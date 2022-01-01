Вычислительная мощность даже самого простого современного девайса – огромное значение. Что и говорить о сложнейших многоуровневых системах, которые люди программируют на дальнейшее самостоятельное развитие, чтобы получить максимальный результат от технологий. Но верный помощник человечества может неожиданно оказаться его злейшим врагом…
Смартфоны, безграничный доступ к всемирной сети, комфорт и удобство всевозможных сервисов, масса устройств, облегчающих жизнь, – крохотная доля того, что дал человеку стремительный технический прогресс. Промышленность, мощность вооруженных сил, медицина – все это сделало огромные шаги вперед благодаря инновациям в электронике. Но не приведет ли все это к тому, что машины превзойдут людей, обретут способность по-настоящему мыслить и желание завладеть Вселенной?
Дейзи
Дрю приезжает со своей девушкой Лекс на день рождения ее брата Лео. Лекс и Лео – сводные, обоих нашли в разных местах и приняли в семью. Несмотря на отсутствие генетического родства, они очень близки, к чему Дрю относится настороженно. Лео ведет жизнь затворника, работая программистом в хаотично заполненной техникой неуютной квартире. Но когда Дрю собирается покинуть это место, все приборы, в том числе замки на дверях, приходят в неисправность из-за Дейзи – компьютерной программы, детища Лео.
Он уверяет, что сможет быстро все исправить, но вскоре выясняется: главные герои стали настоящими пленниками машинного кода.
Мой создатель
Действие происходит в 2038 году. Джордж в заснеженном японском лесу восстанавливает давно вышедшую из использования базу. Миссия требует больших затрат времени, и, чтобы не скучать, главный герой создал себе компаньонов: двух роботов. В свободное время он общается через специальную программу со своей умершей женой: особое устройство дает живым несколько часов для общения с покойными. Но рано или поздно лимит на беседы с любимой закончится, и Джордж, понимая это, начинает разработку робота, который смог бы воплотить в себе сознание его супруги. Прототип почти идеален, но впереди у ученого самая рискованная и опасная часть проекта.
Из машины
Калеб – программист в крупной компании, которая специализируется на технологиях. Выиграв в конкурсе, он получает возможность на неделю отправиться в частный особняк владельца компании, миллиардера Натана, чтобы принять участие в тестах новейшего искусственного интеллекта. Семь дней ему предстоит общаться с Авой – удивительно привлекательной девушкой, которую создал Натан и наделил мощными способностями. По истечении срока нужно дать вердикт: достигла ли машина того уровня, чтобы быть в состоянии ввести в заблуждение человека.
Неожиданно робот и человек сближаются и, кажется, привязываются друг к другу, но можно ли верить Аве, которая обвиняет Натана во лжи?
Дитя робота
Главная героиня растет на станции под землей, где нет ни единой живой души. Ее воспитанием занимается робот с развитым интеллектом. Под руководством машины девочка изучает науки, чтобы стать родоначальницей нового человечества. Она верит, что остальные люди погибли, а мир за пределами ее убежища необитаем, но однажды на станцию попадает женщина, которая заставляет ее усомниться в своей картине мира…
Альфа-тест
Джейди – молодой и перспективный разработчик, который однажды выигрывает конкурс. В качестве приза ему вручают Альфу – новейшего робота-помощника. Мама главного героя боится чересчур очеловеченного киборга, способного испытывать эмоции и овладевать новыми знаниями, а Лили, сестра Джейди, видит в нем друга и самостоятельную личность.
Но со временем колоссальные способности искусственного интеллекта становятся угрозой для хозяев: устав от постоянной злобы хозяев, Альфа хочет отомстить людям.