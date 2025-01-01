AlitaНо... Ты должен. Это помогло бы нам в борьбе с Гревишкой и всеми, кого он пошлёт за нами. Это тело... в нём сила, которая мне нужна. Я чувствую связь с ним. Не могу объяснить. Это может быть тем, кто я есть.
Dr. Dyson IdoТебе дали шанс начать всё с чистого листа. Сколько из нас такое получают?
AlitaПочему вражеский военный корабль... ответил мне? Потому что я знаю этот корабль. Я был на других таких, не так ли? Не так ли?
AlitaНет! Я воин, разве нет? И ты знаешь это. Ты всегда знал.
[пауза]
Dr. Dyson IdoЭто называется Берсеркер. Это гуманоидная боевая система, созданная Технархией URM. Твоё ядро было разработано для взаимодействия с таким типом тела. Твой идентификационный код активировал его. Инстинктивная техника боя, которую ты используешь... это Панцер Кунст — утраченный боевой стиль для машинных тел. Им пользовались берсеркеры. Вот почему тебя без колебаний тянет к конфликту. Это часть твоей подготовки. Ты не просто воин, Алита. Ты — Берсеркер URM. Самое продвинутое кибероружие, когда-либо созданное. И именно поэтому я никогда не соединю тебя с этим телом.
Dr. Dyson IdoМы надеялись, что ты сама нам это расскажешь. Поскольку ты полностью замещённый киборг, и большая часть твоего тела была уничтожена, мы не нашли никаких записей. Но твой очень человеческий мозг чудом остался цел, и теоретически ты должна что-то помнить.
AlitaО. Ну... всё ещё довольно пусто. Нет, на самом деле пусто совсем.