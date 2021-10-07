Наша рецензия

После бесконечных переносов из-за пандемии в мировой прокат, в том числе и в российские кинотеатры, выходит двадцать пятый фильм про агента 007. Актер главной роли Дэниел Крэйг в последний раз играет Джеймса Бонда, который окончательно выясняет отношения со своим врагом Блофельдом, снова спасает мир и самое близкое ему. Рассказываем, стоило ли столько ждать последний фильм бондианы или лучше пересмотреть старые картины с Шоном Коннери. Джеймс Бонд больше не служит королеве и отдыхает себе на…