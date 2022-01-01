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Все части бондианы

Секретный агент разведки Великобритании Джеймс Бонд 007 появился в романе «Казино «Рояль» Яна Флеминга в 1953 году. Книга, основанная на реальных событиях, мгновенно стала бестселлером. Последующие годы стали невероятно успешными для начинающего писателя: произведения выходили одно за другим.

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Не время умирать
Не время умирать
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8.0
боевик, криминал, триллер, приключения
2021, США / Великобритания
007: СПЕКТР
007: СПЕКТР
6.0
приключения, триллер, боевик
2015, США / Великобритания
007: Координаты
007: Координаты "Скайфолл"
7.0
приключения, боевик, триллер
2012, США / Великобритания
Квант милосердия
Квант милосердия
7.0
боевик, приключения, триллер, драма
2008, Великобритания / США
Казино Рояль
Казино Рояль
7.0
приключения, боевик, триллер
2006, США / Германия / Великобритания / Чехия
Умри, но не сейчас
Умри, но не сейчас
7.0
боевик
2002, США / Великобритания
И целого мира мало
И целого мира мало
8.0
приключения, боевик, триллер
1999, Великобритания / США
Завтра не умрет никогда
Завтра не умрет никогда
7.0
триллер, приключения, боевик
1997, Великобритания / США
Золотой глаз
Золотой глаз
7.0
триллер, приключения, боевик
1995, Великобритания / США
Лицензия на убийство
Лицензия на убийство
7.0
триллер, приключения, боевик, криминал
1989, Великобритания / США
Искры из глаз
Искры из глаз
7.0
мюзикл, боевик, приключения, триллер
1987, Великобритания / США
Вид на убийство
Вид на убийство
7.0
боевик, приключения, триллер
1985, Великобритания / США
Осьминожка
Осьминожка
6.0
боевик, триллер, приключения
1983, Великобритания / США
Только для твоих глаз
Только для твоих глаз
6.0
боевик, триллер, приключения
1981, Великобритания / США
Лунный гонщик
Лунный гонщик
6.0
приключения, боевик, триллер, фантастика
1979, Великобритания / Франция
Шпион, который меня любил
Шпион, который меня любил
6.0
боевик, приключения, триллер
1977, Великобритания
Человек с золотым пистолетом
Человек с золотым пистолетом
6.0
боевик, приключения, триллер
1974, Великобритания
Живи и дай умереть
Живи и дай умереть
6.0
боевик, триллер, приключения, криминал
1973, Великобритания
Бриллианты навсегда
Бриллианты навсегда
6.0
триллер, фантастика, приключения, боевик
1971, Великобритания
На секретной службе её Величества
На секретной службе её Величества
7.0
приключения, боевик, триллер
1969, Великобритания / США
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Читатели цитировали Бонда, не догадываясь, что имя супершпиона автор «позаимствовал» у известного ученого. Внешность – копия самого автора и музыканта Хоги Кармайкла, визитной карточкой которого был суровый взгляд и poker face (непроницаемое лицо).

Когда на большие экраны вышла первая официальная серия «Доктор Ноу» с красавцем Шоном Коннери в роли агента 007, публика от восторга потеряла речь. Герою бондианы, который носил модные костюмы, швейцарские часы марки Rolex, пил особый коктейль из мартини с водкой, шампанское «Боленже» не надо было даже говорить. В него влюбились и без этого.

Актеры, сыгравшие Джеймса Бонда

За время существования шпионского боевика на экраны вышло 25 серий. В роли культового агента 007 снялись семь великолепных актеров, каждый из которых внес свой неповторимый шарм в облик экранного героя. Невозможно не упомянуть, что первым Джеймсом Бондом был не Шон Коннери. Им стал актер Барри Нельсон, сыгравший разведчика МИ-6 в американской телеверсии «Кульминация». Фильм был поставлен по сюжету романа «Казино «Рояль».

