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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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1
1+1
комедия, драма, биография
2011, Франция
9.0
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2
FORD против FERRARI
биография, драма, спорт
2019, США
8.9
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3
Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический
2021, Великобритания
8.7
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4
Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл
2018, США / Великобритания
8.7
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5
Аманат
биография, исторический, драма
2022, Россия
8.6
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6
Игры разума
мистика, драма, биография
2001, США
8.6
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7
Храброе сердце
военный, биография, боевик, драма
1995, США
8.6
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8
1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама
2022, Россия
8.3
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9
По соображениям совести
военный, драма, биография
2016, США
8.3
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10
Легенда №17
биография, спорт
2012, Россия
8.2
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11
Список Шиндлера
исторический, военный, драма, биография
1993, США
8.2
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12
Мотылек
драма, криминал, биография
2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
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13
Гонка
биография, драма, боевик, спорт
2012, США
8.1
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14
Васаби
приключения, криминал, биография, комедия
2001, Франция / Япония
8.1
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15
Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма
2018, США
8.1
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16
Игры разумов
драма, детектив, биография
2018, Ирландия
8.1
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17
Адмиралъ
драма, биография, исторический
2008, Россия
8.0
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18
Чудо на Гудзоне
драма, биография
2016, США
8.0
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19
Джейн Остин
биография, драма, мелодрама
2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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20
Белый снег
драма, спорт, биография
2021, Россия
7.8
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21
На гребне волны
драма, приключения, биография, триллер, криминал
1991, США
7.8
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22
Волшебная страна
биография, семейный, драма
2004, Великобритания / США
7.8
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23
Грех
драма, биография, исторический
2018, Россия / Италия
7.7
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24
Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография
2017, Великобритания / Польша
7.7
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25
Матильда
драма, биография, триллер
2017, Россия
7.7
Оцените
26
Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл
2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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27
Высоцкий. Спасибо, что живой
биография, драма
2011, Россия
7.6
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28
Летчик
военный, биография, драма, исторический
2021, Россия
7.6
Оцените
29
Отголоски прошлого
драма, биография
2008, Великобритания
7.6
Оцените
30
Пирамммида
драма, биография, криминал
2010, Россия
7.6
Оцените
31
Девятаев
военный, биография
2021, Россия
7.6
Оцените
32
Жена смотрителя зоопарка
драма, биография, военный
2016, США
7.5
Оцените
33
Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография
2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
Оцените
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34
Эйфель
биография, драма, исторический
2021, Франция
7.5
Оцените
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35
Коко до Шанель
биография
2008, Франция
7.5
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36
Большая игра
драма, биография
2017, США
7.5
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37
Дневник баскетболиста
биография, спорт, драма
1995, США
7.5
Оцените
38
Фаворитка
биография, исторический
2018, Ирландия / Великобритания / США
7.5
Оцените
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39
2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл
2017, США
7.4
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40
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма
2019, Россия
7.4
Оцените
41
Контроль
мюзикл, драма, биография
2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
Оцените
42
Игра в имитацию
триллер, биография, драма
2014, США
7.4
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43
Лето
биография, драма, мюзикл
2018, Россия
7.4
Оцените
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44
Царь
биография, исторический, драма
2009, Россия
7.3
Оцените
45
Вселенная Стивена Хокинга
биография, драма
2014, Великобритания
7.3
Оцените
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46
История одного назначения
биография, исторический
2018, Россия
7.3
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47
Фрида
драма, биография
2002, США / Канада / Мексика
7.3
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48
Скафандр и бабочка
биография, драма
2007, Франция / США
7.3
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49
Король Ричард
драма, биография, спорт
2021, США
7.3
Оцените
50
Человек на Луне
драма, биография
2018, США
7.3
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51
Гагарин. Первый в космосе
исторический, драма, биография
2013, Россия
7.3
Оцените
52
Зеленый театр в Земфире
биография, мюзикл
2008, Россия
7.2
Оцените
53
Джеки
драма, биография
2016, США / Франция
7.2
Оцените
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54
Две королевы
исторический, драма, биография
2018, Великобритания
7.2
Оцените
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55
Виктория и Абдул
драма, биография, исторический
2017, США / Великобритания
7.2
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56
12 лет рабства
драма, исторический, биография
2013, США / Великобритания
7.2
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57
Довлатов
драма, биография
2017, Россия
7.0
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58
Эскобар
драма, криминал, биография
2017, Испания / Болгария
6.7
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59
Тоня против всех
биография, комедия, спорт
2017, США
6.7
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60
Охотник за разумом. Схватка
биография, криминал, драма
2021, США
6.3
Оцените
61
Затерянный город Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик
2016, США
6.1
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62
Рокетмен
мюзикл, биография
2019, Великобритания
6.1
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63
Стрельцов
биография, спорт, драма
2020, Россия
6.0
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64
Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический
2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.7
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65
Джобс: Империя соблазна
драма, биография
2013, США
5.6
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66
Танки
биография, военный, исторический
2018, Россия
5.6
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67
Харви Милк
биография, драма
2008, США
5.5
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