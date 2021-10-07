После бесконечных переносов из-за пандемии в мировой прокат, в том числе и в российские кинотеатры, выходит двадцать пятый фильм про агента 007. Актер главной роли Дэниел Крэйг в последний раз играет Джеймса Бонда, который окончательно выясняет отношения со своим врагом Блофельдом, снова спасает мир и самое близкое ему. Рассказываем, стоило ли столько ждать последний фильм бондианы или лучше пересмотреть старые картины с Шоном Коннери. Джеймс Бонд больше не служит королеве и отдыхает себе на…
Не тратьте свои деньги, "пойло" не вкусное!
Особенно разочаровали кадры города с квадроптера, ведь картинка была размытой и делилась на пикстли, как в майнкрафте. Хотя остальные кадры были лучшей пробы.
Хороший фильм, но его рассматривать в сравнении с прошлыми, то фильм явно проигрывает.
Убивать Бонда - нельзя! Это противоречит канонам. И если у режиссера не хватает мозгов понять даже этого, фильм не спасет никакой сценарий, который, кстати, тоже весь в дырах. печально, что Серия фильмов с Крейгом, закончилась именно так. А ведь это был лучший Бонд.
Авторизация по e-mail