«Большая игра» ‒ режиссерский дебют сценариста Аарона Соркина. Сценарий к фильму Соркина-режиссера написал Соркин-сценарист, и его почерк угадывается в ленте без особых проблем. Картина ориентирована прежде всего на слова, монологи и диалоги в ней явно доминируют. Соркин обрушивает на зрителя море текста, в котором терминология из игры в покер перемешивается с психоаналитическими изысканиями, адвокатскими уловками и этическим пафосом. Правда, столь плотная комбинация из-под пера…
Если вы устали от боевиков про супергероев и соскучились по красивым фильмам с отличными диалогами, бегом в кино. Ну, или же вы просто хотите узнать из-за чего весь сыр-бор с этими Соркинами, Глобусами-Оскарами, Тоби Магуайрами и одним глазком подсмотреть за реальной историей, конечно же, приукрашенной для большого кино.
Фильмом правит текст - и это прекрасно. Мне посчастливилось попасть на предпоказ фильма от "Киноафиши", и, я очень довольна. В отличие от ярких, красочных блокбастеров с кучей спецэффектов, которые в последнее время буквально заполонили большие экраны, мы получили не менее эффектный фильм, основанный на рассказе - практически каждый кадр сопровождается голосом Молли.
О чем большая игра? В середине фильма Молли говорит такую фразу- "Покер не азартная игра, а интеллектуальная", а Большая игра - не фильм о покере, а фильм о человеке, о его интеллекте. Большую игру Молли ведет всю свою жизнь, спотыкаясь о сучки, чужое и свое эго, и играет она замечательно.
Не смотря на плотную связь с текстом, фильм очень динамичен, от него веет авантюризмом, адреналином и запахом мира больших денег. В фильме Соркина осталось еще много нераскрытых моментов - что произошло с Доном Китом, узнал ли Игрок Икс про Молли в Нью-Йорке и да и кто он вообще с его паутиной?) Но при этом режиссер раскрыл саму Молли - полноценно и очень доступно. Актерам отдельное спасибо, особенно Майклу Сера, который так сильно не блистал, наверно, со времен Скотта Пилигрима, и Крису О'Дауду.
9 из 10.
Смотря фильм Аарона Соркина вам вряд ли удастся выспаться, расслабиться или переписываться с кем-то в мессенджерах. Сама картина удивительным образом сочетает в себе детективную интригу, интересную историю, основанную на реальных событиях, психологический анализ в стиле "Шерлока" и все это весьма удачно по соотношению.
Весь фильм, с первых секунд, и до самого конца режиссер держит своих зрителей в напряжении, что хорошо, поскольку длительность фильма - более двух часов. Еще до просмотра я понимал, что это заявка как минимум на хорошую актерскую игру, как максимум на отличную режиссуру и вытекающие.
Кстати об игре: не знаю какой действительно бывает в жизни настоящая Молли Блум, но экранизированная мне понравилась. Сдержанность, уместное хладнокровие, ум, а главное порядочность Джессике Честейн удается сыграть, словно она и есть "Принцесса покера". Кевин Костнер, Идрис Эльба столь же удачно вписываются в общую картину жизни Молли Блум.
Порадовала игра Майкла Сера, сыгравшего в фильме самого себя на гребне покерной волны. Что касается режиссуры - то изначально пытаясь предугадать, как будет развиваться сюжет, лично я несколько раз промахнулся, угадав, пожалуй, только самый конец и то, потому что все предпосылки уже были показаны и оставалось только тыкнуть пальцем в самый ожидаемый конец. Но даже так, после сцены с залом суда, я ждал улыбок и типичных для Голливуда: "и стало все хорошо, и жили все долго и счастливо". Ан нет. Соркин совсем не забывает о том, что изначально фильм заявлен, как трагедия, правда я бы сказал, что фильм проходит на грани с трезвым взглядом на вещи и приближен к реальности.
Для себя увидел несколько важных тем, затронутых в фильме:
- отношения между родителями и детьми и как они влияют на обе стороны;
- череда случайностей не должна влиять на твою жизнь;
- умей держать слово даже в самых пиковых моментах своей жизни.
В целом, ставлю 9 из 10. Балла не хватило, пожалуй, из-за пары мест, но раскрывать их не стану, ибо это больше относится к сюжету, а спойлеров никто не любит.
Всем рекомендую посмотреть хотя бы один раз. Фильм стоящий.
Как и от любого американского фильма с таким названием и красочной афишей ждала спецэфектов, но в реальности фильм - про жизнь. С хорошими диалогами, развитием сюжета, честностью и красотой главной героини. Казалось, что получилось целое пособие как вдруг умной и целеустремленной девушке пробиться в жизни, получив малейший шанс. Только за этой красивой и успешной картинкой стоят боль, комплексы, желание доказать, не только себе, что она достойна любви близкого человека -отца. Фильм прекрасно поддержал меня в нескольких жизненных ситуациях, проживаемых сейчас. Мне близки ценности героини - быть честной, дорожить своим именем и идти вперед через все неудачи.
По возможности - пересмотрю фильм еще раз.
