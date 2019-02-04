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Алита: Боевой ангел Алита: Боевой ангел
Киноафиша Фильмы Алита: Боевой ангел Отзывы о фильме «Алита: Боевой ангел»
Alita: Battle Angel Алита: Боевой ангел 2018 / США / Канада / Аргентина
8.3 Оцените
258 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Алита: Боевой ангел»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

На дворе XXVI век, человечество находится в упадке после глобальной войны. Элита общества когда-то построила себе летающие города и спряталась в них от проблем, но после войны уцелел только один такой город. А на поверхности земли в разрушенном Айрон-сити кое-как выживают низшие слои. Однажды доктор Дайсон Идо, который делает людям металлические протезы, находит останки девочки-киборга, созданной по передовым технологиям. Идо даёт ей тело и имя — Алита. А вскоре девочка понимает, что в…

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Артур Зарипов 4 февраля 2019, 11:15
Классный!!!!!!
4 февраля 2019, 11:15 Ответить
Антон Александрович 8 февраля 2019, 18:49
Оценка
В целом неплохая идея с киборгами, но в целом фильм оставляет какое-то чувство незавершенности...я уж не говорю про конец...А так в целом неплохо, не пожалел что, что сходил...отсюда и такая оценка.
8 февраля 2019, 18:49 Ответить
vicgol 9 февраля 2019, 01:07
Оценка
Камерон и Родригес !!!
Только лучшее !!!
9 февраля 2019, 01:07 Ответить
vicgol 9 февраля 2019, 01:20
в ответ на сообщение Антон Александрович от 8 февраля 2019, 18:49
Оценка
"В целом... в целом... в целом..."
Ну короче... прикинь... так сказать... грустно становится.
9 февраля 2019, 01:20 Ответить
Кадошникова Сергеевна Елена 9 февраля 2019, 23:32
Оценка
Фильм понравился. Такой, киберпанк для подростков! Мир раскрыт достаточно но слегка поверхностно все же, про историю «почему так» к концу фильма уже и не вспомнить🥴 будем ждать продолжения👍🏼
9 февраля 2019, 23:32 Ответить
kgbru 10 февраля 2019, 19:50
Оценка
Сюжет немного провисает, но смотреть было интересно. В IMAX стоит идти.
10 февраля 2019, 19:50 Ответить
Alexander Osipov 11 февраля 2019, 15:01
Оценка
Для любителей жанра смотреть обязательно! Фильм хороший.
11 февраля 2019, 15:01 Ответить
Мария Лапицкая 12 февраля 2019, 22:27
Оценка
Хороший фильм. Для любителей фантастики самое то. Если будет продолжение, надеюсь оно закончится не как в манге.
12 февраля 2019, 22:27 Ответить
akshinidze 13 февраля 2019, 17:56
Оценка
.
Про картинку говорить не буду, ибо она выше всяких похвал, ну это и ожидалось (продюсер-Кэмерон не допустил бы иного)
Сюжет восхищать должен хотя бы тем, как органично объяснили новый мир, уложили много событий и экшн-сцен в какие-то 2 часа.

Поругать можно с точки зрения сравнением наивности главной героини-киборга с Акваменом) но тут хоть это оправдано юношеским максимализмом 300-летнего киборга, которому отшибло память и который думает, что она подросток. Отсюда и непонятные поступки, которых можно было б избежать.

И, наверное, это первое аниме, что я видел, которое складно переложили на большой экран.

