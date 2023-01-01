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Алита: Боевой ангел Алита: Боевой ангел
Киноафиша Фильмы Алита: Боевой ангел Алита: Боевой ангел, 2018: актеры и роли
Alita: Battle Angel Алита: Боевой ангел 2018 / США / Канада / Аргентина
8.3 Оцените
254 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Алита: Боевой ангел, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Родригес Роберт Родригес Robert Rodriguez
В ролях
Роза Салазар Роза Салазар Rosa Salazar Кристоф Вальц Кристоф Вальц Christoph Waltz Эйса Гонсалес Эйса Гонсалес Eiza González Махершала Али Махершала Али Mahershala Ali Лана Кондор Лана Кондор Lana Condor Дженнифер Коннелли Дженнифер Коннелли Jennifer Connelly Эль Ламонт Эль Ламонт Elle LaMont Марко Сарор Марко Сарор Marko Zaror
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