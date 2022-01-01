Читатели цитировали Бонда, не догадываясь, что имя супершпиона автор «позаимствовал» у известного ученого. Внешность – копия самого автора и музыканта Хоги Кармайкла, визитной карточкой которого был суровый взгляд и poker face (непроницаемое лицо).

Когда на большие экраны вышла первая официальная серия «Доктор Ноу» с красавцем Шоном Коннери в роли агента 007, публика от восторга потеряла речь. Герою бондианы, который носил модные костюмы, швейцарские часы марки Rolex, пил особый коктейль из мартини с водкой, шампанское «Боленже» не надо было даже говорить. В него влюбились и без этого.

Актеры, сыгравшие Джеймса Бонда

За время существования шпионского боевика на экраны вышло 25 серий. В роли культового агента 007 снялись семь великолепных актеров, каждый из которых внес свой неповторимый шарм в облик экранного героя. Невозможно не упомянуть, что первым Джеймсом Бондом был не Шон Коннери. Им стал актер Барри Нельсон, сыгравший разведчика МИ-6 в американской телеверсии «Кульминация». Фильм был поставлен по сюжету романа «Казино «Рояль».

1962—1967, 1971, 1983, Шон КОННЕРИ

1969, Джордж ЛЭЗЕНБИ

1973—1985, Роджер МУР

1987—1989, Тимоти ДАЛТОН

1995—2002, Пирс БРОСНАН

С 2006 Дэниел КРЭЙГ

В каком порядке смотреть все части бондианы с Дэниелом Крэйгом в роли агента 007

2006, «Казино «Рояль»

Двадцать первая картина из сериала о легендарном британском суперагенте основана на одноименном романе Яна Флеминга, ставшим началом приключенческой франшизы. Действие фильма происходит в те далекие времена, когда Джеймс Бонд работал в службе Ее Величества. После двух успешных операций по ликвидации преступников, он получает кодовое имя агент «007» и задание уничтожить международную террористическую организацию, опутавшую преступной сетью всю планету. Джеймс Бонд знакомится с «мозгом» мафии Ле Шиффром, чтобы сразиться с ним на зеленом столе казино и в рукопашном бою.

На кону не только деньги правительства, которыми снабдили суперагента перед игрой. Речь идет о судьбе всего плана. Если Ле Шиффр останется с пустыми карманами, побег потеряет смысл. Картина не обойдется без любовной интриги, центром которой станет очаровательная Веспер Линд, которая спасет агента 007 ценой собственной жизни.

2008, «Квант милосердия»

Бонд ведет расследование и мстит за любимую женщину. Клубок, в который попала Веспер Линд, ставшая жертвой своего любовника, раскрутить, пока не удалось. Сейчас перед Джеймсом Бондом стоит масштабная задача – воспрепятствовать государственному перевороту в Боливии. Коррупционеры завысили цены на воду, без которой в жаркой стране просто не выжить. Союзницей Джеймса Бонда становится Камилла, которая хочет отомстить преступному клану за смерть отца.

2012, «Координаты «Скайфолл»

На секретного агента М-16 совершено нападение. Глава разведывательного управления разносит в пух и прах стиль работы М. Джеймса Бонда на экране нет, а персонажи картины уверены, что он погиб во время выполнения задания в Турции.

Агент 007 появляется в нужный момент, когда на агента М. совершают нападение. Культовому герою понадобилось совсем немного времени, чтобы понять – преступными действиями управляет спецагент, когда-то захвативший Поднебесную. Враг озлоблен и может пойти на крайние меры. Джеймс Бонд тоже готов на все.

2015, «007: СПЕКТР»

Глава разведывательного комитета начинает сомневаться в способностях Джеймса Бонда и М. Секретный отдел под угрозой – начальство планирует распустить сотрудников. Руководитель сомневается в существовании организации СПЕКТР, якобы опутавшей преступной паутиной весь мир. Чтобы доказать свою правоту, Джеймс Бонд отправляется на поиски дочери преступника Мадлен Суонн. Его беспокоит вопрос: захочет ли девушка помочь человеку, расправившемуся с ее отцом.

2019, «007: Бонд 25»

Агент 007 уже не молод. Позади тяжелый путь и непростые годы, ставшие временем потерь друзей, коллег, любимых женщин. Пришла пора подумать о тихом семейном счастье. Рядом Мадлен Суонн, в которую влюблен герой. Но планам на личный покой и жизнь с любимой женщиной, готовой родить ему детей, не суждено состояться. Мадлен погибла от рук преступника.

2021 (?), «Не время умирать»

Премьеру нового фильма о приключениях суперагента, рядом с которым выросло не одно поколение, анонсировали несколько раз. Последние релизы сообщили о том, что очередная серия боевика выйдет на большие экраны 2 апреля 2021 года.

Картина расскажет о жизни Джеймса Бонда на Ямайке. Отойдя от дел, бывший суперагент наслаждается покоем. Но на остров прилетает старый приятель, работающий в ЦРУ. Нужно спасти ученого, которого похитили бандиты. Суперагенты не бывают бывшими.