И не могу не сказать, что Кристоф Вальц - душка 😇
13 февраля 2019, 17:56 Ответить
ElenaSi 14 февраля 2019, 13:57
Оценка
Отличный фильм! Графика супер!
14 февраля 2019, 13:57 Ответить
production1121 14 февраля 2019, 21:27
Оценка
Фильм норм посмотреть можно, ждём продолжения
14 февраля 2019, 21:27 Ответить
s1051s 14 февраля 2019, 23:04
Оценка
Фильм очень понравился, смотрел в 3D, короче советую;)
14 февраля 2019, 23:04 Ответить
Кристина Степкина 14 февраля 2019, 23:44
Оценка
Отличный фильм, очень понравился!!!!
14 февраля 2019, 23:44 Ответить
Кирилл Алексеевский 16 февраля 2019, 08:09
Оценка
Шедевр на Века 10 из 10 :)
16 февраля 2019, 08:09 Ответить
Михаил Яшкин 16 февраля 2019, 21:21
Оценка
Отличный фильм , тема будущего времени и разных прослоек общества , после фильма были незабываемые впечатления и ощущения , так же присутствовала грусть :с , те кто смотрел, знают о чем я.
16 февраля 2019, 21:21 Ответить
Даня Расколов 16 февраля 2019, 22:04
Мне очень понравилось и мне подсказывает что у него будет вторая часть
16 февраля 2019, 22:04 Ответить
И С 17 февраля 2019, 10:52
в ответ на сообщение vicgol от 9 февраля 2019, 01:20
))))))))))))0
17 февраля 2019, 10:52 Ответить
dk 17 февраля 2019, 13:18
Оценка
очень круто, жду вторую часть
17 февраля 2019, 13:18 Ответить
Алексей Кондратьев 17 февраля 2019, 23:47
Оценка
Фильм не о чём!Потянет на одну звездочку. Полное отсутствие сюжета,хорошо располагает ко сну.Однодневка,о которой никто и не вспомнит! 😠
17 февраля 2019, 23:47 Ответить
Petr Kochnev 18 февраля 2019, 11:16
Оценка
Отличный фильм! Смотрел в 3D, новая технология съемки, глубокая детализация. Получил огромное удовольствие. Тут все, добро и зло, любовь - настоящая безусловная.. Отличные сцены боев, драйв..
Всем советую!
18 февраля 2019, 11:16 Ответить
ermakovsai 18 февраля 2019, 19:16
Оценка
Кому как,но по моему мнению это наишекарнейший фильм который я видел! Веном на 2-ом месте😁
Я надеюсь на то что фильм оправдает ожидания и потраченных на него ресурсов и прокат фильма пройдет наилучшим образом,собрав нужную сумму для продвижения фильма на 2-ой этап😁. Хоть первый фильм вышел несколько дней назад с нетерпением жду 2-ой части 😁.
18 февраля 2019, 19:16 Ответить
dalg-res-3791 20 февраля 2019, 00:46
Оценка
Фильм просто замечательный,захватывает с первых минут! Собачку только жалко убили...
20 февраля 2019, 00:46 Ответить
Александр Кенсин 20 февраля 2019, 04:42
Оценка
"Алита: Боевой Ангел" - Вспомни, кто ты!
Долгожданный фильм Джеймса Кэмерона, где он выступил продюсером. Снял его Роберт Родригес, известный хулиган и все это не случайно. Отличные спецэффекты студии Кэмерона + стиль Родригеса, который прыгнул выше головы, отличный подбор актёров, хорошо проработанный сценарий (Кэмерон другого не снимает и не продюсирует), красивые виды. "Алита" - это история одинокой девочки, которая почти как все, за исключением одного - она киборг и из далекого прошлого, почти нашего настоящего, когда уникальные технические инновации делают только в Японии, обгоняя время.
Доктор Идо недаром говорит про забытые технологии: тогда, в их прошлом, умели делать вещи на века. Вот и Алите больше 300 лет, была сделана задолго до Всемирной войны и ничего про это не помнит. Чудом воскрешенная (уцелел мозг), собранная из самых разных частей заново, она смотрит на мир большими глазами ребёнка и всему удивляется.
И да, ведет себя совсем как человек, даже способна есть, плакать и т.д. Способна чувствовать. И доверять. Или терять веру.
Постепенно она понимает, что все не так радужно, как на первый взгляд, улицы патрулируют роботы-центурионы, а по ночам охотники ловят преступников, или преступники ловят людей, киборгов и т.д., так как частей тел, механических и живых, и органов, не хватает, а значит можно на этом заработать.
Есть стильные драки, акробатика и много всего, включая игру Моторбол - подростки из бедных районов играют в обычную версию на задних дворах, а все, у кого есть хоть сколько-то денег или бегут на стадион, смотреть на Моторбол будущего, или наблюдают за ней на экранах. По сути ничего не изменилось: хлеба и зрелищ, это было и будет еще много-много лет, если вообще когда-нибудь закончится. Главная награда в Игре - поездка в парящий техногород Залем и проживание в нем, мечта многих, неосуществимая и манящая.
Только всё не так просто и на самом деле у многих даже нет выбора, даже у владельца Моторбола.