1962—1967, 1971, 1983, Шон КОННЕРИ

1969, Джордж ЛЭЗЕНБИ

1973—1985, Роджер МУР

1987—1989, Тимоти ДАЛТОН

1995—2002, Пирс БРОСНАН

С 2006 Дэниел КРЭЙГ

В каком порядке смотреть все части бондианы с Дэниелом Крэйгом в роли агента 007

2006, «Казино «Рояль»

Двадцать первая картина из сериала о легендарном британском суперагенте основана на одноименном романе Яна Флеминга, ставшим началом приключенческой франшизы. Действие фильма происходит в те далекие времена, когда Джеймс Бонд работал в службе Ее Величества. После двух успешных операций по ликвидации преступников, он получает кодовое имя агент «007» и задание уничтожить международную террористическую организацию, опутавшую преступной сетью всю планету. Джеймс Бонд знакомится с «мозгом» мафии Ле Шиффром, чтобы сразиться с ним на зеленом столе казино и в рукопашном бою.

На кону не только деньги правительства, которыми снабдили суперагента перед игрой. Речь идет о судьбе всего плана. Если Ле Шиффр останется с пустыми карманами, побег потеряет смысл. Картина не обойдется без любовной интриги, центром которой станет очаровательная Веспер Линд, которая спасет агента 007 ценой собственной жизни.

2008, «Квант милосердия»

Бонд ведет расследование и мстит за любимую женщину. Клубок, в который попала Веспер Линд, ставшая жертвой своего любовника, раскрутить, пока не удалось. Сейчас перед Джеймсом Бондом стоит масштабная задача – воспрепятствовать государственному перевороту в Боливии. Коррупционеры завысили цены на воду, без которой в жаркой стране просто не выжить. Союзницей Джеймса Бонда становится Камилла, которая хочет отомстить преступному клану за смерть отца.

2012, «Координаты «Скайфолл»

На секретного агента М-16 совершено нападение. Глава разведывательного управления разносит в пух и прах стиль работы М. Джеймса Бонда на экране нет, а персонажи картины уверены, что он погиб во время выполнения задания в Турции.

Агент 007 появляется в нужный момент, когда на агента М. совершают нападение. Культовому герою понадобилось совсем немного времени, чтобы понять – преступными действиями управляет спецагент, когда-то захвативший Поднебесную. Враг озлоблен и может пойти на крайние меры. Джеймс Бонд тоже готов на все.

2015, «007: СПЕКТР»

Глава разведывательного комитета начинает сомневаться в способностях Джеймса Бонда и М. Секретный отдел под угрозой – начальство планирует распустить сотрудников. Руководитель сомневается в существовании организации СПЕКТР, якобы опутавшей преступной паутиной весь мир. Чтобы доказать свою правоту, Джеймс Бонд отправляется на поиски дочери преступника Мадлен Суонн. Его беспокоит вопрос: захочет ли девушка помочь человеку, расправившемуся с ее отцом.

2019, «007: Бонд 25»

Агент 007 уже не молод. Позади тяжелый путь и непростые годы, ставшие временем потерь друзей, коллег, любимых женщин. Пришла пора подумать о тихом семейном счастье. Рядом Мадлен Суонн, в которую влюблен герой. Но планам на личный покой и жизнь с любимой женщиной, готовой родить ему детей, не суждено состояться. Мадлен погибла от рук преступника.

2021 (?), «Не время умирать»

Премьеру нового фильма о приключениях суперагента, рядом с которым выросло не одно поколение, анонсировали несколько раз. Последние релизы сообщили о том, что очередная серия боевика выйдет на большие экраны 2 апреля 2021 года.

Картина расскажет о жизни Джеймса Бонда на Ямайке. Отойдя от дел, бывший суперагент наслаждается покоем. Но на остров прилетает старый приятель, работающий в ЦРУ. Нужно спасти ученого, которого похитили бандиты. Суперагенты не бывают бывшими.

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