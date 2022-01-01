Вычислительная мощность даже самого простого современного девайса – огромное значение. Что и говорить о сложнейших многоуровневых системах, которые люди программируют на дальнейшее самостоятельное развитие, чтобы получить максимальный результат от технологий. Но верный помощник человечества может неожиданно оказаться его злейшим врагом…

Пять лучших фильмов про искусственный интеллект

Смартфоны, безграничный доступ к всемирной сети, комфорт и удобство всевозможных сервисов, масса устройств, облегчающих жизнь, – крохотная доля того, что дал человеку стремительный технический прогресс. Промышленность, мощность вооруженных сил, медицина – все это сделало огромные шаги вперед благодаря инновациям в электронике. Но не приведет ли все это к тому, что машины превзойдут людей, обретут способность по-настоящему мыслить и желание завладеть Вселенной?

Дейзи

Дрю приезжает со своей девушкой Лекс на день рождения ее брата Лео. Лекс и Лео – сводные, обоих нашли в разных местах и приняли в семью. Несмотря на отсутствие генетического родства, они очень близки, к чему Дрю относится настороженно. Лео ведет жизнь затворника, работая программистом в хаотично заполненной техникой неуютной квартире. Но когда Дрю собирается покинуть это место, все приборы, в том числе замки на дверях, приходят в неисправность из-за Дейзи – компьютерной программы, детища Лео.

Он уверяет, что сможет быстро все исправить, но вскоре выясняется: главные герои стали настоящими пленниками машинного кода.

Мой создатель

Действие происходит в 2038 году. Джордж в заснеженном японском лесу восстанавливает давно вышедшую из использования базу. Миссия требует больших затрат времени, и, чтобы не скучать, главный герой создал себе компаньонов: двух роботов. В свободное время он общается через специальную программу со своей умершей женой: особое устройство дает живым несколько часов для общения с покойными. Но рано или поздно лимит на беседы с любимой закончится, и Джордж, понимая это, начинает разработку робота, который смог бы воплотить в себе сознание его супруги. Прототип почти идеален, но впереди у ученого самая рискованная и опасная часть проекта.

Из машины

Калеб – программист в крупной компании, которая специализируется на технологиях. Выиграв в конкурсе, он получает возможность на неделю отправиться в частный особняк владельца компании, миллиардера Натана, чтобы принять участие в тестах новейшего искусственного интеллекта. Семь дней ему предстоит общаться с Авой – удивительно привлекательной девушкой, которую создал Натан и наделил мощными способностями. По истечении срока нужно дать вердикт: достигла ли машина того уровня, чтобы быть в состоянии ввести в заблуждение человека.

Неожиданно робот и человек сближаются и, кажется, привязываются друг к другу, но можно ли верить Аве, которая обвиняет Натана во лжи?

Дитя робота

Главная героиня растет на станции под землей, где нет ни единой живой души. Ее воспитанием занимается робот с развитым интеллектом. Под руководством машины девочка изучает науки, чтобы стать родоначальницей нового человечества. Она верит, что остальные люди погибли, а мир за пределами ее убежища необитаем, но однажды на станцию попадает женщина, которая заставляет ее усомниться в своей картине мира…

Альфа-тест

Джейди – молодой и перспективный разработчик, который однажды выигрывает конкурс. В качестве приза ему вручают Альфу – новейшего робота-помощника. Мама главного героя боится чересчур очеловеченного киборга, способного испытывать эмоции и овладевать новыми знаниями, а Лили, сестра Джейди, видит в нем друга и самостоятельную личность.