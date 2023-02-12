Одинокие, но не сломленные: узнай, кто ты из самодостаточных героинь кино по гороскопу

Романтичные сказки уже набили оскомину, а патриархальные штампы в кино надоели хуже горькой редьки? Тогда самое время пересмотреть лучшие фильмы о сильных и независимых женщинах! В преддверии Дня святого Валентина, когда все утопают в розовых соплях и восхваляют великую любовь, не лишним будет вспомнить, что «слабый» пол способен на многое и без мужской поддержки. Узнай, какая из любимых одиноких и самодостаточных киногероинь соответствует твоему знаку зодиака!

Овен – Малефисента («Малефисента», 2014)

Страстность, энергичность, стремительность, готовность постоять за себя и за близких – все это типичные черты характера женщины-Овна. Если ты родилась под этим знаком, то блистательная Малефисента в исполнении Анджелины Джоли – твоя родственная душа. Возможно, порой она бывает резковата и может обжечь окружающих своим внутренним огнем, но стоит помнить, что по своей сути Малефисента – добрая фея, пережившая множество испытаний. Несмотря ни на что, она сохранила способность верить и любить, но теперь, чтобы взлететь над землей, ей вовсе не нужны романтические отношения.

Малефисента

Телец – Молли Блум («Большая игра», 2017)

Стихия Земли подарила носительницам этого знака внутреннюю гармонию, уверенность в себе, чувство юмора и устойчивую жизненную позицию. Женщина-Телец всегда знает, чего хочет, и может добиться успеха в любой сфере – прямо как героиня биографической драмы «Большая игра» Молли Блум. Джессика Честейн воплотила на экране поистине сильную и независимую леди, владелицу крупнейшего в истории подпольного игорного клуба. Кстати, настоящая Блум, ставшая прототипом героини, действительно родилась под знаком Тельца, что еще раз доказывает зрелость и независимость его обладательниц.

Большая игра

Близнецы – Дебби Оушен («8 подруг Оушена», 2018)

Женская солидарность – великая сила. Когда у тебя есть верные подруги, в любом начинании легко можно обойтись без мужчин. Гениальная грабительница Дебби в исполнении Сандры Буллок еще раз это доказала, собрав дрим-тим из отвязных девчонок и переплюнув легендарный криминальный блокбастер «11 друзей Оушена». Кстати, Дебби – типичные Близнецы. Она отлично умеет приспосабливаться к любым обстоятельствам, от тюремной камеры до модного показа, собирать информацию и налаживать контакты. Чувствуешь родство с этой мудрой героиней?

8 подруг Оушена

Рак – Эрин Брокович («Эрин Брокович», 2000)

Душевность, чувственность и стремление заботиться о других – это вовсе не женская слабость, а скорее, напротив, женское оружие. Эрин Брокович – еще одна реально существующая персона, прекрасно воплощенная на экране. Эта женщина родилась под водным знаком Рака и, несмотря на свою мягкость и доброту, сумела стать всемирно известной правозащитницей. Джулия Робертс талантливо сыграла мать-одиночку без образования, которой удалось выиграть суд против крупной корпорации и помочь сотням людей. Если ты тоже Рак, не стыдись своей мягкости и сердечности, а используй ее во благо, прямо как Эрин!

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Эрин Брокович

Лев – Коко Шанель («Коко до Шанель», 2009)

Энергичная, страстная, талантливая и всегда находящаяся в центре внимания – разумеется, знаменитая Коко была Львом! Любая представительница этого огненного знака узнает в ней себя. Несмотря на то что Шанель не была одинокой в прямом смысле этого слова, она никогда не ставила отношения с мужчинами выше собственных интересов и делала их смыслом жизни. Будучи юной провинциальной певицей, она обратила на себя внимание богатого барона, благодаря чему смогла попасть в высший свет и построить собственную модную империю. И кто теперь ее за это осудит? Настоящая королева, законодательница моды и истинная Львица! Одри Тоту прекрасно справилась с этой ролью.

Коко до Шанель

Дева – Диана («Чудо-женщина», 2017)

Образец женской силы, внимательности, старательности и ответственности – восхитительная королева амазонок Диана. Она никогда не бросает начатое на полпути, всегда держит ситуацию под контролем и достигает во всем идеала. Не зря ее земной знак носит такое красивое и говорящее имя – Дева. Если ты тоже родилась под ним, то знай: ты – воплощение женственности в лучшем значении этого слова. Не каждая супергероиня удостаивается отдельной франшизы, особенно если она не встречается с кем-то вроде Бэтмена. Галь Гадот воплотила на экране женщину, пережившую Первую мировую войну, потерю любимого и сражение с самим богом войны, но ставшую лишь мудрее и сильнее.

