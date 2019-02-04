Наша рецензия

На дворе XXVI век, человечество находится в упадке после глобальной войны. Элита общества когда-то построила себе летающие города и спряталась в них от проблем, но после войны уцелел только один такой город. А на поверхности земли в разрушенном Айрон-сити кое-как выживают низшие слои. Однажды доктор Дайсон Идо, который делает людям металлические протезы, находит останки девочки-киборга, созданной по передовым технологиям. Идо даёт ей тело и имя — Алита. А вскоре девочка понимает, что в…