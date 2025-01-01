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Киноафиша Фильмы Алита: Боевой ангел Цитаты из фильма Алита: Боевой ангел

Цитаты из фильма Алита: Боевой ангел

Alita Я не могу оставаться в стороне, когда творится зло!
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Alita [ослепляюще Грэвишка] *ЧЁРТ* Тебе в ответ
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Dr. Dyson Ido Это всего лишь тело. Оно ни плохое, ни хорошее. Всё зависит от тебя.
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Alita Я сделаю всё, что понадобится ради тебя. Отдам тебе всё, что у меня есть. Отдам тебе своё сердце.
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Alita Ты совершил самую большую ошибку в своей жизни.
Vector Какая же?
Alita Недооценил меня.
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Vector Вектор, Нова: [смотря на его ножевое ранение, нанесённое Алитой] Это... похоже... на смертельное
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Hugo Если мы вернёмся назад, нам придётся бегать вечно.
Alita Но мы будем бегать вместе.
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Dr. Dyson Ido [Алите] Жди здесь.
[пауза]
Dr. Dyson Ido Постарайся никого не уби##ать.
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Alita Я не хочу показаться грубой, но мы знакомы?
Dr. Dyson Ido На самом деле мы только что познакомились.
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Vector Не думаешь ли ты, что пора тебе уезжать в Залем?
Chiren То, чего я хочу, там не находится.
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Dr. Dyson Ido Тебе дали шанс начать всё с чистого листа. Сколько из нас получает такое?
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Alita Почему вражеский военный корабль...
[указывает на себя]
Alita ответил мне? Потому что я знала этот корабль! Я была на других таких, разве нет? Разве нет?
Dr. Dyson Ido Кем бы ты ни была раньше, сейчас ты совсем другой человек.
Alita [бьёт кулаками по металлическому столу] НЕТ! Я воин, разве нет? И ты знаешь. Ты всегда знал.
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Dr. Dyson Ido Алита, они придут за тобой.
Alita Почему?
Dr. Dyson Ido Я верю, что ты — кто-то по-настоящему особенный.
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[повторяющаяся реплика]
Grewishka Маленькая БЛОШКА
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Grewishka [насмешливо, обращаясь к Алите перед тем, как ударить её питомца] Ох... такая невинная
🧡
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Hugo Спасибо, что спас меня.
🧡
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[из трейлера]
Vector Она — последняя из своего рода.
Vector Сегодня вечером — не игра... Это охота. Я предлагаю 50 000 тому, кто уничтожит девушку по имени Алита.
Vector Ты уничтожил Гревишку... моего чемпиона.
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[Айдо смотрит на тело берсерка, которое Алита ему принесла]
Dr. Dyson Ido Забудь. Я не сделаю этого.
Alita Но... Ты должен. Это помогло бы нам в борьбе с Гревишкой и всеми, кого он пошлёт за нами. Это тело... в нём сила, которая мне нужна. Я чувствую связь с ним. Не могу объяснить. Это может быть тем, кто я есть.
Dr. Dyson Ido Тебе дали шанс начать всё с чистого листа. Сколько из нас такое получают?
Alita Почему вражеский военный корабль... ответил мне? Потому что я знаю этот корабль. Я был на других таких, не так ли? Не так ли?
Dr. Dyson Ido Кем бы ты ни был раньше, это не то, кто ты сейчас.
[Алита разбивает медицинский стол]
Alita Нет! Я воин, разве нет? И ты знаешь это. Ты всегда знал.
[пауза]
Dr. Dyson Ido Это называется Берсеркер. Это гуманоидная боевая система, созданная Технархией URM. Твоё ядро было разработано для взаимодействия с таким типом тела. Твой идентификационный код активировал его. Инстинктивная техника боя, которую ты используешь... это Панцер Кунст — утраченный боевой стиль для машинных тел. Им пользовались берсеркеры. Вот почему тебя без колебаний тянет к конфликту. Это часть твоей подготовки. Ты не просто воин, Алита. Ты — Берсеркер URM. Самое продвинутое кибероружие, когда-либо созданное. И именно поэтому я никогда не соединю тебя с этим телом.
[пауза]
Alita Хорошо. Хорошо.
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Alita [Идо] Я не твоя дочь. Я не знаю, кто я такая.
🧡
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Vector [для Запана] Мне нужно уничтожить девушку по имени Алита.
🧡
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Vector Вектор, Нова: [об Алите] Она нарушает естественный порядок вещей, её нужно уничтожить!
🧡
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[Айдо предлагает Алите апельсин]
Dr. Dyson Ido Ешь. Подними уровень сахара в крови.
[Алита берёт апельсин и кусает его, понимая, что кожура горчит. Айдо вынимает кожуру из её рта]
Dr. Dyson Ido Вкусовые рецепторы работают.
[Айдо берёт апельсин и счищает кожуру]
Dr. Dyson Ido Без кожуры тебе понравится гораздо больше.
Alita Я не хочу быть грубой... но я должна тебя знать?
Dr. Dyson Ido На самом деле... мы не встречались. Я — доктор Дайсон Айдо. Это — медсестра Герхард.
Alita А ты знаешь, кто я?
Dr. Dyson Ido Мы надеялись, что ты сама нам это расскажешь. Поскольку ты полностью замещённый киборг, и большая часть твоего тела была уничтожена, мы не нашли никаких записей. Но твой очень человеческий мозг чудом остался цел, и теоретически ты должна что-то помнить.
Alita О. Ну... всё ещё довольно пусто. Нет, на самом деле пусто совсем.
[пауза]
Alita Я даже своего имени не знаю.
Dr. Dyson Ido Давай посмотрим на светлую сторону.
[Айдо вытирает слёзы с лица Алиты]
Dr. Dyson Ido Твои слёзы работают.
[Айдо ест кусочек апельсина. Алита берёт кусочек и пробует]
Alita Ммм. Это так вкусно. Как это называется?
🧡
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Kinuba Вектор! Я должен был догадаться!
Vector То, что ты должен был понять, друг мой, — никто не круче игры.
🧡
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Dr. Dyson Ido [Алите] Ты была права. Дух воина требует тела воина.
🧡
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Hugo Я за неё.
🧡
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