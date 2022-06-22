Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Леа Сейду

Леа Сейду

Léa Seydoux
Леа Сейду
Леа Сейду Léa Seydoux
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
1 июля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Париж, Франция
Рост
168 см
Биография Леи Сейду

Леа Сейду появилась на свет 1 июля 1985 года в столице Франции – Париже. Ее отец Анри Сейду был состоятельным предпринимателем, а мама Валери Шлюмберже занималась филантропией. Ранние годы будущей актрисы и модели прошли в Сен-Жермен-де-Пре с шестью братьями и сестрами, из которых только сестра Камилла, ставшая в будущем стилистом, была старше нее. Родители Леи развелись, когда ей исполнилось три года.

Детство девочки проходило в окружении творческих людей, друзьями ее родителей были рок-музыканты Мик Джаггер и Лу Рид, дизайнер Кристиан Лубутен и многие другие. Но Сейду часто скучала, оставаясь одна, поскольку родители постоянно были в разъездах.

Несмотря на то, что будущую актрису воспитывали в духе протестантских традиций, она не стала набожной, правда, скромность в ней сохранилась. Родители каждое лето отправляли ее в американский лагерь, благодаря которому девочка в совершенстве освоила английский язык. 

Желание стать актрисой пришло к девушке в возрасте 17 лет, вскоре она поступила на курсы сценического мастерства Les Enfants Terribles. В 2005 году она снялась в видеоклипе Рафаэля, после появилась в небольшой роли в картине «Утешение». Одновременно с этим Леа проявляла себя в качестве модели, представляя марку American Apparel.

Широкая известность во всем мире пришла к Лее в 2008 году, после участия в картине «Прекрасная смоковница». Эта роль принесла ей не только любовь зрителей и номинацию на награду «Сезар», но и победу на фестивале в Каннах. В 2013 году она снова получила там приз за центральную женскую роль в нашумевшей картине «Жизнь Адель».

Леа предпочитает не афишировать свою личную жизнь. По неподтвержденной информации, она состоит в романтических отношениях со своим коллегой по модельному бизнесу Андре Мейером.

Любимым местом отдыха звезды является остров Мостик, она любит творчество Евы Грин. Соседями Леи являются Том Форд и Билл Гейтс.

Интересные факты о Лее Сейду
  • Несмотря на то, что Леа стала одной из самых известных моделей в мире, она по-прежнему отличается скромностью и не считает себя красивой. При этом за ней прочно закрепился статус секс-символа, Сейду нередко сравнивают с Симоной Синьоре и Катрин Денев.
  • Родителей Леи знали во всей стране: ее отец, в 1994 году учредивший фирму Parrot, был правнуком Марселя Шлюмберже, открывшего нефтяную компанию Schlumberger, и внуком основателя кинематографической студии Pathe. Кроме того, Леа состоит в родстве с продюсером Мишелем Сейду.
  • Мать актрисы Валери является учредителем благотворительных фондов, которые занимаются помощью африканским жителям, жертвам насилия и бездомным. Для материальной поддержки творческих людей в Африке она открыла ювелирный бутик CSAO, где Леа представляла коллекцию Jokko в качестве модели.
  • Маленькая Леа в будущем видела себя певицей, наслушавшись бабушку, которая обожала оперу. Некоторое время она даже проучилась в Парижской высшей национальной консерватории.
  • Старшая сестра Леи Камилла – ее стилист.
  • Несмотря на связи семьи Седу с киноиндустрией, родственники не были заинтересованы в ее актерской карьере и никак не помогали ей развиваться в этой сфере.
  • Леа проходила прослушивание на роль Лисбет Саландер в «Девушке с татуировкой дракона».
Фильмография Леи Сейду
Преступления будущего
Преступления будущего
фантастика, драма 2022, США
6.0
История моей жены
История моей жены
мелодрама 2021, Венгрия / Франция / Италия / Германия
5.0
Внебрачные связи
Внебрачные связи
мелодрама, драма 2021, Франция
4.0
Суперзвезда
Суперзвезда
комедия, драма 2021, Франция / Германия / Италия / Бельгия
5.0
Не время умирать
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.0
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
мелодрама, комедия 2021, США
7.0
Боже мой!
Боже мой!
криминал, драма 2019, Франция
6.0
Зои
Зои
мелодрама 2018, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Леи Сейду Все фотографии
Леа Сейду Леа Сейду Леа Сейду Леа Сейду Леа Сейду Леа Сейду Леа Сейду Леа Сейду и Моника Беллуччи
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Леа Сейду договаривается о роли Марго Фенринг в «Дюне 2» Дом Атрейдесов обрел союзницу.
Написать
22 июня 2022 10:37
Вигго Мортенсен трансформирует свое тело в «красном» трейлере фильма «Преступления будущего» Ведущие женские роли сыграли Леа Сейду и Кристен Стюарт.
Написать
11 мая 2022 11:14
Новый фильм Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» получил дату выхода в прокат Режиссер обещает отсылки к своим прошлым картинам.
Написать
25 апреля 2022 13:49
Все новости
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши