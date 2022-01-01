Прокатчик Двадцатый Век Фокс

Кинокомпания «Двадцатый Век Фокс СНГ» является одним из крупнейших дистрибьюторов на российском рынке. Ещё в далёком 1935 году на свет появилась легендарная студия «Twentieth Century Fox», а спустя 71 год, в 2006-ом, в России было основано её региональное подразделение «Двадцатый Век Фокс СНГ».

Отечественное представительство обладает самостоятельностью и имеет лицензию на деятельность по выпуску видео - и DVD-продукции студии на всей территории России и в странах СНГ.

Среди самых известных картин, выпущенных компанией в прокат, можно назвать «Титаник», «Аватар», «Выживший», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Прометей», новую трилогию «Звёздные войны» и много других кассовых фильмов.