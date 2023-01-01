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Алита: Боевой ангел
Алита: Боевой ангел, 2018: актеры и роли
Alita: Battle Angel
Алита: Боевой ангел
2018 / США / Канада / Аргентина
Трейлер
8.3
Оцените
254
голоса
Рейтинг IMDb: 7.3
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Алита: Боевой ангел, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Родригес
Robert Rodriguez
В ролях
Роза Салазар
Rosa Salazar
Кристоф Вальц
Christoph Waltz
Эйса Гонсалес
Eiza González
Махершала Али
Mahershala Ali
Лана Кондор
Lana Condor
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Jennifer Connelly
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