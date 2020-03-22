Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Киан Джонсон

Киан Джонсон

Keean Johnson
Киан Джонсон
Киан Джонсон Keean Johnson
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 октября 1996
Возраст
25 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Боулдер, Колорадо, США
Рост
177 см
Биография Киана Джонсона

Киан Джонсон родился 25 октября 1996 года в Боулдере, штат Колорадо. У Киана есть мексиканские и чилийские корни. С детства занимался танцами, успешно выступал на Бродвее, принял участие более чем в 300 выступлениях. В школу будущий актер пошел только с четвёртого класса, до этого обучался на дому вместе с младшим братом Кейдом. Семья всегда поощряла занятия Киана творчеством.

Мальчик выступал на сцене с 11 лет, и вот однажды на одном из выступлений Киана на него обратила внимание кастинг-директор Клэр Саймон. Она посоветовала ему переехать в Лос-Анджелес и обучаться там актерскому мастерству.

Дебютом в кино для него стал сериал «Spooksville». Актер признается, что первый день съемок оставил невероятно сильное впечатление. Также он сыграл одну из главных ролей в фильме «Алита: Боевой ангел». Но настоящая популярность пришла к актеру после выхода в 2019 году сериала «Эйфория».

Киан не только активно снимается в кино, но отлично танцует, увлекается живописью, сочиняет музыку и фотографирует. Актер снимает небольшие танцевальные ролики со своим участием и выкладывает на своем канале.

Интересные факты о Киане Джонсоне
  • Встречается с актрисой Софией Бутеллой;
  • Актер любит путешествовать. Одним из самых захватывающих приключений в своей жизни Джонсон назвал путешествие с братом в Исландию;
  • До того, как стать популярным в кино и на телевидении, Киан в течение трёх лет с успехом играл в главном хите Бродвея – мюзикле «Билли Элиот». Его герой – лучший друг Билли;
  • Актер – поклонник политика-социалиста Берни Сандерса;
  • Киан любит посещать представления хореографа Райана Хеффингтона в Лос-Анджелесе;
  • Мать актера также занималась танцами, была чирлидером баскетбольной команды «Дэнвер Наггетс».
Фильмография Киана Джонсона
Город головорезов
Город головорезов
боевик, криминал, драма 2020, США
4.0
Мы призываем тьму
Мы призываем тьму
ужасы, триллер, комедия 2020, США
4.0
Отлив
Отлив
драма, триллер 2019, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Представлен первый трейлер комедийного хоррора «Мы призываем тьму» с Александрой Даддарио Фанатки метала дают отпор сатанистам.
Написать
22 марта 2020 12:00
Киан Джонсон из фильма «Алита: Боевой ангел» считает, что нужно снять много сиквелов С ним солидарны все «бойцы Армии Алиты».
Написать
12 марта 2020 09:54
Все новости
Related video
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Приложение киноафиши