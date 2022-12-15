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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Биография

Рейтинг фильмов в жанре биография

1+1
1 1+1
комедия, драма, биография 2011, Франция
9.0
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FORD против FERRARI
2 FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.9
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Кошачьи миры Луиса Уэйна
3 Кошачьи миры Луиса Уэйна
биография, драма, исторический 2021, Великобритания
8.7
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Богемская рапсодия
4 Богемская рапсодия
драма, биография, мюзикл 2018, США / Великобритания
8.7
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Аманат
5 Аманат
биография, исторический, драма 2022, Россия
8.6
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Игры разума
6 Игры разума
мистика, драма, биография 2001, США
8.6
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Храброе сердце
7 Храброе сердце
военный, биография, боевик, драма 1995, США
8.6
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1941. Крылья над Берлином
8 1941. Крылья над Берлином
биография, исторический, мелодрама 2022, Россия
8.3
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По соображениям совести
9 По соображениям совести
военный, драма, биография 2016, США
8.3
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Легенда №17
10 Легенда №17
биография, спорт 2012, Россия
8.2
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Список Шиндлера
11 Список Шиндлера
исторический, военный, драма, биография 1993, США
8.2
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Мотылек
12 Мотылек
драма, криминал, биография 2017, Сербия / Черногория / Мальта / США
8.1
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Гонка
13 Гонка
биография, драма, боевик, спорт 2012, США
8.1
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Васаби
14 Васаби
приключения, криминал, биография, комедия 2001, Франция / Япония
8.1
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Величайший шоумен
15 Величайший шоумен
мюзикл, биография, драма 2018, США
8.1
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Игры разумов
16 Игры разумов
драма, детектив, биография 2018, Ирландия
8.1
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Адмиралъ
17 Адмиралъ
драма, биография, исторический 2008, Россия
8.0
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Чудо на Гудзоне
18 Чудо на Гудзоне
драма, биография 2016, США
8.0
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Джейн Остин
19 Джейн Остин
биография, драма, мелодрама 2007, США / Великобритания / Ирландия
7.8
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Белый снег
20 Белый снег
драма, спорт, биография 2021, Россия
7.8
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На гребне волны
21 На гребне волны
драма, приключения, биография, триллер, криминал 1991, США
7.8
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Волшебная страна
22 Волшебная страна
биография, семейный, драма 2004, Великобритания / США
7.8
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Грех
23 Грех
драма, биография, исторический 2018, Россия / Италия
7.7
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Ван Гог. С любовью, Винсент
24 Ван Гог. С любовью, Винсент
анимация, драма, криминал, биография 2017, Великобритания / Польша
7.7
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Матильда
25 Матильда
драма, биография, триллер 2017, Россия
7.7
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Жизнь в розовом цвете
26 Жизнь в розовом цвете
биография, драма, мюзикл 2007, Франция / Великобритания / Чехия
7.6
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Высоцкий. Спасибо, что живой
27 Высоцкий. Спасибо, что живой
биография, драма 2011, Россия
7.6
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Летчик
28 Летчик
военный, биография, драма, исторический 2021, Россия
7.6
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Отголоски прошлого
29 Отголоски прошлого
драма, биография 2008, Великобритания
7.6
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Пирамммида
30 Пирамммида
драма, биография, криминал 2010, Россия
7.6
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Девятаев
31 Девятаев
военный, биография 2021, Россия
7.6
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Жена смотрителя зоопарка
32 Жена смотрителя зоопарка
драма, биография, военный 2016, США
7.5
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Монгол. Часть первая
33 Монгол. Часть первая
исторический, драма, биография 2007, Казахстан / Россия / Германия
7.5
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Эйфель
34 Эйфель
биография, драма, исторический 2021, Франция
7.5
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Коко до Шанель
35 Коко до Шанель
биография 2008, Франция
7.5
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Большая игра
36 Большая игра
драма, биография 2017, США
7.5
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Дневник баскетболиста
37 Дневник баскетболиста
биография, спорт, драма 1995, США
7.5
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Фаворитка
38 Фаворитка
биография, исторический 2018, Ирландия / Великобритания / США
7.5
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2Pac: Легенда
39 2Pac: Легенда
драма, биография, мюзикл 2017, США
7.4
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Лев Яшин. Вратарь моей мечты
40 Лев Яшин. Вратарь моей мечты
биография, спорт, драма 2019, Россия
7.4
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Контроль
41 Контроль
мюзикл, драма, биография 2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.4
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Игра в имитацию
42 Игра в имитацию
триллер, биография, драма 2014, США
7.4
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Лето
43 Лето
биография, драма, мюзикл 2018, Россия
7.4
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Царь
44 Царь
биография, исторический, драма 2009, Россия
7.3
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Вселенная Стивена Хокинга
45 Вселенная Стивена Хокинга
биография, драма 2014, Великобритания
7.3
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История одного назначения
46 История одного назначения
биография, исторический 2018, Россия
7.3
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Фрида
47 Фрида
драма, биография 2002, США / Канада / Мексика
7.3
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Скафандр и бабочка
48 Скафандр и бабочка
биография, драма 2007, Франция / США
7.3
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Король Ричард
49 Король Ричард
драма, биография, спорт 2021, США
7.3
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Человек на Луне
50 Человек на Луне
драма, биография 2018, США
7.3
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Гагарин. Первый в космосе
51 Гагарин. Первый в космосе
исторический, драма, биография 2013, Россия
7.3
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Зеленый театр в Земфире
52 Зеленый театр в Земфире
биография, мюзикл 2008, Россия
7.2
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Джеки
53 Джеки
драма, биография 2016, США / Франция
7.2
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Две королевы
54 Две королевы
исторический, драма, биография 2018, Великобритания
7.2
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Виктория и Абдул
55 Виктория и Абдул
драма, биография, исторический 2017, США / Великобритания
7.2
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12 лет рабства
56 12 лет рабства
драма, исторический, биография 2013, США / Великобритания
7.2
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Довлатов
57 Довлатов
драма, биография 2017, Россия
7.0
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Эскобар
58 Эскобар
драма, криминал, биография 2017, Испания / Болгария
6.7
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Тоня против всех
59 Тоня против всех
биография, комедия, спорт 2017, США
6.7
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Охотник за разумом. Схватка
60 Охотник за разумом. Схватка
биография, криминал, драма 2021, США
6.3
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Затерянный город Z
61 Затерянный город Z
исторический, драма, приключения, биография, боевик 2016, США
6.1
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Рокетмен
62 Рокетмен
мюзикл, биография 2019, Великобритания
6.1
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Стрельцов
63 Стрельцов
биография, спорт, драма 2020, Россия
6.0
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Кон-Тики
64 Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.7
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Джобс: Империя соблазна
65 Джобс: Империя соблазна
драма, биография 2013, США
5.6
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Танки
66 Танки
биография, военный, исторический 2018, Россия
5.6
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Харви Милк
67 Харви Милк
биография, драма 2008, США
5.5
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