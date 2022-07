1 Gun Barrel Hans Zimmer 0:56

2 Matera Hans Zimmer 1:59

3 Message From an Old Friend Hans Zimmer 6:35

4 Square Escape Hans Zimmer 2:07

5 Someone Was Here Hans Zimmer 2:57

6 Not What I Expected Hans Zimmer 1:24

7 What Have You Done? Hans Zimmer 2:15

8 Shouldn't We Get To Know Each Other First Hans Zimmer 1:22

9 Cuba Chase Hans Zimmer 5:41

10 Back to MI6 Hans Zimmer 1:30

11 Good To Have You Back Hans Zimmer 1:17

12 Lovely To See You Again Hans Zimmer 1:26

13 Home Hans Zimmer 3:45

14 Norway Chase Hans Zimmer 5:07

15 Gearing Up Hans Zimmer 2:53

16 Poison Garden Hans Zimmer 3:58

17 The Factory Hans Zimmer 6:43

18 I'll Be Right Back Hans Zimmer 5:00

19 Opening the Doors Hans Zimmer 2:45

20 Final Ascent Hans Zimmer 7:25