Кристоф Вальц очень хорошо сыграл, а его персонаж получился живым и разным: доктор Идо, днем лечащий людей, а ночью куда-то уходящий во тьму, в надвинутой на глаза шляпе и плаще, с каким-то странным ящиком. Его помощника - поклон "Терминатору": у нее похожая металлическая рука. Но главная роль и главная скрипка - именно у нарисованной Алиты, ее сыграла Роза Салазар. Многие трюки она выполняла сама.
Есть еще Дженнифер Коннелли, бывшая жена доктора Идо, которая ведет очень и очень сомнительный образ жизни.
И Киан Джонсон, паренек Хьюго, друг Алиты, он покажет ей мир и... многое другое.

Безусловно, удачная экранизация, хотя и снятая как развлекательное кино, но во многих эпизодах затрагивающая серьезные вопросы и тот ужас, который они содержат - стоит лишь понять, как люди попадают на запретный Залем, если попадают вообще.
Очень хороший ответ фильмам "Дух в оболочке" (в нашем прокате - "Призрак в доспехах") и "Первому игроку приготовиться", хотя и чуть проигрывающий им, но зато очень интересный, а за новое продолжение историй про киборгов - отдельное спасибо.
Решение режиссера в конце фильма понятно - ринг, хотя и немного удивляет.
Впрочем, ждем вторую часть.

Фильм - не шедевр, но сделан на очень высоком уровне и тщательно, что смотрится на одном дыхании. И да, это не детская сказка, местами фильм очень жестокий. Кэмерон может себе это позволить, не боясь потерять аудиторию.

