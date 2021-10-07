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Не время умирать Не время умирать
Киноафиша Фильмы Не время умирать Отзывы о фильме «Не время умирать»
007: No Time to Die Не время умирать 2021 / США / Великобритания
8.5 Оцените
166 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Не время умирать»

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Наша рецензия

После бесконечных переносов из-за пандемии в мировой прокат, в том числе и в российские кинотеатры, выходит двадцать пятый фильм про агента 007. Актер главной роли Дэниел Крэйг в последний раз играет Джеймса Бонда, который окончательно выясняет отношения со своим врагом Блофельдом, снова спасает мир и самое близкое ему. Рассказываем, стоило ли столько ждать последний фильм бондианы или лучше пересмотреть старые картины с Шоном Коннери. Джеймс Бонд больше не служит королеве и отдыхает себе на…

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Влад Морозов 7 октября 2021, 16:04
Оценка
Неплохо,но достаточно затянуто.Прошлые фильмы были лучше
7 октября 2021, 16:04 Ответить
Илья Засеко 7 октября 2021, 16:43
Оценка
Авторы "взболтали и смешали". Получился "клюквенный компот" из феминизма, движения "Black Lives Matter" и семейных ценностей на фоне пародийной символики СССР. Только меньшинств не хватало. Бонд умер... Навсегда!
Не тратьте свои деньги, "пойло" не вкусное!
7 октября 2021, 16:43 Ответить
p_bear 9 октября 2021, 00:42
Оценка
Самый слабый из фильмов о Бонде с Крейгом. Куда-то подевалась знаменитая самоирония, все со звериной серьезностью. Жаль, что эта эпопея закончилась на столь минорной ноте.
9 октября 2021, 00:42 Ответить
Максим Рубанов 9 октября 2021, 01:03
Оценка
Полный закат
9 октября 2021, 01:03 Ответить
User 9 октября 2021, 03:25
Оценка
Супер
9 октября 2021, 03:25 Ответить
ilyalis1601 9 октября 2021, 08:15
Оценка
Фильм крутой
9 октября 2021, 08:15 Ответить
Наталия Петряшова 10 октября 2021, 21:57
Оценка
Пишу лишь о своём мнении... Судя по отзывам, не всем понравился фильм. А мне вот даже очень. Динамичный, яркий, много спец эффектов, гонки, погони, короче, здорово!Очень интересные сюжетные линии, которых здесь много и, которые наполнены интригами, любовными отношениями. Жаль, что это последний фильм о Бонде с участием Данила Крейга. Он-красавчик! Глаз не оторвать! Так же мне очень нравится музыка в этом фильме. Каждый раз её основной лейтмотив немного меняется,но остаётся узнаваемым. Вообщем, рекомендую для просмотра.
10 октября 2021, 21:57 Ответить
ferula2011 10 октября 2021, 22:00
Оценка
Фильм в духе франшизы.Вполне смотрибельно,даже острая доля толерастии не смогла его испортить.Затянули,правда,чутка
10 октября 2021, 22:00 Ответить
Мария Бондарева 10 октября 2021, 23:09
Оценка
Ходила второй раз. Очень понравился, советую однозначно!!
10 октября 2021, 23:09 Ответить
София Сидорова 11 октября 2021, 14:05
Оценка
Слишком затянуто
11 октября 2021, 14:05 Ответить
Свет ЛАНОЧКА 11 октября 2021, 17:58
Супер ,эмоции через край переполняли,советую посмотреть
11 октября 2021, 17:58 Ответить
bilal95979 12 октября 2021, 11:52
в ответ на сообщение Илья Засеко от 7 октября 2021, 16:43
Оценка
😿..
12 октября 2021, 11:52 Ответить
Ольга Бадыкова 12 октября 2021, 20:16
Оценка
Очень долгий,
12 октября 2021, 20:16 Ответить
