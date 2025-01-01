[Айдо смотрит на тело берсерка, которое Алита ему принесла]

Dr. Dyson Ido Забудь. Я не сделаю этого.

Alita Но... Ты должен. Это помогло бы нам в борьбе с Гревишкой и всеми, кого он пошлёт за нами. Это тело... в нём сила, которая мне нужна. Я чувствую связь с ним. Не могу объяснить. Это может быть тем, кто я есть.

Dr. Dyson Ido Тебе дали шанс начать всё с чистого листа. Сколько из нас такое получают?

Alita Почему вражеский военный корабль... ответил мне? Потому что я знаю этот корабль. Я был на других таких, не так ли? Не так ли?

Dr. Dyson Ido Кем бы ты ни был раньше, это не то, кто ты сейчас.

[Алита разбивает медицинский стол]

Alita Нет! Я воин, разве нет? И ты знаешь это. Ты всегда знал.

[пауза]

Dr. Dyson Ido Это называется Берсеркер. Это гуманоидная боевая система, созданная Технархией URM. Твоё ядро было разработано для взаимодействия с таким типом тела. Твой идентификационный код активировал его. Инстинктивная техника боя, которую ты используешь... это Панцер Кунст — утраченный боевой стиль для машинных тел. Им пользовались берсеркеры. Вот почему тебя без колебаний тянет к конфликту. Это часть твоей подготовки. Ты не просто воин, Алита. Ты — Берсеркер URM. Самое продвинутое кибероружие, когда-либо созданное. И именно поэтому я никогда не соединю тебя с этим телом.