Моя оценка: 8 из 10
Copyright © Текст by sunsinta, 2018
20 февраля 2019, 04:42 Ответить
rafik.ivanov.85 20 февраля 2019, 21:24
Очень крутой фильм !! Нефига не детский!! Смотриться просто бомбически !! Как помне так он по спецфектом просто порвал марвел!! Супер
20 февраля 2019, 21:24 Ответить
Ksenia Ignateva 20 февраля 2019, 21:57
Фильм крутой! Спецэфекты на высоте! Конец только не совсем понятен, хочется продолжения!
20 февраля 2019, 21:57 Ответить
alfiya7163 21 февраля 2019, 18:34
Оценка
Фильм понравился.Не ожидала, что будет так интересно. Спецэффекты на высшем уровне. Действия происходят быстро, в темпе, вообще скучно не было. РЕКОМЕНДУЮ! Буду ждать вторую часть, она продолжение будет точно...
21 февраля 2019, 18:34 Ответить
Николай Мородин 22 февраля 2019, 21:40
Оценка
Фильм,бомба!10 из 10!
22 февраля 2019, 21:40 Ответить
Вероничка Константиниди 24 февраля 2019, 20:31
Оценка
Коутой фильм👍
24 февраля 2019, 20:31 Ответить
1mari.demchenko1 27 февраля 2019, 06:49
Оценка
Очень интересный, чувственный и захватывающий!
27 февраля 2019, 06:49 Ответить
Anton Naumov 27 февраля 2019, 14:14
Оценка
фильм отстой! пустая трата времени и денег..:
27 февраля 2019, 14:14 Ответить
maxim.t.mail 2 марта 2019, 23:37
Оценка
Очень необыкновенный и захватывающий фильм.2часа пролетели незаметно.
2 марта 2019, 23:37 Ответить
Игорь Чукреев 6 марта 2019, 23:06
бред.
6 марта 2019, 23:06 Ответить
Александра Гуменюк 12 марта 2019, 14:30
Оценка
Не плохой фильм, интересный и динамичный, но не хватило концовки. Просто все оборвалось на самом интересном месте(((
12 марта 2019, 14:30 Ответить
Александр Бравый 12 марта 2019, 22:19
Оценка
Эпичный фильм 🔥 не пожалел что сходил) жду вторую часть
12 марта 2019, 22:19 Ответить
Marina Kurchatova 21 марта 2019, 21:54
Оценка
кому-то это пое....нь понравилась???? алита производит впечатление невменяемого существа. если бы не спецэффекты вообще смотреть не на что. очень скучно. взять хотя бы призрак в доспехах по сравнению с ним фильм откровенно плох. посередине фильма смотреть расхотелось.
21 марта 2019, 21:54 Ответить
Андрей Роговченко 22 марта 2019, 21:46
Оценка
Моя оценка фильма вряд ли станет объективной, ведь я был и являюсь поклонником Алиты и истории о ней уже очень долгое время. Могу только сказать что я должен был увидеть эту экранизацию и шёл на фильм с ожиданием того, что фильм меня разочарует, как часто бывает с экранизациями большинства историй произведений (называйте как хотите). НО ВОТ ЧТО ПОРАЗИЛО! - вышел я с зала не только восхищенный работой режиссера, но пораженным, сбитым с толку, как ребенок шокированный новой крутой игрушкой - я не мог остановиться и за 2 недели пересмотрел фильм 8 раз. И мне всё мало - я хочу больше. Давно я не видел чего то столь же восхитительного, что хочется пересматривать раз за разом, но этот фильм именно такой. Всем советую.
22 марта 2019, 21:46 Ответить
Денис Новоселов 11 апреля 2019, 20:59
Фильм чисто подростковый. Пиф-паф бум-бах, а тот ему как даст по кумполу, а тот с разворота как врежет по чайнику, а этот ему в поддых нна! Какого-то смысла и духа в этом фильме нет. В моем рейтинге займет нишу проходного порожняка с оценкой 7 из 10 в этой категории. 7 за то, что когда делали картинку видно, что старались.
11 апреля 2019, 20:59 Ответить
Серж Ольха 15 мая 2019, 09:24
Оценка
С нетерпением жду 2 часть!!! Ставлю 5
15 мая 2019, 09:24 Ответить
udavf 7 июня 2019, 17:34
Оценка
Отличный фильм!
7 июня 2019, 17:34 Ответить
Андрей 24 июня 2019, 19:31
Оценка
не ожидал от фильма, но мне понравился!
интересный сюжет!
9 баллов из 10ти!
24 июня 2019, 19:31 Ответить
Игорь Рощук 1 ноября 2019, 19:58
Оценка
Хороший захватывающий фильм. Удачное сочетание аниме и обычного кино понравилось. До этого аниме не смотрел. Смотрится на одном дыхании. Рекомендую для просмотра всей семьёй. Сюжет не сложный и довольно интересный. Если без придирок, то стоит посмотреть. С точки зрения опытных критиков возможно имеет много недостатков. Но мы не критики. Мы просто любим хорошее кино. Семье понравилось. Рекомендую!!
1 ноября 2019, 19:58 Ответить
Володя Березан 21 декабря 2021, 22:32
Оценка
Фильм просто класс!!!!! Жду продолжения.Алита так держать!!!Я влюбился в Алиту.
21 декабря 2021, 22:32 Ответить
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