Чудо-женщина

Весы – Маргарет Кин («Большие глаза», 2014)

Этому воздушному знаку зодиака присущи мягкость, вдумчивость и утонченность. Женщина-Весы никогда не станет спорить и кому-то что-то доказывать – она просто учтет все точки зрения и сделает по-своему. Такова героиня Эми Адамс из биографической драмы Тима Бертона «Большие глаза». Маргарет – одаренная художница с богатым внутренним миром и любящая мать. Однако супруг выдает ее картины за свои. Женщина не устраивает скандалов, а идет в суд и при всем честном народе демонстрирует свой талант, раз и навсегда отметая все сомнения. Уравновешенности и самообладанию женщин этого знака позавидует любая!

Большие глаза

Скорпион – Харли Квинн («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», 2020)

Страсть, загадочность, интуиция, отвага, способность постоять за себя – в женщине-Скорпионе спрятан целый вагон «изюминок» и «перчинок». Она не бежит от любви, но если уж ей разобьют сердце, то плохо точно будет не ей, а обидчику! После расставания с преступным гением Готэма Джокером красотка Харли разочаровывается в мужчинах и собирает целую банду бесстрашных девочек, чтобы строить свою преступную империю. Харли Квинн в исполнении красотки Марго Робби – типичный Скорпион, который может и незаметно подкрасться, и смертельно ужалить. Впрочем, при желании она умеет быть и мягкой, и нежной, и женственной – все зависит от настроения!

Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Стрелец – Джордан О’Нил («Солдат Джейн», 1997)

В мировом кинематографе до сих пор не так много боевиков с женщиной в главной роли. А чтобы такой фильм стал настоящей классикой жанра – это и вовсе большая редкость. И все же Деми Мур в роли солдата Джейн смогла покорить сердца миллионов зрителей и вдохновить женщин со всей планеты. Сообразительность, целеустремленность, отвага, широта души, тяга к расширению привычных границ, умение вести за собой – все эти черты героини соответствуют огненному знаку Стрельца. Джордан О’Нил стала первой в истории женщиной, прошедшей программу подготовки элитного военного подразделения. Неудивительно для представительницы этого знака!

Солдат Джейн

Козерог – Энди Сакс («Дьявол носит Prada», 2006)

Конкретность, дисциплина, умение точно формулировать свою цель и двигаться к ней, несмотря на любые препятствия. Если ты родилась под знаком Козерога, то ты точно смогла бы пройти по стопам Энди из культового фильма «Дьявол носит Prada». Эта девушка не отвлекалась на пустяки и не сдавалась, пока не добилась признания в мире модной журналистики. Усталость? Волнение? Страх перед строгим начальством? Это все не про нее! Она хочет построить карьеру – а значит, она ее построит! Энн Хэтэуэй создала на экране образ, который еще много лет будет вдохновлять женщин по всему миру… а особенно – женщин-Козерогов!

Дьявол носит Prada

Водолей – Джой Мангано («Джой», 2015)

Женщинам, родившимся под знаком Водолея, свойственны внутренняя свобода, смелость, революционность и новые прорывные идеи. Мать‑одиночка, которая сделала состояние, изобретя самоотжимающуюся швабру и введя в моду телемагазины, – прекрасный пример носительницы этого знака. Героиня Дженнифер Лоуренс, как и многие девушки из этого списка, преодолевает множество препятствий… но делает она это не с надрывом и драматизмом, а с легкостью, юмором и самоиронией. Если ты тоже относишься к представительницам этого знака, ты можешь гордиться своим чувством юмора и позитивным мышлением! Кстати, настоящая Джой Мангано – действительно Водолей.

Джой

Рыбы – Джо Марч («Маленькие женщины», 2019)

Рыбы во все времена отличались творческой жилкой, глубоким внутренним миром и собственной нерушимой философией. Такова и одна из сестер Марч – писательница Джо в исполнении яркой Сирши Ронан. Оскароносная драма «Маленькие женщины» по роману Луизы Мэй Олкотт прекрасно показала характер этой решительной, своевольной и самоотверженной героини на фоне ее совершенно разных сестер. Джо Марч – единственная из четырех девушек, которая никогда не мечтала о традиционной женской доле. Она не ставит крест на своей личной жизни, вполне может стать чьей-то супругой и даже переживает довольно милые юношеские отношения, однако собственные убеждения и устремления оказываются для нее важнее. Женщина-Рыбы, увлеченная делом всей своей жизни, может свернуть горы!