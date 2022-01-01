Фильмы про адвокатов

Среди фильмов про адвокатов встречаются отличные драматические детективы, увлекающие зрителя с первых кадров. Этот жанр кино доказывает, что профессия юриста вовсе не скучна, а полна неожиданных поворотов, праведной борьбы и отчаянных хитростей.

Одним адвокатам приходится день за днем разводить женатые пары, умудряясь не терять при этом веру в любовь. Другие вынуждены быть супергероями, спасая от заключения невиновных людей и помогая воздать преступникам по заслугам. Третьих интересует лишь победа в суде, вне зависимости от истины и справедливости. Они готовы подтасовывать улики и выгораживать настоящих монстров, лишь бы поставить галочку в своем послужном списке. В любом случае наблюдать за этой юридической игрой всегда интересно. Насладитесь подборкой фильмов про адвокатов, прокуроров и судей.