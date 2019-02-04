На дворе XXVI век, человечество находится в упадке после глобальной войны. Элита общества когда-то построила себе летающие города и спряталась в них от проблем, но после войны уцелел только один такой город. А на поверхности земли в разрушенном Айрон-сити кое-как выживают низшие слои. Однажды доктор Дайсон Идо, который делает людям металлические протезы, находит останки девочки-киборга, созданной по передовым технологиям. Идо даёт ей тело и имя — Алита. А вскоре девочка понимает, что в…
Только лучшее !!!
Ну короче... прикинь... так сказать... грустно становится.
Про картинку говорить не буду, ибо она выше всяких похвал, ну это и ожидалось (продюсер-Кэмерон не допустил бы иного)
Сюжет восхищать должен хотя бы тем, как органично объяснили новый мир, уложили много событий и экшн-сцен в какие-то 2 часа.
Поругать можно с точки зрения сравнением наивности главной героини-киборга с Акваменом) но тут хоть это оправдано юношеским максимализмом 300-летнего киборга, которому отшибло память и который думает, что она подросток. Отсюда и непонятные поступки, которых можно было б избежать.
И, наверное, это первое аниме, что я видел, которое складно переложили на большой экран.
И не могу не сказать, что Кристоф Вальц - душка 😇
Всем советую!
Я надеюсь на то что фильм оправдает ожидания и потраченных на него ресурсов и прокат фильма пройдет наилучшим образом,собрав нужную сумму для продвижения фильма на 2-ой этап😁. Хоть первый фильм вышел несколько дней назад с нетерпением жду 2-ой части 😁.
Долгожданный фильм Джеймса Кэмерона, где он выступил продюсером. Снял его Роберт Родригес, известный хулиган и все это не случайно. Отличные спецэффекты студии Кэмерона + стиль Родригеса, который прыгнул выше головы, отличный подбор актёров, хорошо проработанный сценарий (Кэмерон другого не снимает и не продюсирует), красивые виды. "Алита" - это история одинокой девочки, которая почти как все, за исключением одного - она киборг и из далекого прошлого, почти нашего настоящего, когда уникальные технические инновации делают только в Японии, обгоняя время.
Доктор Идо недаром говорит про забытые технологии: тогда, в их прошлом, умели делать вещи на века. Вот и Алите больше 300 лет, была сделана задолго до Всемирной войны и ничего про это не помнит. Чудом воскрешенная (уцелел мозг), собранная из самых разных частей заново, она смотрит на мир большими глазами ребёнка и всему удивляется.
И да, ведет себя совсем как человек, даже способна есть, плакать и т.д. Способна чувствовать. И доверять. Или терять веру.
Постепенно она понимает, что все не так радужно, как на первый взгляд, улицы патрулируют роботы-центурионы, а по ночам охотники ловят преступников, или преступники ловят людей, киборгов и т.д., так как частей тел, механических и живых, и органов, не хватает, а значит можно на этом заработать.
Есть стильные драки, акробатика и много всего, включая игру Моторбол - подростки из бедных районов играют в обычную версию на задних дворах, а все, у кого есть хоть сколько-то денег или бегут на стадион, смотреть на Моторбол будущего, или наблюдают за ней на экранах. По сути ничего не изменилось: хлеба и зрелищ, это было и будет еще много-много лет, если вообще когда-нибудь закончится. Главная награда в Игре - поездка в парящий техногород Залем и проживание в нем, мечта многих, неосуществимая и манящая.
Только всё не так просто и на самом деле у многих даже нет выбора, даже у владельца Моторбола.
Кристоф Вальц очень хорошо сыграл, а его персонаж получился живым и разным: доктор Идо, днем лечащий людей, а ночью куда-то уходящий во тьму, в надвинутой на глаза шляпе и плаще, с каким-то странным ящиком. Его помощника - поклон "Терминатору": у нее похожая металлическая рука. Но главная роль и главная скрипка - именно у нарисованной Алиты, ее сыграла Роза Салазар. Многие трюки она выполняла сама.
Есть еще Дженнифер Коннелли, бывшая жена доктора Идо, которая ведет очень и очень сомнительный образ жизни.
И Киан Джонсон, паренек Хьюго, друг Алиты, он покажет ей мир и... многое другое.
Безусловно, удачная экранизация, хотя и снятая как развлекательное кино, но во многих эпизодах затрагивающая серьезные вопросы и тот ужас, который они содержат - стоит лишь понять, как люди попадают на запретный Залем, если попадают вообще.
Очень хороший ответ фильмам "Дух в оболочке" (в нашем прокате - "Призрак в доспехах") и "Первому игроку приготовиться", хотя и чуть проигрывающий им, но зато очень интересный, а за новое продолжение историй про киборгов - отдельное спасибо.
Решение режиссера в конце фильма понятно - ринг, хотя и немного удивляет.
Впрочем, ждем вторую часть.
Фильм - не шедевр, но сделан на очень высоком уровне и тщательно, что смотрится на одном дыхании. И да, это не детская сказка, местами фильм очень жестокий. Кэмерон может себе это позволить, не боясь потерять аудиторию.
Моя оценка: 8 из 10
Copyright © Текст by sunsinta, 2018
интересный сюжет!
9 баллов из 10ти!
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