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Лана Кондор
Лана Кондор
Lana Condor
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Лана Кондор
Lana Condor
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Дата рождения
11 мая 1997
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Ланы Кондор
Родилась 11 мая 1997 года. Вьетнам.
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Фильмография Ланы Кондор
Всем парням: С любовью...
комедия, драма, мелодрама
2021, США
6.0
Всем парням: P.S. Я люблю тебя
драма, мелодрама
2020, США
6.0
Всем парням, которых я любила раньше
драма, мелодрама
2018, США
7.0
Алита: Боевой ангел
фантастика, боевик, приключения, мелодрама
2018, США / Канада / Аргентина
8.0
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Школьница Лана Кондор становится призраком в трейлере мини-сериала «Бу, сучка»
Подростковое шоу в кэмповой эстетике.
Написать
14 июня 2022 10:49
Коул Спроус и Лана Кондор улетают на Марс в трейлере фантастического ромкома Moonshot
На стриминге фильм появится 31 марта.
Написать
11 марта 2022 14:41
Звезда трилогии «Всем парням» Лана Кондор сыграет главную роль в комедийном сериале стрим-сервиса Hulu
Сценарий напишет режиссер «Трудностей ассимиляции» Рэндолл Пак.
Написать
22 июля 2021 13:29
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Мэнди Мур, Элизабет Олсен и Яра Шахиди: самые яркие образы красной дорожки MTV Movie & TV Awards 2021
Премия прошла 16 мая в Лос-Анджелесе.
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18 мая 2021 11:04
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