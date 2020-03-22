Киан Джонсон родился 25 октября 1996 года в Боулдере, штат Колорадо. У Киана есть мексиканские и чилийские корни. С детства занимался танцами, успешно выступал на Бродвее, принял участие более чем в 300 выступлениях. В школу будущий актер пошел только с четвёртого класса, до этого обучался на дому вместе с младшим братом Кейдом. Семья всегда поощряла занятия Киана творчеством.

Мальчик выступал на сцене с 11 лет, и вот однажды на одном из выступлений Киана на него обратила внимание кастинг-директор Клэр Саймон. Она посоветовала ему переехать в Лос-Анджелес и обучаться там актерскому мастерству.

Дебютом в кино для него стал сериал «Spooksville». Актер признается, что первый день съемок оставил невероятно сильное впечатление. Также он сыграл одну из главных ролей в фильме «Алита: Боевой ангел». Но настоящая популярность пришла к актеру после выхода в 2019 году сериала «Эйфория».

Киан не только активно снимается в кино, но отлично танцует, увлекается живописью, сочиняет музыку и фотографирует. Актер снимает небольшие танцевальные ролики со своим участием и выкладывает на своем канале.