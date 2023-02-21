Очередной фильм о Джеймсе Бонде пока далек от запуска в производство

Продюсер серии фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи поделилась информацией о работе над новой частью знаменитой шпионской франшизы.

В интервью LADbible, состоявшемся на церемонии вручения кинопремии BAFTA, Брокколи призналась, что студия Eon Productions, стоящая за фильмами о Бонде, все еще не начала поиски актера, который заменит Дэниэла Крэйга на посту исполнителя роли британского спецагента. Ранее она также сообщида, что компания не начнет кастинг раньше 2023 года. По доступной информации, команду в первую очередь интересуют тридцатилетние актеры, поэтому ожидается, что следующий Бонд будет несколько моложе своих предыдущих экранных воплощений.

Хотя долгий кастинг нового актера на роль Бонда уже не раз вызывал негодование со стороны фанатов, Брокколи пояснила, что выбор исполнителя затягивается, поскольку может оказать влияние на всю франшизу в целом:

«Речь идет не только о подборе актера для фильма. Речь идет о переосмыслении франшизы и определении того, куда мы ее ведем, что мы хотим делать с персонажем. Только ответив на эти вопросы, мы сможем понять, что кто нам подойдет. Это эволюция. Бонд развивается так же, как развивается общество. Я не знаю никого, кто развивается более быстрыми темпами».

На данный момент неизвестно, в каком именно направлении Eon Productions планирует повести шпионскую серию. Вполне вероятным нововведением могут стать более реалистичные злодеи. Ранее мнением о том, что фильмам о Бонде не хватает приземленных антагонистов, поделился Крис Фентон, президент компании DMG Entertainment, ответственной за разработку блокбастеров «Петля времени» и «Бладшот». По его словам, в современных реалиях агенту 007 следует сражаться с такими противниками, которые могут «использовать ЭМИ для совершения масштабных терактов в США или контрабандой провезти ядерную бомбу в сердце Тайбэя во время визита американской делегации».