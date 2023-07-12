Джеймс Кэмерон планирует выпустить продолжение «Алиты: Боевой ангел»

Джеймс Кэмерон подтвердил информацию о том, что он планирует выпустить сиквелы фильма «Алита: Боевой ангел» (2019). В новом интервью для Forbes режиссер признался, что решил продать особняк в Калифорнии, чтобы быть ближе к местам производства своих будущих картин:

«Я работаю над «Аватаром» в Веллингтоне и Лос-Анджелесе. А над фильмами по «Алите: Боевой ангел» я буду работать в Остине, так что для нас владение этим домом просто перестало иметь смысл».

Судя по словам постановщика, он намерен разрабатывать продолжение франшизы «Аватар» и сиквелы «Алиты: Боевой ангел» примерно в одно и то же время.

Ранее режиссер оригинальной «Алиты» Роберт Родригес сообщил, что Кэмерон наметил общие сюжетные линии потенциальных второго и третьего фильма серии. При этом официальный анонс от компании Disney до сих пор не состоялся.

«Алита: Боевой ангел» основана на манге Gunnm Юкито Кисиро. Ее действие разворачивается в мире далекого будущего. Главная героиня — девушка-киборг Алита (Роза Салазар), которая была сломана и выброшена на свалку неизвестными людьми. Однажды героиню находит и восстанавливает доктор Ино (Кристоф Вальц). Придя в себя, она понимает, что не помнит ничего о своем прошлом, но по каким-то причинам обладает выдающимися боевыми навыками и смертоносными приспособлениями.