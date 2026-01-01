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Марко Сарор
Marko Zaror
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Персоны
Марко Сарор
Марко Сарор
Marko Zaror
Дата рождения
10 июня 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Биография Марко Сарора
Родился 10 июня 1978 года. Сантьяго, Чили.
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Популярные фильмы
8.2
Джон Уик 4
(2023)
7.8
Алита: Боевой ангел
(2018)
7.4
Неоспоримый 3
(2010)
Фильмография Марко Сарора
7.1
Рейс навылет
Fight or Flight
боевик, комедия
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
5.7
Дьявол
Diablo
боевик, триллер
2025, США
Смотреть трейлер
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
4.8
Близость
Affinity
боевик, драма, детектив
2025, Австралия / Чили / Таиланд / США
6.3
Игра киллера
The Killer's Game
боевик, комедия, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
8.2
Джон Уик 4
John Wick: Chapter 4
боевик, триллер, криминал
2023, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.8
Алита: Боевой ангел
Alita: Battle Angel
фантастика, боевик, приключения, мелодрама
2018, США / Канада / Аргентина
Смотреть трейлер
Рецензия
5
Дикий пёс
Savage Dog
боевик, драма
2017, США
5.4
Искупитель
Redeemer
боевик, криминал
2014, Чили
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Новости о Марко Сароре
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