9/10
Громкие истории, основанные на реальных событиях, долго не ждут выхода в свет. Многие создателей фильмов с радостью обращаются к жанру авантюрных драм, реальные действующие лица которых могут принять участие в рекламной компании. Фильм Большая игра (Molly’s Game, 2018, Аарон Соркин) рассказывает реальную историю Молли Блум, которую в свое время газеты называли Королевой покера. Главная героиня в исполнении Джессики Честейн рассказывает историю того, как после ухода из большого спорта она начала свою карьеру скромной помощницей, начальник которой организовал подпольное казино. Будучи неглупой девочкой, она быстро вошла во вкус и даже смогла вывести эту игру на новый уровень самостоятельно. Конечно, такой успех не мог продлиться вечно - тогда не о чем было бы снимать кино. Основной вопрос в том, назовет ли она имена своих клиентов вместе с их тайнами, или сядет по обвинению? Как и положено фильму, номинированному на Золотой глобус 2018, он рассказывает о сильной женщине и ее успехе. Главная героиня очень сильная по характеру и всего в жизни добивалась сама, своим трудом и мозгами - ей никто не помогал пробиться в этом мире и создать многомиллионную компанию. В общем и целом, это главный посыл всего фильма - с легким намеком на то, что Молли прекрасно в жизни справляется без мужчин, пытаясь что-то доказать своему отцу.
Фильм является режиссерским дебютом оскароносного сценариста Аарона Соркина, который получился очень качественной картиной. Он достаточно динамичный, при этом оставаясь драмой, захватывает зрителя диалогами и событиями, а не быстро сменяющейся картинкой погони или перестрелки. Здесь всего этого не будет, только великолепная Джессика Честейн в дорогих платьях и бриллиантах. По размаху этот фильм, конечно, в историю не войдет, но может очень неплохо скрасить вечер в кинотеатре. Я думала, не указать ли на очевидную сказочность этой истории, показывающую такую «хорошую девочку Молли», настолько честную, что связалась с русской мафией по доброте душевной. Но потом подумала, что это история, которую рассказала Молли Блум - именно ее Соркин и экранизировал. У каждого своя правда, но очень приятно, когда про твою правду снимают такое кино.
За режиссёрский пульт картины встал дебютант Аарон Соркин – голливудский сценарист, причастный к таким картинам, как «Стив Джобс», «Война Чарли Уилсона» и «Социальная сеть». Посмотрев трейлер, я был уверен, что фильм окажется динамичным, но он оказался сильно разбавленный вставками с судебных процессов и пересказом биографических фактов. Неожиданно бездарной и скучной показалась игра Идриса Эльбы, знакомого зрителям по экранизации Стивена Кинга «Тёмная Башня». Настолько неинтересными выглядят диалоги между клиентом и адвокатом, что поскорее ждёшь перехода к основному сюжету.
Сама история организации подпольного казино показана со вкусом, в кадре много красоток, денег и дорогого алкоголя. За покерным столом Принцессы покера Молли Блум собирались самые богатые и знаменитые люди тех лет. Огромную роль в судьбе Молли сыграл её отец, которого исполняет двукратный обладатель золотой статуэтки Кевин Костнер. Именно отец косвенно виновен в том, кем стала его дочь, но ведь родственников не выбирают. К главной героине претензий нет, Джессика Честейн смотрится главным украшением фильма, без которого смотреть было бы просто скучно. Кстати, именно Молли Блум настояла на кандидатуре Честейн, о чём сообщила режиссёру Аарону Соркину.
В фильме много клише, вечные голливудские разговоры про плохих русских смотрятся грустно и не к месту. Русские показаны неправдоподобно, больше напоминая членов итальянской мафии. В конце фильма добрая половина зрителей обсуждала не впечатление от картины, а декольте Джессики Честейн, вероятно Аарон Соркину захотелось подстраховаться на случай неудачи.
«Большая игра» – биографическая картина, разбавленная шутками, не всегда удачными и не всегда к месту, рассчитана на аудиторию от 25 до 40-ка лет. Качественная музыка и местами динамичный сюжет не спасает картину от излишней затянутости, смотреть становится скучно, из-за этого хорошее впечатление начинает портиться к середине фильма. Огромная ошибка режиссёра, на мой взгляд, это участие в проекте Идриса Эльбы, который совершенно не вписывается.
Большая Игра дискурса
Фильмом правит текст - и это прекрасно.
Мне посчастливилось попасть на предпоказ фильма от "Киноафиши", и, я очень довольна. В отличие от ярких, красочных блокбастеров с кучей спецэффектов, которые в последнее время буквально заполонили большие экраны, мы получили не менее эффектный фильм, основанный на рассказе - практически каждый кадр сопровождается голосом Молли. О чем большая игра? В середине фильма Молли говорит такую фразу- "Покер не азартная игра, а интеллектуальная", а Большая игра - не фильм о покере, а фильм о человеке, о его интеллекте. Большую игру Молли ведет всю свою жизнь, спотыкаясь о сучки, чужое и свое эго, и играет она замечательно. Не смотря на плотную связь с текстом, фильм очень динамичен, от него веет авантюризмом, адреналином и запахом мира больших денег. В фильме Соркина осталось еще много нераскрытых моментов - что произошло с Доном Китом, узнал ли Игрок Икс про Молли в Нью-Йорке и да и кто он вообще с его паутиной?) Но при этом режиссер раскрыл саму Молли - полноценно и очень доступно. Актерам отдельное спасибо, особенно Майклу Сера, который так сильно не блистал, наверно, со времен Скотта Пилигрима, и Крису О'Дауду. 9 из 10.
Авторизация по e-mail