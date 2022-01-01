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Фильмы про адвокатов
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Фильмы про адвокатов

Все 62 Онлайн
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По году По рейтингу По названию
Блондинка в законе 3
Блондинка в законе 3
0.0
комедия, мелодрама
2023, США
Мавританец
Мавританец
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7.0
драма, триллер
2021, США
Девятый калибр
Девятый калибр
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3.0
боевик, криминал, триллер
2020, Италия / Бельгия
Идеальный пациент
Идеальный пациент
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6.0
триллер
2019, Швеция
Дело Коллини
Дело Коллини
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, криминал, триллер
2019, Германия
Темные воды
Темные воды
Смотреть за 1 рубль
8.0
драма, биография, исторический
2019, США
Ловушка разума
Ловушка разума
Смотреть за 1 рубль
6.0
триллер, фантастика
2019, США
Безбашенная пуля
Безбашенная пуля
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик
2019, США
Девушка с браслетом
Девушка с браслетом
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6.0
драма, криминал
2019, Франция
Ялда - ночь прощения
Ялда - ночь прощения
6.0
драма
2019, Иран / Франция / Германия / Швейцария / Люксембург / Ливан
Моя бывшая подружка
Моя бывшая подружка
5.0
комедия, мелодрама
2018, Франция
Капернаум
Капернаум
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8.0
драма
2018, Ливан / Франция
По половому признаку
По половому признаку
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7.0
драма, биография
2018, США
Приговор
Приговор
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6.0
драма
2018, Бельгия
Опасная миссия
Опасная миссия
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5.0
криминал, драма
2018, Норвегия
Святая Джуди
Святая Джуди
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма
2018, США
Арестант no name
Арестант no name
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер
2018, США
Американские кошмары
Американские кошмары
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, ужасы
2018, США
Большая игра
Большая игра
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, биография
2017, США
Слепец
Слепец
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, мелодрама
2017, США
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Среди фильмов про адвокатов встречаются отличные драматические детективы, увлекающие зрителя с первых кадров. Этот жанр кино доказывает, что профессия юриста вовсе не скучна, а полна неожиданных поворотов, праведной борьбы и отчаянных хитростей.

Одним адвокатам приходится день за днем разводить женатые пары, умудряясь не терять при этом веру в любовь. Другие вынуждены быть супергероями, спасая от заключения невиновных людей и помогая воздать преступникам по заслугам. Третьих интересует лишь победа в суде, вне зависимости от истины и справедливости. Они готовы подтасовывать улики и выгораживать настоящих монстров, лишь бы поставить галочку в своем послужном списке. В любом случае наблюдать за этой юридической игрой всегда интересно. Насладитесь подборкой фильмов про адвокатов, прокуроров и судей.

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