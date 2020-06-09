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Давид Денсик
Давид Денсик
David Dencik
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Давид Денсик
David Dencik
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Дата рождения
31 октября 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Биография Давида Денсика
Родился 31 октября 1974 года. Стокгольм, Швеция.
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Фильмография Давида Денсика
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения
2021, США / Великобритания
8.0
В ожидании варваров
драма
2020, США
6.0
Идеальный пациент
триллер
2019, Швеция
6.0
Через воды
драма, исторический, военный
2016, Дания
6.0
Настанет день
драма
2016, Дания
7.0
Мужики и куры
комедия, детектив
2015, Дания / Германия
6.0
Затмение
триллер
2015, Испания / Канада
6.0
Похищение Фредди Хайнекена
драма, триллер, боевик, криминал
2015, Бельгия / Великобритания / Нидерланды / США
7.0
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Папа-супершпион: в «Не время умирать» Джеймс Бонд может стать отцом
Впервые в истории франшизы.
Написать
9 июня 2020 15:03
Премьеру «Не время умирать» могут отложить до 2021 года
Создатели опасаются, что к осени зритель еще не будет готов вернуться в кинотеатры.
Написать
4 мая 2020 16:24
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