделанных в Соединенном Королевстве.
Написать
17 июня 2021 15:33
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