Наша рецензия

«Большая игра» ‒ режиссерский дебют сценариста Аарона Соркина. Сценарий к фильму Соркина-режиссера написал Соркин-сценарист, и его почерк угадывается в ленте без особых проблем. Картина ориентирована прежде всего на слова, монологи и диалоги в ней явно доминируют. Соркин обрушивает на зрителя море текста, в котором терминология из игры в покер перемешивается с психоаналитическими изысканиями, адвокатскими уловками и этическим пафосом. Правда, столь плотная комбинация из-под пера…