nikvaker 13 октября 2021, 15:27
Оценка
Вот и свершилось- новый 007 чернокожая, короткостриженая афро-американка! Ждём трансгендеров
13 октября 2021, 15:27 Ответить
nikvaker 13 октября 2021, 15:29
в ответ на сообщение Илья Засеко от 7 октября 2021, 16:43
Оценка
Самый честный отзыв!
13 октября 2021, 15:29 Ответить
Михаил Роксман 13 октября 2021, 20:46
Оценка
Слабоват.Жаль Дэниел Крэйга- не токой ролью надо было оканчивать Бондиану. Посмотреть раз можно но еще раз-вряд ли
13 октября 2021, 20:46 Ответить
Ника Садченко 17 октября 2021, 17:36
Оценка
Очень долго идет
17 октября 2021, 17:36 Ответить
praprapra317317 17 октября 2021, 21:25
Оценка
Я считаю данный фильм хорошее завершение бондианы с Крейгом. Вот только смена режиссера/сценариста во время съёмки очень заметна. В начале всё движется плавно, а потом становится запутанным, а в последствии появляется динамика и множество шуток, как в самых первых фильмах про Джеймса Бонда. Вроде и хороший фильм, но при этом немного смазанное впечатление из-за затянутости фильма(
Особенно разочаровали кадры города с квадроптера, ведь картинка была размытой и делилась на пикстли, как в майнкрафте. Хотя остальные кадры были лучшей пробы.
Хороший фильм, но его рассматривать в сравнении с прошлыми, то фильм явно проигрывает.
17 октября 2021, 21:25 Ответить
Ярослава Лункина 21 октября 2021, 06:05
Оценка
Отличный фильм, крутой сюжет!
21 октября 2021, 06:05 Ответить
Станислав Ян 21 октября 2021, 10:56
Оценка
Нельзя из "бондианы" делать драму. Джеймс Бонд всегда побеждает. Да есть сопутствующие потери, но агент 007 всегда выходит живым из любой передряги.
Убивать Бонда - нельзя! Это противоречит канонам. И если у режиссера не хватает мозгов понять даже этого, фильм не спасет никакой сценарий, который, кстати, тоже весь в дырах. печально, что Серия фильмов с Крейгом, закончилась именно так. А ведь это был лучший Бонд.
21 октября 2021, 10:56 Ответить
murbank85 22 октября 2021, 16:17
Оценка
Ну по сути бондиана, как бондиана. Может чуть лучше сделанная, но все ровно что-то не то.
22 октября 2021, 16:17 Ответить
mops Alenya 25 октября 2021, 19:06
Оценка
Попытались фильм чем-то разнообразить. Это молодцы. Но на кой имено таким образом то? Или без повесточки уже вообще ни куда?
25 октября 2021, 19:06 Ответить
Money 26 октября 2021, 11:17
Оценка
Наверное из всей бондианы- один из самых сносных. Но все же могли чуть лучше сделать.
26 октября 2021, 11:17 Ответить
Ильдар Тлеб 2 ноября 2021, 16:56
Где посмотреть фильм?
2 ноября 2021, 16:56 Ответить
akirzhatskiy 6 ноября 2021, 21:07
Оценка
Фильм понравился. Отличный!
6 ноября 2021, 21:07 Ответить
yuriy.voytenko 14 ноября 2021, 10:47
Оценка
Вышел из кинотеатра с таким чувством разочарования, что даже не сразу вспомню когда прежде. Такое впечатление, что сценарий писали на коленке в перерывах между написанием сценариев для нормальных фильмов. Когда идёшь на "бондиану", ожидаешь соответствующих эмоциций, а в данном случае из эмоций только чувство разочарования от зря потраченного времени. А тем, кто пишет в отзывах о "сильной режиссуре" и "новых приёмах" я скажу так, если бы я хотел посмотреть семейную мелодраму, я бы пересмотрел "Чёрную вдову"
14 ноября 2021, 10:47 Ответить
Сеня Сомелье 7 декабря 2021, 17:58
Оценка
Смотрели на одном дыхании.
7 декабря 2021, 17:58 Ответить
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